JEFFREY Toobin est un avocat américain, blogueur, auteur et analyste juridique pour CNN.

Il a été suspendu du réseau après un incident Zoom embarrassant en 2020.

Jeffrey Toobin Crédit : Getty

Pourquoi Jeffrey Toobin a-t-il été suspendu ?

L’ancien présentateur de CNN, Jeffrey Toobin, a fait la une des journaux en 2020 après avoir été surpris en train de se masturber lors d’un appel Zoom à propos d’un podcast de l’élection présidentielle pour WNYC et The New Yorker.

Selon ses collègues, Toobin aurait incliné la caméra de l’ordinateur, se serait touché et aurait embrassé quelqu’un qui n’était pas l’un de ses collègues.

Il a ensuite été suspendu du New Yorker, son rédacteur en chef, David Remnick, publiant une déclaration au personnel concernant l’incident : « Comme vous l’avez peut-être lu dans divers reportages aujourd’hui, l’un de nos écrivains, Jeff Toobin, a été suspendu après un incident lors d’un appel Zoom la semaine dernière.

Jeffrey Toobin est un analyste de CNN et a travaillé auparavant pour le New Yorker Crédit : Getty

« Soyez assurés que nous prenons ces questions au sérieux et que nous les examinons. Meilleur, David. »

Peu de temps après, l’écrivain a été licencié du New Yorker après 27 ans.

Pourquoi Jeffrey Toobin est-il revenu sur CNN ?

Alors que le New Yorker a licencié Toobin après le scandale, CNN a adopté une approche différente.

Toobin, qui a rejoint CNN en 2002, n’a pas été licencié de son poste d’analyste juridique principal, mais a obtenu un congé jusqu’au 10 juin 2021.

Un communiqué de CNN a déclaré: « Jeff Toobin a demandé un congé pendant qu’il s’occupe d’un problème personnel, ce que nous avons accordé. »

Jeffrey Toobin s’est exposé lors d’un appel Zoom entre des membres de la radio New Yorker et WNYC Crédit : CNN

Une source avait révélé à l’époque qu’il était « trop ​​bon pour licencier ».

Ils ont déclaré: « C’est l’un des plus grands visages du réseau » et « une marchandise trop précieuse » pour être lâchée.

Toobin a pu revenir sur le réseau pour une interview avec Alisyn Camerota.

L’analyste juridique, qui est marié à Amy McIntosh, a révélé qu’il s’était excusé pour son erreur et tentait de se racheter.

Qu’a dit Jeffrey Toobin à propos de l’incident ?

Le 10 juin 2021, Toobin a fait sa première apparition sur CNN depuis le scandale et a admis qu’il « ne réfléchissait pas ».

Toobin s’est excusé dans une déclaration disant : » J’ai fait une erreur embarrassante et stupide, croyant que j’étais hors caméra.

« Je m’excuse auprès de ma femme, de ma famille, de mes amis et de mes collègues. »

Jeffery Toobin a déclaré qu’il « ne pensait pas » après son incident avec Zoom Crédit : Getty

Il a déclaré: « Je suis un être humain imparfait qui fait des erreurs, et vous savez, il n’y a aucune défense pour ma conduite.

« Le seul problème est de savoir quelles devraient être les conséquences, et le » New Yorker « a pris une décision sur les conséquences. CNN a pris une décision différente, heureusement, pour laquelle je suis très reconnaissant.

« Mais je ne vais pas venir ici et, vous savez, couper les cheveux en quatre et essayer de trouver des justifications ou des explications. C’était faux. C’était stupide. Et j’essaie d’être une meilleure personne. »