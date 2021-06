Cela fait deux mois que Jana Kramer a demandé le divorce de l’ancien ailier rapproché des Jackson Jaguars, Mike Caussin.

Mais pourquoi a-t-elle vendu sa bague ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Jana Kramer a révélé qu’elle avait vendu sa deuxième alliance Crédit : Instagram

Qui est Jana Kramer ?

Jana Kramer est une chanteuse et actrice country de 37 ans.

Kramer a eu quelques succès dans le passé avec ses deux chansons les plus connues étant « I Got The Boy » et « Why Ya Wanna ».

Elle est apparue dans des émissions de télévision populaires telles que One Tree Hill et Friday Night Lights.

Kramer est également apparue dans la 23e saison de Dancing With The Stars où elle a terminé quatrième.

Kramer a demandé le divorce de son ex-mari Mike Caussin en avril Crédit : Getty

Pourquoi Jana Kramer a-t-elle vendu son alliance ?

En réponse à une question de fans sur un épisode de son podcast Whine Down, la chanteuse country a révélé qu’elle avait vendu son alliance pour rénover sa maison.

La rénovation est intervenue après sa séparation de son ex-mari Mike Caussin.

« J’ai refait à peu près toute ma maison… J’ai vendu ma bague et cet argent de la bague a payé les meubles et les nouveaux ajouts à la maison », a-t-elle déclaré.

« J’ai débattu. Je me dis ‘Je vais vendre cette bague et peut-être m’acheter quelque chose.’ Comme un sac, ou mon cadeau de divorce. [But] J’étais comme, ‘Honnêtement, ce qui me rendrait le plus heureux, c’est d’avoir une nouvelle énergie dans la maison.’

« Alors j’ai pris cet argent et je l’ai donné à [interior designers] », a ajouté Kramer.

Elle a poursuivi en disant qu’elle ressentait le besoin de redécorer la maison et de créer un espace qui ne lui rappelait pas son mariage avec Caussin.

« C’était notre maison et nous avons créé des souvenirs ici », a-t-elle déclaré.

« J’avais besoin de créer un nouvel espace qui me ressemble et me ressemble.

« Alors maintenant, j’ai quelqu’un en train de peindre la salle du bar.

« Je vais en faire un bar à vin vraiment cool pour filles. Alors ça m’a beaucoup aidé. »

Elle a noté que l’alliance qu’elle a vendue était la deuxième qu’elle avait reçue de Caussin.

L’annonce du divorce de Kramer sur Instagram

Pourquoi se sont-ils séparés ?

Kramer et Caussin se sont séparés deux fois – la première en 2016 après avoir admis avoir triché avec plusieurs femmes.

Ils ont renouvelé leurs vœux en 2017, mais le 21 avril 2021, Kramer s’est rendu sur Instagram pour annoncer qu’elle se séparait de son mari.

L’actrice a commencé dans le post émotionnel: « ‘Il est temps.’ Alors que j’essaie de donner un sens à une réalité que je ne voulais plus jamais croire possible, ces mots sont maintenant devenus une réalité.

« Je vous ai combattu tous. J’ai aimé dur. J’ai pardonné. J’ai mis le travail. J’ai donné tout ce que j’ai, et maintenant je n’ai rien d’autre à donner. »

Jana a poursuivi: « S’il vous plaît, sachez que je crois toujours de tout cœur au mariage, à l’amour et à la reconstruction. Je ne peux plus me battre. Il est temps de guérir.

« Merci pour tout l’amour, le cœur et le soutien, à bien des égards, vous vous êtes battus dans ce voyage à mes côtés, et pour cela je vous suis reconnaissant. Je vous encouragerai toujours à continuer le bon combat, mais vous ne pouvez pas vous battre elle seule. »

Une source a déclaré à People que la scission est due à l’infidélité de l’ancien athlète, dont la paire a été ouverte dans le passé.

La source a déclaré: « Il a triché et a de nouveau brisé sa confiance.

« Après s’être battue pour le mariage pendant si longtemps, elle a compris que ses habitudes n’allaient jamais changer. »

L’initié a ajouté: « L’accent est maintenant mis sur leurs enfants. »

Kramer et Caussin ont deux enfants, Jolie (R) et Jace (L) Crédits : kramergirl/Instagram

Qui est Mike Caussin ?

Caussin, 34 ans, est un ancien joueur de la NFL qui a joué pour diverses équipes.

Originaire de Virginie, Caussin a joué au football pour l’Université James Madison avant de signer avec les Jackson Jaguars en tant qu’agent libre en 2010.

Il a commencé à sortir avec Kramer en août 2014 et lui a proposé en décembre de la même année.

Le couple s’est marié en mai 2015 et a deux enfants ; Jolie Rae et Jace Joseph.