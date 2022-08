Pourquoi je me suis complètement trompé sur Fortnite

Je ne me souviens pas exactement quand j’ai commencé à détester Fortnite tellement que ça a fait pourrir ma chair comme l’empereur Palpatine, mais je pense que ça commencé vers 2018.

2018 a été une sacrée année pour le jeu.

2018. L’année où Drake a joué Fortnite avec le streamer Twitch Ninja et a battu des records à tous les niveaux.

2018. L’année où j’ai téléchargé Fortnite par curiosité, j’ai joué un match, j’ai été brutalement anéanti par ce que je supposais être des enfants odieux avant de supprimer rapidement le jeu de ma PS4, pour ne plus jamais être convoqué.

2018 m’a donné de nombreuses raisons de détester Fortnite. Il y avait Antoine Griezmann, l’attaquant français qui a marqué un penalty lors de la finale de la Coupe du monde avant de salir la plus grande occasion du sport avec une célébration mettant en vedette la danse emote Do the L de Fortnite. Quatre ans plus tard, je ne lui ai toujours pas pardonné.

Au fond de mon cœur, je n’ai toujours pas pardonné à Antoine Griezmann d’avoir fait la danse Fortnite “L” lors d’une finale de Coupe du monde. – Marquez Serrels (@Serrels) 28 juillet 2022

Je n’ai pas non plus pardonné à mon fils, qui – également en 2018 – a pris la décision, devant tous nos amis et notre famille, de se mettre complètement nu lors d’un barbecue et de traverser le jardin tout en faisant The Floss.

Fortnite a beaucoup à répondre.

Ian Knighton/Crumpe



Depuis 2018, mon fils suppliait de jouer à Fortnite, en utilisant un langage familier à la plupart des parents : “Mais tout mon copains y jouent tous.” “Je promets que je ne demanderai pas de V Bucks.” “Je ne parlerai certainement pas à des hommes bizarres sur le chat vocal.”

Mais je me suis retenu. Pour années. Fortnite était un mot interdit dans ma maison. Principalement parce que je ne pensais pas que les tireurs étaient adaptés aux enfants. Et je m’inquiétais de l’élément de communication en ligne.

Aussi parce que je pensais que Fortnite était nul.

Je pensais que Fortnite était nul, surtout en 2018, car cela ressemblait au passage du garde. Le signe avant-coureur d’un nouveau type de jeu vidéo. Un trou noir monogame qui absorbe toute la propriété intellectuelle et la lumière. Un non-sens gratuit, avec des microtransactions et des skins sans fin, ressenti comme une exploitation, en particulier pour les enfants. Alors j’ai joué la sécurité : “Non. Aucune chance. Tu ne m’as pas entendu la première fois ? La réponse est non.”

Mais quatre ans plus tard, en 2022 pour être exact, j’ai craqué. Tout ce qu’il fallait, c’était un bulletin étonnamment décent. J’ai cédé et j’ai dit à mon fils de 9 ans qu’il pouvait jouer à Fortnite.

Et alors que je regardais pour m’assurer que tout allait bien, je me suis retrouvé choqué. Fortnite avait l’air… en quelque sorte impressionnant.

Jeux épiques



Je l’ai raté lors de ma première rencontre malheureuse avec Fortnite, mais j’ai été surpris par la qualité de Fortnite. Son esthétique épurée et colorée. J’étais certes déconcerté par le gonflement des options qui se produit lorsqu’un jeu est redevable d’un zillion de mises à jour sans fin, mais alors que je regardais mon fils faire ses premiers pas trépidants dans un tout nouveau monde, je me suis dit – putain, ce jeu vidéo a l’air amusement.

Les armes semblaient amusantes à tirer, les mouvements semblaient lourds et tactiles. Cela semblait aussi… approprié pour les enfants. Au moins pour ma enfant, un garçon de 9 ans avec une exposition limitée à la violence des jeux vidéo. Après avoir regardé pendant environ 30 minutes, je n’étais pas seulement convaincu que mon fils serait en sécurité en jouant à ce jeu vidéo en ligne avec ses amis, je voulais en quelque sorte jouer moi-même.

Ce que j’ai fait. Quand les enfants dormaient, j’ai allumé la Xbox, je me suis connecté et j’ai commencé à télécharger des jeux. C’était génial.

Une partie de l’appel pour moi était Fortnite mode No Build relativement nouveau. Normalement, Fortnite permet aux joueurs de construire frénétiquement des structures pendant le jeu – pour la défense ou la traversée. Pour les personnes d’âge moyen comme moi, avec des réflexes qui se détériorent et une capacité de changement nulle, la construction était écrasante et terrifiante – un tout nouveau monde dans lequel je ne savais pas comment naviguer. Avec le mode No Build, je pouvais me concentrer sur ce que je connaissais relativement bien : photographier des gens.

Et ne vous y trompez pas, Fortnite est un jeu de tir en ligne très raffiné.

Alors que quelqu’un forgeait sur le champ de bataille des tireurs de la vieille école, jouer à Fortnite No Build était un baume. C’était aussi une excellente occasion de jouer à des jeux vidéo avec mon fils en équilibre. Jusqu’à présent, l’une des choses les plus choquantes à propos de la parentalité a été la divergence de nos goûts en matière de jeux vidéo. Pour mes enfants, c’était Minecraft ou bust, un jeu pour lequel je n’ai ni le temps ni la patience. Fortnite a été l’une des rares fois où nous avons pu nous connecter via des jeux vidéo.

La première fois que mon fils et moi avons joué ensemble était légendaire. Moi, toujours maladroit avec les commandes et… la compréhension générale de ce qui se passait ; lui, assuré et en contrôle. C’était un renversement de rôle intéressant : mon fils de 9 ans guidait moi à travers une expérience de jeu vidéo en ligne.

À mi-chemin, j’ai été abattu; mon fils m’a ranimé et m’a jeté quelques pansements de rechange pour me soigner. Nous sommes restés ensemble pour le reste, repérant les ennemis, les éliminant un par un. J’ai eu huit victimes, il en a eu 10. Avec seulement trois personnes restantes sur la carte, je n’étais pas sûr de ce qui se passerait ensuite. Devrais-je tuer mon propre fils ? Condamner…

Jeux épiques



Lorsque le troisième joueur a émergé d’une cachette à proximité, mon fils s’est retourné et l’a sorti avec quelques coups de fusil de chasse au bon moment. Nous avons gagné! Nous n’avons pas eu à nous tirer dessus, nous avons plutôt partagé le butin d’une Victory Royale. Mad high-fives tout au long. Liens père-fils renforcés.

Ce fut honnêtement l’une des expériences de jeu vidéo les plus enrichissantes que j’ai eues depuis des années.

Alors oui, je suis un homme changé. Fortnite c’est bien.

Ne vous méprenez pas. J’ai des problèmes résiduels. Je déteste toujours Antoine Griezmann. Je pense toujours qu’il y a un moment et un endroit pour participer aux danses Do the L et la finale de la Coupe du monde n’en fait pas partie.

Je ne comprends toujours pas pourquoi mon enfant s’est déshabillé et a fait The Floss dans mon jardin.

J’ai toujours des problèmes avec toute l’économie des V-Bucks et la façon dont les gens sont encouragés à acheter des skins et des emotes, mais je suis heureux de l’admettre : je me suis trompé sur Fortnite. 100 %.

Et, en fin de compte, au moins mon enfant n’est pas un gars de Roblox. C’est une victoire dans mon livre.