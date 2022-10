Pourquoi je ne possède pas (encore) de voiture électrique

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Dans mon travail, on me demande tout le temps si j’ai un VE. Les gens sont surpris et, je suppose, déçus que ma réponse soit non. Voici mes raisons, dont aucune n’est parfaite, pour ne pas encore me lancer dans ce que je considère néanmoins comme l’avenir de la conduite automobile.

Mauvais timing

C’est le gros problème : c’est un moment terrible pour acheter une voiture, grâce à des prix de transaction record et record de faible choix sur les lots des concessionnaires. Je n’aime pas être à l’arrière d’une longue file d’attente pour payer le gros prix pour n’importe quel produit, sur lequel je soupçonne que Farnoosh a le dos.

Voitures d’occasion FTW

Je préfère de loin acheter des voitures d’occasion de modèles récents, mais elles connaissent également un coût élevé et une faible offre, aggravées par le fait qu’il y a encore moins de véhicules électriques d’occasion souhaitables dans le pipeline. Désolé, une Leaf aux yeux de grenouille de première génération n’est tout simplement pas sur ma liste. Cette situation se corrigera avec le temps et je ne m’inquiète pas qu’un véhicule électrique d’occasion ait une certaine perte d’autonomie ; voir ma pièce d’il n’y a pas si longtemps de vous donner une réalité sur la portée dont vous avez besoin – c’est moins que vous ne le pensez.

Au-delà de Tesla

Il doit y avoir plus dans l’histoire que Tesla, mais en ce moment, cette seule marque est essentiellement le marché américain des véhicules électriques et possède à peu près l’excitation qui l’entoure. Mais l’histoire me dit que deux ou trois autres grands fabricants, existants ou nouveaux, émergeront avec un succès similaire, voire supérieur, et je veux voir comment ils y parviendront avant d’acheter.

En attendant la monotonie

J’ai couvert de nombreuses révolutions technologiques et elles ont toutes un arc similaire, en commençant par des produits convulsivement innovants avant de se transformer en une merveilleuse monotonie d’offres uniformément excellentes essayant de faire de grandes nouvelles à partir de petites améliorations. Cela décrit les smartphones, les téléviseurs, les ordinateurs portables et les voitures à moteur à combustion d’aujourd’hui, les produits de chaque catégorie faisant à peu près la même chose que l’autre et à peu près aussi. Les véhicules électriques y arriveront, c’est à ce moment-là que je préfère acheter tout ce qui se déprécie.

La charge deviendra plus facile

Je vis dans une maison unifamiliale, donc la recharge serait facile, mais je suis également conscient d’un battement de tambour croissant derrière la recharge de jour loin de chez moi, comme le préconise une nouvelle étude de Stanford cela dit qu’un tel comportement de charge rapporte des dividendes importants en termes de stabilité et de propreté du réseau. Idéalement, la recharge devrait être la même que le stationnement, à peu près partout où vous allez, mais nous sommes loin de cela.

Dépenser plus, polluer plus

Vous achetez probablement un véhicule électrique pour économiser de l’argent et protéger l’environnement, mais pendant la première année ou deux, vous risquez de polluer et de dépenser Suiteparce que tu a causé la construction et le transport d’une énorme batterie et d’une voitureet parce que vous avez dépensé beaucoup d’argent pour acheter une voiture à des prix historiquement élevés que vous n’avez probablement pas besoin. Les deux lacunes peuvent être récupérées, mais bien planifier votre achat peut raccourcir les deux fenêtres grâce à de meilleures conditions de marché et à une technologie améliorée, comme…

Batteries à l’état solide

Celles-ci pourraient être mises à l’échelle d’ici 2025 et pourraient réduire l’empreinte carbone d’une batterie de VE de près de 40 %, prennent une charge à 80 % en 15 minutes au lieu de 30 et ont une durée de vie plus longue des charges et des décharges, donnant aux voitures qui en sont équipées une meilleure valeur à long terme. Cela dit, une révolution des batteries à semi-conducteurs est encore suffisamment nébuleuse pour que je classe cette préoccupation assez bas, mais je ne veux pas non plus être cela le dernier gars qui a acheté un ordinateur portable fonctionnant aux hydrures métalliques de nickel.

Incitations fiscales byzantines

La Les incitations fiscales fédérales américaines pour l’achat d’une voiture rechargeable ont récemment changé et sont devenues un œil d’aiguille compliqué, avec environ 70 % des nouveaux véhicules électriques qui ne se qualifieront pas entièrement ou même partiellement au cours des deux prochaines années. Les nouvelles règles examinent l’origine des matériaux clés, le prix de la voiture et l’endroit où elle est assemblée. Les constructeurs automobiles réorganisent leurs processus pour vérifier les nouvelles cases, mais entre-temps, de nombreuses voitures électriques souhaitables coûteront effectivement des milliers de plus qu’elles ne le pourraient plus tard. Comme j’aime les voitures d’occasion, celle-ci est plutôt basse sur ma liste, mais peut-être n°1 pour vous.

L’autre voiture avec une prise

J’ai longtemps pensé que les véhicules électriques hybrides rechargeables sont les héros méconnus de la conduite verte, du moins dans l’intervalle entre maintenant et l’adoption vraiment généralisée des véhicules électriques. Les derniers PHEV peut gérer la plupart ou la totalité de votre conduite quotidienne sans combustion et enchaînez facilement sur de longs trajets en utilisant de l’essence – adieu l’anxiété liée à l’autonomie. L’inconvénient est que ce sont des machines moins élégantes, avec deux groupes motopropulseurs et une histoire certes compliquéemais essayez de dire cela à Akio Toyoda, dont l’entreprise familiale connaît une chose ou deux sur les hybrides et reste engagé envers eux à grande échelle. Vous serez peut-être également surpris d’apprendre qu’un classement du cabinet d’analyse des transports TNMT les slots PHEV ont une empreinte carbone inférieure à celle d’une voiture électrique pure.

Moins de kilomètres à améliorer

Je conduis beaucoup moins depuis le COVID, et je pense que c’est permanent. Les déplacements, les achats et mon intérêt pour les restaurants ont tout simplement changé. Je passe maintenant des jours sans monter dans une voiture, du jamais vu il y a quelques années. Cela signifie que les avantages de tout véhicule électrique que je pourrais acheter auraient beaucoup moins de kilomètres sur lesquels agir, à propos des coûts et des énigmes de récupération des émissions que j’ai mentionnées ci-dessus.

Un maillon faible

Je n’aime pas les points uniques de défaillance de l’infrastructure, et les voitures électriques aident à en créer un alors que nous soi-disant tout électrifier. Maintenant, j’aurai toujours plusieurs voitures, la plupart à combustion, mais si vous envisagez de faire d’un VE votre seul véhicule en ce moment, réfléchir à deux foisou au moins en acheter un qui peut être une source d’énergiepas seulement un consommateur d’énergie.

À ce stade, j’ai probablement enragé les Tesla-rati, les écolos et les rouleaux de charbon, mais mon travail m’a appris à être un consommateur lucide, pas un adopteur précoce. Je veux plus de choix de modèles, de taille d’inventaire, de maturation technologique, de levier d’achat et d’applicabilité des incitations fédérales qu’il n’en existe aujourd’hui. Attendre ceux-ci ne m’apportera qu’une meilleure technologie et une perspective plus éclairée.