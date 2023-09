Pourquoi Jeannie Mai et Jeezy divorcent-ils ? Tout savoir – Hollywood Life

Crédit d’image : AFFI/Shutterstock

Jeannie Mai et JeezyLe divorce de a déclenché des discussions sur Internet. Les utilisateurs des réseaux sociaux continuent de spéculer sur la raison de la séparation soudaine du couple. Continuez à lire pour tout savoir sur la séparation brutale de Jeannie Mai et Jeezy.

Pourquoi Jeannie Mai et Jeezy divorcent-ils ?

Dans son dossier judiciaire du 14 septembre, Yeezy a indiqué que son mariage avec Jeannie était « irrémédiablement rompu » comme raison de leur divorce. Il a également noté qu’il n’y avait « aucun espoir de réconciliation », selon Le journaliste hollywoodien. Le « M. L’artiste « Président » demande la garde légale conjointe de son enfant et de celui de Jeannie Mai. Selon son dossier, Jeezy s’attend à ce que leur accord prénuptial soit appliqué. Cependant, les détails du contrat de mariage n’ont pas encore été révélés.

Bien que les ex-époux ne soient mariés que depuis deux ans, les fans ont été choqués par la nouvelle de leur séparation. Auparavant, Jeannie s’était ouverte dans une interview exclusive avec HollywoodVie sur pourquoi elle a choisi de prendre le nom de famille de Jeezy après son mariage.

« Mon mari est un être humain magnifique, encore moins une légende dans ces rues et son nom, son nom de famille pour moi signifie un homme qui a tant survécu et qui a triomphé et a déjoué les pronostics d’une manière que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. dis, » dit Jeannie HollywoodVie en 2021. « Donc, aujourd’hui, en tant que Jeannie Mai Jenkins, je suis fière de porter son nom et d’apporter tout ce que je peux pour donner encore plus de sens et encore plus de valeur à ce qu’il a déjà. »

Combien de temps Jeezy et Jeannie Mai sont-ils restés ensemble ?

Le duo s’est rencontré pour la première fois lorsque Jeezy était invité dans l’émission de Jeannie en 2018. Ils se sont ensuite mariés en mars 2021 dans leur maison basée à Atlanta. Les jeunes mariés de l’époque ont choisi de garder leurs noces à l’abri des regards du public, ce que Jeannie a déclaré en exclusivité. HollywoodVie était une décision « sacrée ».

« C’était une décision importante pour nous parce que nous avons été très publics et notre relation », a ajouté l’animatrice de talk-show dans son interview de 2021. « Parfois, on choisit que ce soit vraiment public ou pas, et je participe à un talk-show. Alors, je partagerais avec vous ce que c’était de tomber amoureux de Jeezy et de trouver notre chemin ensemble. Mais il y avait certaines choses que nous voulions garder pour nous, et notre mariage était tellement sacré. Vous ne voulez pas planifier quelque chose de vraiment spécial et vous demander si les lentilles TMZ vont traverser mes arbres.

Jeannie Mai et Jeezy se sont-ils trompés ?

Ni l’un ni l’autre Le vrai l’hôte ni l’artiste « Say I » n’ont parlé de leur séparation. Cependant, les fans ont émis l’hypothèse qu’un scandale de tricherie avait eu lieu entre eux, conduisant à leur séparation soudaine. Certains ont souligné l’apparente « chimie » de Jeannie à l’écran avec Accéder animer Mario Lopez dans une vidéo Instagram qu’elle a publiée en août. À un moment donné de son clip de montage, Mario a été vu la tenant dans ses bras, elle et la fille de Jeezy, et l’embrassant sur la joue, ce avec lequel de nombreux fans n’étaient pas d’accord.

« Vous n’embrassez pas l’enfant d’un autre homme comme ça, c’était très irrespectueux et je parie que Jeannie ne lui a jamais dit un mot à ce sujet », a commenté une personne sous la vidéo peu de temps après que Jeezy ait demandé le divorce de Jeannie.

Alors que les rumeurs semblent sans fondement, Jeezy a partagé une légende énigmatique sur Instagram un jour avant de demander le divorce, comme il l’a écrit : « Trop concentré sur qui je deviens pour me concentrer sur qui ne vient pas avec moi. »

Jeannie Mai et Jeezy ont-elles des enfants ?

La personnalité de la télévision et le rappeur « Soul Survivor » partagent un enfant ensemble : la fille Monaco Mai Jenkins, que Jeannie et Jeezy ont accueillie en 2022. En plus de Monaco, Jeezy partage également son fils Jadarius avec son ex. Dykes de Tynesha et sa fille Amra avec son ex Mahlet « Mahi » Gebremedhin.