Pourquoi Jamie Dimon s’est excusé auprès d’Elizabeth Warren

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a témoigné jeudi à Capitol Hill pour la deuxième journée consécutive. Cette fois, il a affronté sa critique de longue date, la sénatrice Elizabeth Warren.

Warren a commencé sa série de questions en demandant combien de cas de fraude avaient été signalés à sa banque par des clients utilisant Zelle, une plate-forme de paiement populaire détenue conjointement par un certain nombre de banques, dont JPMorgan.

Zelle, a déclaré Warren, a contribué à augmenter les bénéfices des banques tout en “escroquant” des clients d’au moins un demi-milliard de dollars. Les consommateurs ont envoyé 490 milliards de dollars via Zelle en 2021, dont environ 440 millions de dollars ont été perdus en raison de fraudes et d’escroqueries, selon Early Warning Services, la société mère de Zelle.

Warren a déclaré qu’elle avait contacté JPMorgan et d’autres banques en juillet pour obtenir une réponse, mais qu’elle avait été “bloquée” et n’avait reçu aucune information.

“Vous n’avez fourni aucune des informations que nous avons demandées”, a-t-elle déclaré à Dimon lors de l’audience du Sénat. « Est-ce parce que vous ne savez pas quand vos clients signalent des transactions Zelle frauduleuses ? Ou est-ce parce que vous gardez une trace et que vous savez exactement combien de transactions frauduleuses ont été signalées et que vous voulez garder cela secret ? »

Dimon a déclaré: “Je m’excuse profondément si nous ne vous avons pas donné les chiffres que vous avez demandés.”

Le montant de la fraude pour le service, a-t-il dit, est “relativement faible”. Lorsque Warren a insisté pour obtenir des chiffres précis, Dimon a promis de les lui faire parvenir d’ici la fin de la journée.

“Génial”, a déclaré Warren. “Nous l’aurons d’ici la fin de la journée une fois que personne ne sera là pour en parler.”

Elle a également déclaré que lorsqu’un client est victime d’une fraude sur la plate-forme, il doit en grande partie gérer lui-même les répercussions.

Un porte-parole de JPMorgan a contesté l’idée, déclarant dans un e-mail que “nous remboursons les clients pour les transactions non autorisées signalées en temps opportun, et remboursons également les transactions où le consommateur est frauduleusement incité à fournir des identifiants d’accès au compte qui sont ensuite utilisés par un mauvais acteur pour effectuer un paiement.”

Dimon a été rejoint au Sénat par Charles Scharf, PDG de Wells Fargo, Brian Thomas Moynihan, PDG de Bank of America, Jane Fraser, PDG de Citigroup, William Rogers Jr., PDG de Truist, Andy Cecere, PDG de US Bancorp, et William Demchak, PDG de PNC.

Ce n’est pas la première fois que Warren affronte Dimon. L’année dernière, Warren a qualifié Dimon de “star de l’émission de découvert” et l’a accusé de donner la priorité aux profits par rapport aux Américains en difficulté. “Votre banque, JPMorgan, collecte plus de sept fois plus d’argent en frais de découvert par compte que vos concurrents”, lui a-t-elle dit.

Dimon a répondu que les chiffres de Warren étaient “totalement inexacts”.