Pourquoi je suis la dernière personne sur Terre à acheter encore des CD

Un jour sombre, un jeune au visage frais en blouse de laboratoire essaiera d’amadouer un vieux Cuillère enregistrer de mes anciennes mains noueuses.

Et ce jour-là, il y aura une bagarre. Je ne lâcherai pas facilement cet écrin, et j’attends avec impatience le jour où, avec la force qu’il me reste, je pourrai éduquer ces jeunes sur les CD.

Environ 82 millions de personnes aux États-Unis payer pour services de diffusion de musique. L’année dernière, les ventes de vinyle ont atteint un niveau ridicule 43 millions aux États-Unis.

Pourtant, je suis là, jurant d’être la dernière personne sur Terre à acheter des CD.

Il ne s’agit pas tant des CD eux-mêmes. Les amateurs de vinyle (un groupe dont je me considère comme faisant partie) parleront de qualité sonore et de grandes et belles pochettes d’album. Les CD n’offrent pas beaucoup de charme. Personne ne va jamais jouer un CD et marmonner tout seul en tenant une tasse de thé chaud, “Mmm, si chaud.”

Il s’agit de la bataille en cours pour le contrôle de ma propre collection de musique bien-aimée. C’est à propos de comment, dans une frustration folle, j’ai choisi une colline pour mourir. Une colline entièrement composée de disques compacts.

Je voudrais maintenant profiter de l’occasion pour blâmer mon père.

Eh bien, le blâme n’est pas tout à fait juste. Le gars est un champion. Il est également un ancien DJ radio avec suffisamment de disques vinyles pour construire un jour le mausolée de la famille Carson. Le truc c’est que tu ne peux pas mettre sergent. Pepper’s Lonely Heart Club Band – avec le gatefold jaune vif, le dos rouge sang et tout ce chaos coloré sur la couverture – entre les mains d’un enfant de 6 ans et sans s’attendre à ce que quelque chose se produise.

La collection de mon père a toujours semblé magique. C’était une énorme présence physique qui m’a précédé et a servi de preuve d’une version de lui avant qu’il ne soit mon père. C’était suffisamment important pour ne pas être expulsé de diverses camionnettes de déménagement alors que ma famille voyageait du Texas à la Californie, de la Géorgie au Tennessee au fil des ans.

Je n’ai jamais considéré pas constituer ma propre collection.

J’ai donc commencé le mien deux ans plus tard, à une époque où les cassettes perdaient du terrain au profit des CD et où le vinyle n’était plus sur. À un moment crucial lors de l’achat de mon premier album, j’ai choisi mon format, optant pour un CD de l’album que j’achetais car les CD, m’a-t-on dit, c’était l’avenir.



Lecture en cours:

Regarde ça:

So Retro : enregistrement analogique dans un monde numérique

4:15



En 2007, des chercheurs de l’Université de Winchester au Royaume-Uni ont mené une étude sur pourquoi les gens collectionnent la musique. L’une des principales raisons est que les gens essaient de construire une autobiographie culturelle représentant des facettes d’eux-mêmes – les bons, les méchants et les boys bands.

C’est certainement vrai pour moi. J’organise mes CD dans l’ordre où ils m’intéressent. Mon étagère à CD est comme un échantillon de glace de carotte arctique, chaque étagère représentant une époque de ma vie. L’étagère la plus encombrée est celle de l’université, quand tout semblait important et que mes amis et moi bouclions les vendredis après-midi pour aller au magasin de disques. Un regard sur les années 2007 Faire la grimace toute la nuit par les Shins et je suis de retour dans mon dortoir de première année, accrochant une affiche de (quoi d’autre?) Sgt. Poivre.

Bien sûr, il y a d’autres raisons pour lesquelles j’achète des CD. D’une part, je veux que les artistes qui me tiennent à cœur prennent mon argent pour qu’ils puissent continuer à faire la musique sur laquelle je m’appuie pour chaque point haut, bas et intermédiaire de ma vie.

Getty Images



Aussi, les notes de pochette, mec. Où d’autre suis-je censé savoir qui a co-écrit quelle chanson et quel obscur morceau de R&B des années 70 a été échantillonné sur quelle piste pour pouvoir ennuyer mes amis ?

Une autre raison : je veux. Moi aussi.

Le pharaon Khufu a obtenu une pyramide. Permettez-moi d’avoir quelques piles d’un format de média obsolète.

Rien de tout cela ne veut dire que j’ai quelque chose contre les autres formats. je propre vinyle. Je suis abonné à un service de streaming. Et j’admets qu’il est devenu plus difficile de maintenir les achats de CD, en partie parce que je peux écouter n’importe quel album que je veux le jour de sa sortie et j’ai la possibilité de débattre avec moi-même si un disque est suffisamment important pour justifier un place dans mon autobiographie d’albums.

De plus, il y a de nombreuses fois où j’entre dans le magasin de disques de mon quartier, essayant de garder mon argent local, et je ne trouve tout simplement pas ce que je cherche.

Du coup, ma collection est imparfaite. Il y a des albums que j’ai oublié d’acheter. Ou des albums que j’ai achetés numériquement qui avaient du sens mais qui ne sont pas représentés sur mon étagère à CD.

Mais j’essaie. J’essaie toujours.

Il y a une tristesse sourde que j’ai ressentie alors que ma collection de musique s’étale sur différentes pièces, disques durs et même serveurs. De nos jours, si je tombe sur un nouvel artiste ou groupe, je me pose quelques questions : Si je ne l’achète jamais, est-ce que c’est toujours le mien ? Doit-il être le mien ? Est-ce que ça m’importerait moins ? L’avoir sur CD changerait-il ce sentiment spécifique de trouver un album qui sonnera probablement toujours comme le début du printemps 2019 pour moi ?

Je ne vais pas m’embêter à le savoir car très probablement je sera Achète-le. Et quand ce gamin en blouse de laboratoire viendra me chercher, je l’écraserai avec.