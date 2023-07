Pourquoi James Maddison est la signature parfaite pour Tottenham Hotspur

James Maddison a terminé son transfert à Tottenham Hotspur pour un montant de 40 millions de livres sterling et, bien qu’aucun mouvement ne soit jamais une chose sûre, celui-ci a le potentiel de transformer massivement l’équipe d’Ange Postecoglu.

Pour les buts et les passes décisives cumulées sur les trois dernières saisons, James Maddison s’est classé cinquième de la Premier League, avec 54. Seuls Harry Kane, Mo Salah, Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes ont réalisé un meilleur rendement que l’international anglais depuis le début de la saison. saison 2020/21, soulignant à quel point il a été un joueur intégral à Leicester City à cette époque.

Mais c’est en fait ce qu’il apporte à l’équipe, et plus précisément à une équipe d’Ange Postecoglou, en plus de ces buts et passes décisives où Maddison prouve vraiment sa valeur.

Au Celtic, le manager australien a largement utilisé un système 4-3-3, exigeant que son équipe attaque avec rythme et ténacité. Les deux ailiers resteraient hauts et larges, permettant à deux des trois milieux de terrain de pousser juste à côté de l’avant-centre.

Maddison sera invariablement l’un des milieux de terrain les plus offensifs du système des Spurs, si Postecoglou reste fidèle à cette formation.

Cependant, là où le joueur de 26 ans aide à différencier le point d’attaque et à devenir la signature parfaite pour Tottenham, c’est sa capacité à dériver dans les espaces. Cela permet à Heung-min Son et Dejan Kulusevski d’entrer et de soutenir l’attaquant.

Et, lorsqu’il ne se dirige pas vers de vastes zones, les statistiques d’implication dans les buts susmentionnées mettent en évidence sa capacité à marquer ou à aider lorsqu’il pénètre dans des zones centrales.

Comme QuatreQuatreDeux‘s Adam Clery souligne dans la vidéo ci-dessus, Maddison s’implique également dans des domaines plus profonds. Il est capable de recevoir le ballon et de le porter dans des zones plus dangereuses grâce à sa capacité de dribble, tandis que ses passes vers l’avant sont également impressionnantes.

De plus, à Rodrigo Bentancur, les Spurs ont le contrepoids parfait pour équilibrer les tendances flottantes de Maddison. Disciplinés et intelligents au milieu de terrain central, l’Uruguayen et Maddison pourraient tous les deux se compléter massivement.

