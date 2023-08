Pourquoi je suis devenu un TechTrekker

Lors de mon dernier printemps au lycée, j’ai décidé de reporter d’un an mon inscription au MIT. J’avais toujours prévu de prendre une année sabbatique, mais après avoir reçu le tube d’argent par la poste et vu tous mes amis liés à l’université planifier leurs cours et la décoration de leur dortoir, j’ai eu froid aux yeux. Chaque fois que j’évoquais mes projets, on me posait des questions du type « Mais qu’en est-il de l’école ? » et « MIT est cool avec ça? »

Ouais. Le MIT l’est totalement. Reporter votre date de début MIT est aussi simple que de cliquer sur une case à cocher.

Sofia Pronina (à droite) faisait partie de ceux qui ont marché jusqu’au glacier Katla lors du TechTrek de cette année en Islande. PHOTO DE COURTOISIE

Maintenant, après avoir terminé ma première année de cours, je suis vraiment reconnaissant d’avoir respecté ma décision de retarder le MIT, car j’ai réalisé qu’avoir une année complète de temps non structuré est un cadeau. Je pouvais laisser courir ma créativité. Choisissez des passe-temps pour vous amuser. Faire des choses sympas comme travailler dans une startup d’IA et m’apprendre à créer du latte art. Ma partie préférée de l’année, cependant, a été la randonnée à travers l’Europe. J’ai voyagé à travers l’Autriche, la Slovaquie, la Russie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, la Grèce, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.

De plus, malgré ma crainte de perdre une année précieuse, voyager s’est avéré être la chose la plus productive que j’aurais pu faire de mon temps. J’ai pu explorer différentes cultures, rencontrer de nouvelles personnes du monde entier et acquérir des perspectives uniques que je n’aurais pas pu obtenir autrement. Mes voyages à travers l’Europe m’ont permis de sortir de ma zone de confort et d’élargir ma compréhension de l’expérience humaine au sens large.

« En Islande, l’accent est moins mis sur la culture hustle, et cette approche détendue de l’équilibre travail-vie finit par favoriser la créativité. Ce fut une révélation folle pour un groupe d’étudiants du MIT. »

Lorsque je suis devenu étudiant à temps plein l’automne dernier, j’ai réalisé que StartLabs, le premier club d’entrepreneuriat de premier cycle sur le campus, offrait aux étudiants de premier cycle du MIT une opportunité similaire d’élargir leurs horizons et de découvrir de nouvelles choses. Je me suis immédiatement inscrit. Chez StartLabs, nous organisons des discussions au coin du feu et des idéathons tout au long de l’année. Mais notre événement phare est notre TechTrek annuel pendant les vacances de printemps. Au cours des années précédentes, StartLabs a effectué des voyages TechTrek en Allemagne, en Suisse et en Israël. Lors de ces voyages entièrement financés, les membres de StartLabs ont visité et collaboré avec des leaders de l’industrie, des incubateurs, des startups et des institutions universitaires. Ils entreprennent ces randonnées à la fois pour se connecter avec la sphère mondiale des startups et pour établir des relations plus étroites au sein du club lui-même.

Plus important encore, cependant, le processus d’organisation du TechTrek est lui-même une introduction accélérée à l’entrepreneuriat. Le voyage est entièrement planifié par les membres de StartLabs ; nous concevons la logistique du voyage, trouvons des sponsors, puis découvrons des moyens d’optimiser notre financement.

PHOTO DE COURTOISIE

En organisant le voyage de cette année en Islande, nous avons dû apprendre à déléguer des rôles à tous les planificateurs et à maintenir le moral alors que faire de ce voyage une réalité semblait être une tâche impossible. Nous nous sommes réveillés très tôt pour prendre des appels à 6 heures du matin avec des fondateurs et des sponsors islandais. Nous avons proposé des options pour différents niveaux de parrainage, utilisé la reconnaissance de formes pour déduire les adresses e-mail de centaines de contacts potentiels dans les organisations que nous voulions visiter, et tous se sont découragés en utilisant nos connexions LinkedIn.

Et comme tout bon entrepreneur doit le faire, nous avons dû apprendre à être lean et à maximiser nos ressources. Pour étirer notre budget alimentaire, nous avons planifié toutes nos visites d’incubateur et d’entreprise vers l’heure du déjeuner dans l’espoir d’être nourris, avons joué à Tetris humain en installant 16 personnes dans un Airbnb pour six personnes et avons envoyé des e-mails aux épiceries pour obtenir leurs aliments presque périmés à un prix réduit. . Nous avons même conclu un accord avec la compagnie de bus locale pour nous donner des billets gratuits en échange d’une publication sur notre compte Instagram.