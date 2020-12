Plus de détails sur Jax Taylor et Bretagne Cartwrightla sortie soudaine de Règles de Vanderpump viennent à la lumière.

Quatre jours après, les stars de télé-réalité ont surpris les fans en annonçant qu’ils ne reviendraient pas à l’émission à succès, E! News a appris que la décision de Jax et Brittany de se séparer de Bravo était en fait mutuelle.

« Jax et Brittany veulent se concentrer sur leur famille et leur nouveau voyage », explique l’initié à propos des futurs parents. « Ils sont très enthousiastes pour leur fils et ils ont des projets sur lesquels ils travaillent qui leur permettent de partager leur propre vie sans les limites de Bravo. »

Pendant ce temps, l’avenir de Règles de Vanderpump a été dans l’air au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Quant à savoir à quoi ressemblera la série une fois le tournage repris, la source révèle: « Les intrigues et les relations VPR était concentré sur ont tellement changé. «

Une deuxième source ajoute: « En raison des restrictions COVID de LA, il est difficile de dire quand la série reviendra, mais la production est en train de déterminer une direction pour la série qui fonctionnerait à cette nouvelle époque. »