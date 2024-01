Pourquoi je n’ai pas limogé l’ancien gouverneur de la CBN, Emefiele — Buhari

L’ancien président Muhammadu Buhari a expliqué pourquoi il n’avait pas limogé l’ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, malgré les spéculations autour de son ambition présidentielle (Emefiele) lors des élections de 2023.

Buhari a révélé qu’il n’avait pas destitué Emefiele en raison de l’absence de preuves solides démontrant qu’il poursuivait effectivement une ambition présidentielle.

Buhari l’a révélé dans un mémoire intitulé « Travailler avec Buhari : Réflexions d’un conseiller spécial, médias et publicité (2015 – 2023) », rédigé par son ancien conseiller spécial pour les médias et la publicité, Femi Adesina, et présenté mardi à Abuja.

Dans ses mémoires, Buhari aurait déclaré : « Lorsqu’il (Emefiele) était lié à la campagne pour la présidence de 2023, je ne lui ai pas demandé, car il n’a dit à personne qu’il s’impliquait. Sinon, je l’aurais renvoyé et j’aurais expliqué pourquoi à la nation.

Buhari a déclaré que « à moins qu’il n’y ait des preuves solides contre lui », il serait « injuste » et « un acte d’injustice de le renvoyer, agissant sur la base de ouï-dire ».

L’ancien président a ajouté : « Si vous punissez un homme injustement, cela pourrait suivre ses traces tout au long de sa vie, donc si vous punissez, vous devez avoir des preuves et vous devez savoir que vous ne serez pas là pour toujours. Tu partirais un jour.

« Je suis très soucieux du moral des gens qui servent avec moi. J’attends également de celui qui me succède qu’il soit juste envers moi. J’ai de la famille, des amis, qui le ressentiront. Je suis très soucieux de l’équité.

Lors de la cérémonie de dévoilement du livre, le président Bola Tinubu a déclaré mardi que son prédécesseur, Buhari, ne s’était pas immiscé dans son administration depuis qu’il avait quitté le gouvernement en 2023.

« Après avoir passé le relais, vous (Buhari) avez dit : ‘Je serai loin à Daura mais si vous avez besoin de moi, contactez-moi. Je ne m’immiscerai pas dans ce que vous faites. Je n’interviendrai pas. Je ne soufflerai pas sur ta gorge.

Le samedi 7 mai 2022, Emefiele a déclaré qu’il se tournait vers Dieu pour savoir s’il devait ou non se présenter au ticket présidentiel du All Progressives Congress lors de la primaire prévue pour la fin du mois.

Il a également déclaré que participer au concours signifierait puiser dans ses « économies durement gagnées » au cours des 35 dernières années de service.

La réaction d’Emefiele est intervenue à peine 24 heures après qu’un groupe d’agriculteurs et d’hommes d’affaires ait obtenu en son nom les formulaires de nomination et de manifestation d’intérêt d’un montant de 100 millions de nairas au Centre international de conférences d’Abuja, lieu de vente des formulaires.

Le groupe a exhorté le patron de la CBN à se présenter à la présidence.