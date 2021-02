Jasmine Luv et Corey Barrett‘L’histoire d’amour de s mérite d’être célébrée.

Il y a plus que quelques raisons pour lesquelles des milliers de personnes écoutent les dernières vidéos du couple sur leur Luv N Slim Chaîne Youtube. Mais si vous demandez directement à la paire, ils sont reconnaissants d’avoir une plate-forme qui montre un exemple d’amour fort et réel.

« Je pense que c’est bien pour les gens de voir ce genre d’amour noir parce que cela leur permet de savoir: » D’accord. Je peux le faire aussi. Il faut juste que ce soit avec la bonne personne « », a partagé Corey exclusivement avec E! Nouvelles. « Je pense que c’est important parce que je ne l’ai jamais vu grandir. Je pense que l’amour en général, une bonne relation saine, je pense que c’est bon pour les gens de voir ça. Cela existe sans que le mec ne la trompe ou ne découvre un scandale à son sujet. »

Le créateur de contenu a poursuivi: « Nous sommes humains à un niveau élevé et nous sommes dans une belle relation noire et nous nous tenons les uns les autres. Nous sommes là pour le bien, le mal et le laid et cela devrait être diffusé plus que le truc toxique. «

Depuis que Corey et Jasmine ont publié leur première vidéo ensemble en septembre 2019, les fans ne peuvent se lasser de leur sens de l’humour et de leur chimie. Et oui, ces mêmes adeptes étaient ravis de regarder le couple se fiancer un an plus tard.