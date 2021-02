Pourquoi Jakarta coule

La malédiction de 400 ans qui a entraîné la capitale indonésienne dans la mer.

Comme de nombreuses villes côtières du monde entier, Jakarta est confrontée à une élévation du niveau de la mer. Mais la plus grande ville d’Indonésie a également un problème unique: en raison de l’accès limité à l’eau dans la ville, la majorité de ses habitants doivent extraire les eaux souterraines pour survivre. Et cela fait couler la ville. Aujourd’hui, Jakarta est la ville qui coule le plus rapidement au monde.

Le problème s’aggrave chaque année, mais sa racine précède l’Indonésie moderne de plusieurs siècles. Dans les années 1600, lorsque les Néerlandais ont débarqué en Indonésie et ont construit l’actuelle Jakarta, ils ont divisé la ville pour séparer la population. Finalement, cette ségrégation a conduit à un système de canalisation d’eau inégal qui a exclu la plupart des Jakartans autochtones, les forçant à trouver d’autres moyens d’obtenir de l’eau.

