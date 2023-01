Pourquoi je ne mets à jour aucune de mes technologies en 2023

Pour les fans de gadgets, avoir le dernier et le meilleur fait partie de l’expérience. C’est une sensation fantastique de déballer un nouvel appareil, qu’il s’agisse d’un téléphone, d’un écran intelligent ou autre chose, de le sortir de sa boîte et de commencer à explorer ses nouvelles fonctionnalités.

Une partie de cet or a perdu de son éclat pour moi récemment, car la spirale des coûts et les améliorations à peine perceptibles signifient qu’il y a peu d’incitation à dépenser de l’argent pour le prochain modèle. C’est pourquoi je ne mettrai à jour aucune de mes technologies en 2023, et je suggère que vous devriez peut-être adopter une approche similaire.

Mises à niveau inutiles

L’un des principaux facteurs déterminants de l’absence de besoin de mise à niveau est le simple fait que les ordinateurs portables, les PC, les téléphones et les tablettes des deux dernières années (peut-être même plus) offrent un excellent niveau de performances pour un usage quotidien.

Bien sûr, si je veux monter un film sur un Chromebook, je vais m’arracher les cheveux en quelques minutes. Mais je ne monte pas de vidéos, donc ce n’est pas un problème. Il en va de même pour la vidéo stabilisée sur les nouveaux iPhones qui me permettrait d’enregistrer une vidéo fluide tout en poursuivant quelqu’un sur une planche à roulettes. Encore une fois, ce n’est pas vraiment quelque chose qui arrive trop souvent dans notre maison.

Les fabricants annoncent souvent de nouveaux produits sur la promesse d’un style de vie passionnant où vous pouvez capturer des moments au sommet d’une montagne, lancer une nouvelle entreprise depuis votre cuisine ou établir votre record personnel pour un triathlon alors que le soleil se couche sur une plage californienne.

La réalité de l’utilisation de ces produits est beaucoup plus banale. J’ai juste besoin d’envoyer un message à ma femme de Morrisons pour savoir de quels légumes nous avons besoin, prendre une photo d’un joli ciel nocturne tout en promenant le chien et écouter des podcasts et des livres audio. Ce sont à peu près les limites auxquelles je pousse mon téléphone.

Parfois, je peux effectuer des tâches plus exigeantes, mais pour les tâches quotidiennes qui représentent 95 % de mes demandes en matière de technologie (et, sûrement, de nombreuses personnes), mon téléphone actuel – un Xiaomi 12 Lite – fonctionne très bien.

Il en est de même pour mon portable. J’utilise un Chromebook depuis environ un an maintenant comme appareil quotidien. Avec lui, je peux écrire des articles, éditer des photos, regarder Netflix, faire des achats en ligne, planifier mon roman et même enregistrer mon podcast sans trop d’effort.

Mon co-animateur édite le podcast, mais ce ne serait pas plus facile si j’avais un MacBook Pro. Vous voyez, tant de services et de logiciels dont j’ai besoin pour travailler en freelance et mes loisirs personnels sont tous en ligne, ce qui signifie que les besoins en un nouvel ordinateur puissant ne sont pas si élevés.

Fonderie

Dans cet esprit, je vais m’en tenir à mon HP Chromebook x360 14C.

De même, je n’ai pas l’intention de quitter ma montre connectée Amazfit GTS Mini 2. Les trois appareils me permettent de travailler, de me reposer et de jouer sans avoir l’impression de manquer quoi que ce soit ou d’avoir besoin de dépenser plus d’argent pour acheter de meilleurs “jouets”.

Un iPhone à 1 000 $/1 000 £ ferait-il tout mieux ? Probablement. Est-ce que je remarquerai la différence dans la mesure où ça vaut le prix ? J’en doute.

Inconvénients de l’utilisation d’anciens appareils

Il y a souvent des commentaires et des spéculations sur l’obsolescence programmée qui s’insinue dans la technologie. Dans certains cas, cela est justifié, par exemple lorsque les fabricants limitent les mises à jour de sécurité après seulement quelques années, laissant votre appareil ouvert aux exploits que les pirates peuvent utiliser et rendant votre téléphone, tablette ou ordinateur portable potentiellement dangereux pour continuer à l’utiliser.

Mais même cela est traité à tous les niveaux, la plupart des fabricants proposant désormais trois, quatre ou même cinq ans de mises à jour.

Et si vous gardez votre téléphone dans un étui de protection et que vous utilisez des protecteurs d’écran, il durera probablement aussi longtemps que les mises à jour de sécurité, sauf en cas d’accident grave. Les ordinateurs portables devraient également avoir une longue durée de vie, et la seule véritable faiblesse des deux appareils est la batterie.

Prenez soin de votre équipement et vous ne devriez pas avoir à vous soucier qu’il s’épuise trop tôt.

Et plus ça dure, plus il faut économiser longtemps. Et cela signifie que lorsqu’il est temps d’acheter un remplacement, vos fonds devraient permettre un modèle plus performant. Ceci est également important, comme vous le verrez ci-dessous.

Pourquoi la technologie devient plus chère?

Il est vrai que les prix ont augmenté sur les téléphones phares au cours des dernières années, mais le climat financier actuel dans le monde a encore aggravé la situation. Récemment, Apple a augmenté les prix de bon nombre de ses produits, seuls les consommateurs américains étant protégés contre l’impact des divers facteurs qui font grimper les coûts.

Nous avons également vu cela se produire dans le milieu de gamme également, les téléphones et les ordinateurs portables ne semblant pas offrir le même type de valeur auquel nous nous sommes habitués. Google, pour être juste, a résisté à cette tendance avec le Pixel 6a, qui est un excellent téléphone étonnamment abordable qui est souvent réduit à environ 350 $ / 350 £.

Vous pouvez également trouver d’excellents téléphones de fabricants chinois tels que Xiaomi et OnePlus, qui offrent une excellente valeur. Le seul problème est que la plupart d’entre eux ne sont pas disponibles aux États-Unis.

Les problèmes actuels qui contribuent à la hausse des coûts, y compris l’invasion russe de l’Ukraine, avec l’effet d’entraînement qui a eu sur les prix mondiaux du carburant, l’inflation galopante, ainsi que la perturbation continue de la chaîne de fabrication et de distribution due au covid, ne seront pas autour pour toujours.

Mais, si nous avons appris quelque chose du passé, c’est qu’une fois que les prix augmentent, ils reviennent rarement là où ils étaient avant. Donc, il semble que nous devrons nous habituer à dépenser plus pour la technologie, ce qui est une autre raison pour laquelle c’est une bonne idée de conserver les appareils plus longtemps que vous ne l’auriez pu auparavant.

Achetez du reconditionné plutôt que du neuf

Si j’ai vraiment besoin de remplacer quelque chose, peut-être parce qu’un téléphone est tombé et que l’écran s’est brisé, ma préférence pour le moment est de suivre la voie de la remise à neuf. Il permet de se procurer un modèle phare d’il y a un an ou deux, mais à un prix beaucoup plus attractif.

Il est également beaucoup plus sûr d’acheter remis à neuf. Il est révolu le temps où il fallait prendre un risque sur un téléphone ou un ordinateur portable d’occasion sur eBay, car il existe un large éventail de spécialistes qui proposent du matériel remis à neuf entièrement fonctionnel, ainsi que des garanties et des garanties. Et oui, vous pouvez également les acheter sur eBay.

Par exemple, un Samsung Galaxy S20 d’il y a deux ans coûte aussi peu que 200 $ / 215 £ maintenant. Mais vous obtenez toujours un appareil qui peut facilement rivaliser avec les derniers téléphones grâce au fait que, comme je l’ai dit, les mises à jour et améliorations récentes ont été minimes.

Vous pouvez consulter notre tour d’horizon des meilleures offres de téléphones remis à neuf pour voir combien vous pouvez économiser sur d’autres téléphones Samsung et, bien sûr, sur les iPhones.

Si vous n’avez jamais pensé à un appareil remis à neuf, voici où en acheter un

Avec des salaires qui ne suivent pas l’inflation et les factures des ménages qui continuent d’augmenter, vous pourriez bien être dans la même situation que moi, vous accrocher plus longtemps aux appareils existants avant d’investir dans de nouvelles technologies.

Non seulement vous économiserez votre argent, mais cela signifie également que ces appareils plus anciens ne finiront pas dans une décharge avant qu’ils n’en aient besoin. Bien sûr, l’attrait du brillant nous touchera toujours, mais restez fort cher lecteur. Après tout, il y aura une nouveauté brillante qui arrivera l’année prochaine.