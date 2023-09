Pourquoi Jann Wenner de Rolling Stone a-t-il été retiré du conseil d’administration du Rock & Roll Hall ? | Actualités explicatives

Jann Wenner, cofondateur du magazine Rolling Stone, a été démis du conseil d’administration du Rock & Roll Hall of Fame aux États-Unis.

Le musée et Temple de la renommée de Cleveland a publié une brève déclaration sur cette décision un jour après la publication des commentaires largement critiqués de Wenner sur les artistes noirs et féminins.

Voici ce que vous devez savoir sur la suppression de Wenner :

Qu’a dit Wenner ?

Dans un entretien Avec le New York Times publié vendredi, Wenner a parlé de son nouveau livre, The Masters, qui devrait sortir le 26 septembre.

Le livre comprend des entretiens menés par Wenner avec Bob Dylan, Mick Jagger, Jerry Garcia, John Lennon, Bruce Springsteen, Bono et Pete Townshend.

Tous les artistes présentés dans The Masters sont des hommes blancs.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas inclus les points de vue des artistes noirs et féminins, Wenner a déclaré que sa décision était basée sur son intérêt personnel pour le travail des artistes.

« En ce qui concerne les femmes, aucune d’entre elles n’était aussi suffisamment articulée sur ce plan intellectuel », a-t-il déclaré.

Wenner, cofondateur de Rolling Stone en 1967, a ajouté qu’il aurait dû interviewer une femme et un artiste noir pour le bien du public et pour éviter les critiques même s’ils ne sont pas à la hauteur.

Ses commentaires ont été largement critiqués comme étant désobligeants.

Quelle était la relation de Wenner avec le Temple de la renommée ?

Le Rock & Roll Hall of Fame a retiré Wenner de son conseil d’administration samedi.

Wenner était intronisé entré au Temple de la renommée en 2004. Vingt et un ans plus tôt, il avait cofondé la Rock Hall of Fame Foundation, qui construisait le musée et choisissait les intronisés.

Comment Wenner a-t-il répondu aux critiques ?

Wenner a présenté samedi ses excuses pour ses propos par l’intermédiaire d’un porte-parole de Little, Brown, and Company, l’éditeur de son livre.

« J’ai fait des commentaires qui ont diminué les contributions, le génie et l’impact des artistes noirs et féminins, et je m’excuse sincèrement pour ces remarques », a-t-il déclaré. ditajoutant qu’il reconnaît le caractère incendiaire du langage utilisé et en accepte les conséquences.

Quelle a été la réaction de Rolling Stone ?

Rolling Stone a publié une déclaration sur X, anciennement Twitter, à propos des commentaires de Wenner.

Notre déclaration sur les récents commentaires de Jann Wenner. pic.twitter.com/dL7lMSTP3k – Pierre roulante (@RollingStone) 18 septembre 2023

Le tweet indiquait que Wenner n’était pas directement impliqué dans les opérations du magazine depuis 2019.

Le communiqué ajoute que les commentaires de Wenner ne reflètent pas les valeurs de la publication américaine, qui s’efforce de promouvoir la diversité musicale, surtout depuis le départ de Wenner.