Jeff McNeil a signé une prolongation de contrat avec les Mets de New York la semaine dernière. Mais pourquoi McNeil n’a-t-il pas plutôt testé le marché des agents libres ?

Jeff McNeil et les Mets de New York se sont mis d’accord sur une prolongation de contrat de quatre ans / 50 millions de dollars la semaine dernière. Le joueur de champ intérieur polyvalent et double All-Star restera désormais dans la Big Apple dans un avenir prévisible.

McNeil en était à sa deuxième année d’éligibilité à l’arbitrage, et après avoir échoué à s’entendre sur un accord, lui et les Mets se dirigeaient vers un procès en arbitrage. Les deux parties auraient été séparées de plus d’un million de dollars en ce qui concerne le salaire de McNeil en 2023.

Mais les deux parties se sont finalement réunies, et plutôt que de passer par ce qui peut souvent être un processus litigieux, les Mets et McNeil ont convenu d’une prolongation de contrat. Mais il y en a dans l’industrie qui ont l’impression que McNeil s’est vendu à découvert.

Alors, pourquoi a-t-il emprunté cette voie ?

Pourquoi Jeff McNeil a opté pour l’extension Mets plutôt que pour l’agence libre révélé.

Jeff Passan d’ESPN a expliquer pourquoi Jeff McNeil a choisi d’encrer une extension plutôt que de divertir le marché des agents libres.

McNeil était sous le contrôle de l’équipe pendant deux saisons supplémentaires, ce qui signifie qu’il aurait atteint l’agence libre après la saison 2024. McNeil aurait 33 ans avant le jour de l’ouverture en 2025. C’est généralement le mauvais côté de 30 ans lorsqu’il s’agit d’obtenir un contrat à long terme.

Il y a aussi la question du manque de puissance de McNeil. Les directeurs généraux ont mis l’accent sur la puissance, et bien que McNeil ait mené la Ligue nationale en frappant la saison dernière, la moyenne au bâton n’est pas aussi importante qu’au cours des années passées.

McNeil n’est également qu’à deux ans de l’affichage d’un .679 OPS. Une autre année comme celle-là au cours des deux prochaines saisons aurait peut-être donné aux équipes une raison de faire une pause avant de signer McNeil pour un lourd contrat.

En fin de compte, Jeff McNeil et les Mets de New York obtiennent ce qu’ils voulaient. McNeil a la sécurité financière pour les prochaines saisons, et les Mets ont une partie de leur noyau de retour pour ce que le propriétaire Steve Cohen espère être une série mondiale.