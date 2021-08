Pourquoi je fais définitivement piquer mon enfant

EN TANT QUE médecin du NHS et père de trois enfants, je suis convaincu que tous les enfants de plus de 12 ans devraient recevoir le vaccin Covid -19.

Mes enfants ont entre 14 et huit ans et je tiens à ce que mon fils aîné puisse recevoir le jab le plus tôt possible, idéalement avant la rentrée scolaire.

Pourquoi le Dr Raghib Ali fait définitivement piquer son enfant – et vous devriez aussi

Quand mon autre fils, qui a maintenant 11 ans, aura 12 ans, je lui recommanderai de se faire vacciner aussi, car Covid ne va pas disparaître.

Bien que je sois convaincu que le virus ne sera jamais aussi grave qu’il ne l’était lors des première et deuxième vagues, Covid sera avec nous indéfiniment.

Il existe de très bonnes preuves que le vaccin réduit l’infection et la transmission.

Et donner le vaccin aux adolescents sera la dernière pièce du puzzle qui nous permettra de retrouver une vie proche de la normalité.

Le comité mixte du gouvernement sur la vaccination et l’immunisation était sage de prendre son temps et d’attendre d’avoir les données de sécurité sur les effets du vaccin Covid sur les enfants.

D’après des essais cliniques récents, ainsi que des preuves réelles de millions d’enfants vaccinés aux États-Unis, nous avons maintenant de très bonnes données indiquant que le vaccin Pfizer EST sans danger pour les 12 à 17 ans.

IMMUNITÉ DU TROUPEAU

On craignait que le jab ne provoque une inflammation du cœur chez un petit groupe de jeunes.

Mais l’expérience a maintenant montré que cela est très rare et, dans les cas que nous connaissons, l’effet secondaire est de courte durée et les enfants qui l’ont eu se sont rétablis.

Étant donné que la plupart des adultes sont maintenant vaccinés, le virus se propage plus rapidement parmi les groupes d’âge plus jeunes, en particulier chez les élèves du secondaire.

Pendant les vacances scolaires, ce sera moins important. Mais si aucun d’entre eux n’est vacciné, en septembre, cela risque de se reproduire.

Le Covid a déjà eu un énorme impact négatif sur l’éducation de nos enfants, surtout s’ils sont issus de milieux défavorisés.

Si les enfants ne sont pas vaccinés, rien ne changera en septembre.

Des milliers d’élèves et leurs familles seront à nouveau contraints de s’isoler, ce qui aura un grand effet d’entraînement – ​​en particulier sur des organisations telles que le NHS, où de nombreux travailleurs ont des enfants.

Deux de mes enfants ont dû s’isoler deux fois à cause de contacts à l’école, et cela a été une expérience commune.

Pour protéger leur éducation, il est important qu’ils soient vaccinés – et il y a aussi d’autres avantages pour eux.

Comme nous le savons, les enfants peuvent contracter le Covid. Mais heureusement, les cas graves sont rares et qu’un enfant en meurt est extrêmement rare.

La variante Delta signifie qu’il sera très difficile d’atteindre l’immunité collective, voire impossible.

Mais plus vous vous rapprochez de 100 % des personnes immunisées – que ce soit par la vaccination ou l’infection – plus il est difficile pour le virus de se propager.

On n’est pas loin du 100 % chez les adultes. Des chiffres récents de l’Office for National Statistics montrent que 94 pour cent d’entre nous ont des anticorps provenant de la vaccination ou d’une infection.

Nous n’avons pas encore les chiffres pour les enfants, mais les données publiées il y a une semaine suggèrent que 50 % des élèves du secondaire pourraient avoir été infectés. Cela signifie que la moitié ne l’ont pas fait, donc la vaccination leur serait certainement bénéfique.

Le vaccin n’est pas encore disponible, mais ce serait une bonne idée pour les enfants de l’avoir avant la rentrée scolaire.

Quand j’emmène mon enfant de 14 ans se faire vacciner, j’en discuterai évidemment avec lui au préalable, car il est assez grand. Une seule dose du vaccin chez les jeunes adultes offre la même protection que deux doses chez les plus de 40 ans.

Il existe également un avantage secondaire pour les familles, en particulier si un membre de la famille ne peut pas se faire vacciner pour quelque raison que ce soit.

Et c’est la même chose si vous vivez dans un foyer multigénérationnel avec des grands-parents âgés.

LES PARENTS DOIVENT DÉCIDER

La plupart des grands-parents sont désormais vaccinés, mais leur risque de contracter le Covid même après avoir reçu le vaccin n’est pas nul.

En vaccinant les enfants, nous réduirions encore ce risque.

Faire vacciner son enfant contre Covid est une décision à prendre par chaque parent et je ne pense pas qu’il devrait y avoir de coercition.

Il s’agit de donner des preuves aux gens et de les persuader.

Malheureusement, il y a beaucoup de désinformation autour.

Il n’y a aucune preuve que cela ait un impact sur la fertilité future. Beaucoup de femmes sont tombées enceintes après avoir pris le vaccin, et il offre également une bonne protection pour les femmes elles-mêmes.

Certaines des préoccupations des gens sont infondées et sont basées sur des spéculations, il est donc important que les gens disposent des bonnes informations afin qu’ils puissent faire un choix éclairé.

La priorité au cours des prochaines semaines est de transmettre cette information aux parents.

Le Dr Raghib Ali a servi en première ligne de Covid dans les trois vagues. Il est consultant en médecine aiguë à l’Oxford University Hospitals Trust et chercheur clinique à l’Université de Cambridge.