Pourquoi je suis une célébrité ne peut pas résister à une fille de la grille alors qu’Olivia Attwood rejoint une série de modèles… y compris la série oubliée une étoile

Alors que les camarades de camp prennent leurs positions dans la jungle, il y a un regard familier sur la formation : les filles de la grille.

Olivia Attwood, qui a travaillé comme mannequin de course pendant six ans, suit maintenant une longue lignée d’anciennes filles de la grille qui ont continué à participer au spectacle.

Au cours du week-end, elle s’est ouverte sur sa base de fans de F1, expliquant: “Avant Love Island, mon Instagram était composé à environ 98% d’hommes ou quelque chose comme ça, parce que j’étais une fille de la grille.”

Les patrons d’ITV ne peuvent clairement pas résister au faste des stands, car ils ont eu Katie Price, Gemma Atkinson et Nell McAndrew dans l’émission et ont tenu à en inscrire beaucoup d’autres, y compris Keeley Hazell et Emma Noble.

Ici, nous révélons les pin-ups qui ont troqué le bourdonnement de l’hippodrome pour les moustiques dans la jungle – et les autres producteurs de stars glamour ont désespérément besoin de se rattraper.

Olivia Atwood

Avant d’entrer dans la villa Love Island en 2017, Olivia, aujourd’hui âgée de 31 ans, travaillait comme fille de grille de sport automobile.

Elle a précédemment déclaré que le travail, qu’elle a commencé à 19 ans et qu’elle a exercé par intermittence pendant six ans, “a totalement changé ma vie”.

Les filles de la grille – parfois connues sous le nom de brolly dollies – font la promotion des entreprises de course sur la piste en portant des tenues arborant leur marque ou en tenant des parapluies au-dessus des pilotes s’il pleut.

En 2018, la Formule 1 les a bannis de ses circuits car ils ne correspondaient plus à ses « valeurs de marque ».

Olivia, qui travaillait pour l’équipe de sport automobile Monster Energy, a critiqué la décision. Elle a déclaré: “Personne ne m’a pointé une arme sur la tempe pour le faire, je l’ai fait parce que je le voulais et mon expérience a été entièrement positive.

« Je suis tout à fait pour le féminisme, je suis tout à fait pour l’égalité des droits – mais je ne pense pas qu’on devrait nous dire ce qui définit le féminisme. Cela va à l’encontre – vous dites à une femme qu’elle NE PEUT PAS faire quelque chose.

« Ils retirent le plaisir, le glamour et l’extravagance d’absolument tout – où cela s’arrête-t-il ? Si vous avez un mécanicien pour tenir un parapluie au-dessus du vélo sur la piste, c’est ennuyeux ? »

Maintenant, elle s’est envolée vers un autre coin du monde pour rejoindre des camarades de camp, dont l’actrice de Coronation Street, Sue Cleaver, Owen Warner des Hollyoaks, l’as du rugby Mike Tindall – et la réservation de bombe de dernière minute, Matt Hancock.

Prix ​​Katie

Katie Price est en pole position pour un prix très prestigieux – la seule candidate à être apparue deux fois dans I’m A Celeb.

L’émission a changé sa vie lorsqu’elle a rencontré le futur mari Peter Andre lors de son premier passage en 2004, puis est revenue pour une autre série en 2009 pour un montant de 350 000 £.

Mais avant de porter des tresses dans la jungle, Katie – alors connue sous le nom de Jordan – travaillait comme fille de grille pour l’équipe d’Eddie Jordan.

En 2017, elle a déclaré à propos du travail: «Commercialement, c’était une chose énorme à l’époque. J’étais impliqué avec Benson & Hedges. L’idée était que ça devait être amusant.

“La course automobile est une activité très sérieuse, très commerciale et elle doit avoir un retour sur investissement très respectable.”

Nell Mc Andrew

Elle a commencé comme sosie de Marilyn Monroe, mais après avoir participé à la toute première série de I’m a Celeb en 2002, Nell McAndrew est devenue un nom familier.

Elle a joué Lara Croft dans les promos du jeu vidéo Tomb Raider, mais a été renvoyée de ce rôle après avoir posé nue pour Playboy en 1999.

Le mannequin glamour a rejoint Uri Geller, Tara Palmer-Tomkinson et Christine Hamilton dans le camp I’m a Celeb avant que DJ Tony Blackburn ne soit couronné Jungle King de la série.

Après avoir terminé quatrième dans la jungle, la pin-up des années 90 a posé avec l’une des voitures de Formule 1 d’Eddie Jordan lors d’une séance photo.

Depuis lors, la femme de 48 ans passe son temps en tant qu’athlète amateur accomplie et a couru sept fois le marathon de Londres.

Gemma Atkinson

En 2007, l’actrice Hollyoaks Gemma Atkinson a été dévoilée comme le «visage féminin» du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Elle a déclaré : « Je suis une grande fan de F1 et c’est la première fois que je participe au Grand Prix de Grande-Bretagne. Je suis vraiment ravie d’être ici en tant que visage féminin du Grand Prix de Grande-Bretagne.

« L’ambiance ici à Silverstone est incroyable ! C’est une expérience incroyable et je n’aurais jamais imaginé être si proche de l’action. Je suis tellement ravi d’être ici.

Quelques mois plus tard, Gemma a participé à la septième série de I’m a Celeb, aux côtés de Katie Hopkins, Janice Dickinson et du gagnant Christopher Biggins.

Évités de justesse

La volonté de faire apparaître d’anciennes filles de la grille sur I’m a Celeb a été bien documentée au fil des ans.

Jodie Marsh est apparue au Grand Prix de Grande-Bretagne 2003 à Silverstone pour lancer un jeu Playstation 2.

Elle a ensuite été signée pour rejoindre la jungle en 2003, mais s’est retirée, prétendument parce que sa rivale amère, Katie Price, serait entrée.

Jodie Marsh pose avec le pilote jordanien Ralph Firman pour promouvoir le lancement de Formula One 2003 pour Playstation 2

Melinda Messenger, Jordan et Emma Noble aident à lancer la saison de course de Formule 1 pour l'équipe Jordan en 1998

Au début des années 2000, Emma Noble posait à l’avant d’une voiture rapide aux côtés de Katie Price et Melinda Messenger.

Et peu de temps après, le mannequin devenu actrice aurait été en tête de liste des souhaits des producteurs pour remplir le rôle glamour, occupé par Katie Price dans la série précédente.

En 2005, Lucy Pinder pose aux côtés de Fernando Alonso et Giancarlo Fisichella lors de la promotion de la sortie de la Playstation 2.

Trois ans plus tard, elle a révélé qu’elle était désespérée d’aller dans la jungle, mais a été cochée au poste par Gemma Atkinson.

Elle a déclaré: «Je sais que j’ai déjà été sur la liste restreinte, mais quelque chose se présente toujours. L’année dernière, c’était entre moi et Gemma Atkinson, et elle m’a renversé à la dernière minute. Mais j’espère que j’aurai bientôt la chance d’aller dans la jungle.

En 2015, le mannequin glamour Keeley Hazell – qui était une fille de la grille à Silverstone en 2006 – était très demandée, avec les patrons I’m a Celeb et Celebrity Big Brother désespérés de l’inscrire.

Dans une énorme guerre d’enchères, CBB lui aurait offert 250 000 £ pour entrer dans l’enceinte de la maison, tandis qu’ITV promettait une meilleure exposition car ils avaient des millions de téléspectateurs supplémentaires.

Elle n’a fait ni l’un ni l’autre et a plutôt essayé de casser Hollywood.

Mais il y a une fille de la grille qui n’ira nulle part près de la jungle.

Kelly Brook – qui était une fille de la grille pendant sept ans – a expliqué pourquoi elle ne s’engagera pas.

Elle avait précédemment déclaré: “Je peux juste penser à un million de choses que je préférerais faire. Je ne pense pas que je pourrais être dans l’émission. Je n’aime vraiment pas parce que je déteste les espaces confinés.

« Je ne veux pas manger des globes oculaires ou des testicules de moutons et tout ce qu’ils doivent manger dessus.

« Même si j’avais une énorme facture d’impôts et que je devais la payer de toute urgence, je ne le ferais toujours pas.

“Je sais qu’ils leur offrent tellement d’argent, donc je comprends pourquoi ils le font, mais quand vous mangez des trucs comme ça à la télé, où allez-vous à partir de là?”

“C’est un peu le début de la fin à mon avis !”

