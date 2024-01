Pourquoi j’aime toujours le OnePlus 11 un an plus tard

Celui qui se lève tôt prend le ver. Traduisant cet adage dans le contexte du marché sursaturé des téléphones Android, OnePlus a lancé ces dernières années ses téléphones phares dotés des puces les plus récentes et les plus puissantes. Les dates de lancement ont constamment avancé chaque année et le OnePlus 12 a été lancé en Chine en décembre. Avec son lancement mondial prévu pour le 23 janvier, environ un mois plus tôt que l’année dernière, le OnePlus 12 sera une option tentante avec des mises à niveau matérielles, telles que 24 Go de RAM, la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 et une toute nouvelle suite de caméras. .

Mais malgré les mises à niveau, je ressens toujours une forte attirance pour le OnePlus 11 – le téléphone sur lequel je suis resté pendant la majeure partie de 2023 et que je recommande toujours à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience OnePlus phare sans dépenser beaucoup d’argent. Le OnePlus 11, bien qu’il ait un an, possède de nombreux éléments qui en font une option intéressante et d’un bon rapport qualité-prix devant d’autres produits phares ou semi-phares en 2024. Voici mes principales raisons de ressentir cela.

Une ergonomie louable

Parmi les nombreux téléphones que j’ai utilisés en 2023, le OnePlus 11 est l’un des plus simples à prendre en main. OnePlus a réalisé un design saisissant, et tenir ou utiliser le téléphone en continu pendant de longues heures ne semble ni laborieux ni difficile. Cela reste vrai malgré le grand écran de 6,7 pouces du OnePlus 11, l’un des plus grands parmi les téléphones Android. Si sa taille d’écran est comparable à celle du Samsung Galaxy S23 Ultra et de l’iPhone 15 Pro Max, le OnePlus 11 est bien plus confortable.

Le mérite de sa facilité de prise en main revient à son design, avec des bords effilés considérablement plus fins que le milieu du téléphone. Les courbes du dos me donnent la confiance (et je devrais faire la même chose pour toute personne ayant des mains de taille moyenne) pour tenir et utiliser le téléphone sans nécessairement ressentir le besoin d’engager l’autre main.

Le OnePlus 11 ne peut pas être qualifié de léger, à moins d’être comparé à des téléphones équipés d’écrans de même taille. Il pèse 205 grammes (environ 7,23 onces) et vous ressentez facilement son poids dans votre paume, surtout lorsque vous passez d’un téléphone léger tel qu’un iPhone mini ou un combiné Motorola moderne. Ce qui manque sur ces téléphones, c’est soit un dos en verre, soit les mêmes dimensions que le OnePlus 11.

S’il est regrettable que les grands écrans et les matériaux élégants alourdissent les téléphones, le OnePlus 11 semble gracieux, avec une ergonomie et une facilité d’utilisation louables. Malheureusement, avec le OnePlus 12, ceux-ci risquent d’être perdus car la société a augmenté la capacité de la batterie et mis à niveau le système de caméra, compromettant ainsi la finesse.

Le processeur, la RAM et la charge rapide sont formidables

La fluidité et la rapidité sont des caractéristiques des produits phares OnePlus depuis plusieurs générations passées. Cette notion découle à la fois du matériel et du logiciel. Même si les téléphones phares OnePlus – après la transition vers ce qui est désormais fortement influencé par ColorOS d’OPPO – ne se sentent pas aussi rapides que les anciens modèles exécutant l’OxygenOS d’origine, leur matériel reste de premier ordre.

Le OnePlus 11, par exemple, est livré avec un Chipset Snapdragon 8 Gen 2. Bien qu’il ne soit pas aussi puissant que le nouveau Snapdragon 8 Gen 3, qui pilote le OnePlus 12, le 8 Gen 2 détient toujours beaucoup de puissance et peut facilement exécuter des tâches exigeantes, y compris des jeux de haut niveau.

Il y a des avantages évidents à choisir un chipset plus récent, mais il existe des risques de sous-optimisation et de mauvaises performances thermiques au cours des premiers mois de production. Le Snapdragon 8 Gen 3 dispose d’un processeur avec des vitesses d’horloge plus élevées sur tous les cœurs, ce qui devrait fournir plus de puissance. Qualcomm insiste également sur le fait que la puce est 20 % plus économe en énergie tout en promettant des performances de l’unité graphique 25 % supérieures.

Cependant, à moins qu’un téléphone doté d’une puce plus ancienne – OnePlus 11 dans ce cas – ne soit prêt à se lancer dans une bataille compétitive de références synthétiques contre une nouvelle génération, par exemple OnePlus 12, vous ne ressentirez pas une amélioration massive des performances. En production depuis plus d’un an maintenant, le Snapdragon 8 Gen 2 bénéficie également de l’économie d’échelle et sera désormais moins cher à acquérir pour les marques, ce qui devrait se traduire par une baisse des prix des téléphones par rapport à l’année dernière – ou des appareils sous-phares alimentés par chipsets d’ancienne génération.

Outre un chipset puissant, le OnePlus 11 dispose de jusqu’à 16 Go de RAM, qui exécute facilement des dizaines d’applications. En complément de l’énorme RAM, la variante de 256 Go du OnePlus 11 utilise une technologie de stockage UFS 4.0 plus rapide.

Outre un solide support matériel, le OnePlus 11 dispose d’une charge filaire rapide de 80 watts, qui charge complètement le téléphone en 30 minutes environ. Brancher le téléphone, même pendant quelques minutes, peut fournir suffisamment d’énergie pour que le téléphone puisse durer quelques heures – une fonctionnalité qui reste inégalée, surtout lorsque nous limitons nos options au marché téléphonique américain.

La facilité de recharger mon téléphone sans fil me manque, surtout avec Chargeur sans fil rapide propriétaire 50 W de OnePlus, qui était compatible avec le OnePlus 10 Pro. Mais si la recharge sans fil ne figure pas sur votre liste de fonctionnalités essentielles, c’est un problème de moins.

L’écran ne retient pas

Le OnePlus 11 utilise un écran Samsung AMOLED avec la technologie LTPO3. Cela signifie que même s’il prend en charge un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, l’écran peut passer activement à un taux de rafraîchissement inférieur pour se synchroniser avec son contenu, ce qui contribue efficacement à économiser la batterie. L’écran prend en charge des résolutions jusqu’à Quad HD+ (1440 x 3216 pixels). Ainsi, si vous aimez regarder du contenu de meilleure qualité ou préférez des éléments visuels plus nets, la résolution plus élevée est un plus. Si vous ne le voyez pas forcément comme un bonus, vous pouvez le baisser à 1080p et économiser une partie de la batterie.

Ce qui rend vraiment l’écran du OnePlus 11 passionnant pour moi, c’est la prise en charge de Dolby Vision, d’autant plus que les piliers des clans Samsung et Google en manquent. Cela signifie que le contenu vidéo enregistré avec Dolby Vision apparaît plus lumineux et plus contrasté que celui de la série Galaxy S23 ou Pixel 8. Naturellement, les téléphones moins chers de ces marques n’ont aucune chance non plus.

OnePlus a fait d’énormes progrès en termes de luminosité de l’écran avec le OnePlus 12, revendiquant jusqu’à 1 600 nits de luminosité en mode manuel et jusqu’à 4 500 nits de luminosité maximale (contre 800 nits et 1 300 nits sur le OnePlus 11 respectivement). Alors que le OnePlus 12 bénéficie d’un avantage dans les scénarios lumineux ou extérieurs, le OnePlus 11 n’est pas vraiment à la traîne non plus. Sous un éclairage intérieur ou sans lumière directe du soleil, vous trouverez à peine le OnePlus 11 manquant du tout. Plus important encore, les deux téléphones prennent en charge une gamme de couleurs similaire, ce qui signifie que vous ne trouverez pas le OnePlus 11 inhabituellement terne, notamment avec la luminosité automatique.

Enfin, même si l’utilisation de bords d’écran incurvés est discutable – et que des marques comme Apple et Samsung s’en éloignent généralement, le OnePlus 11 les adopte – et j’aime ça. Les bords incurvés sont particulièrement utiles lors de l’utilisation de gestes de navigation ou du défilement d’une page. Mais en revanche, les protecteurs d’écran compatibles avec les bords incurvés sont difficiles à trouver et à installer, tandis que les écrans incurvés découverts sont probablement plus susceptibles de se briser.

Des haptiques dont je ne peux pas me lasser

Les téléphones Android sont loin derrière et n’ont pas le même raffinement que l’iPhone en ce qui concerne les réponses haptiques – les minuscules vibrations que vous ressentez lorsque vous déclenchez un geste ou appuyez sur un bouton. OnePlus, cependant, s’en rapproche de manière impressionnante et, dans certains gestes, même mieux que les iPhones. Une partie de cela peut être attribuée à un moteur de vibration raffiné à l’intérieur du OnePlus 11, que la société appelle un moteur de vibration « Bionic ».

OnePlus prétend être le moteur de vibration le plus puissant sur n’importe quel téléphone Android et utilise diverses mesures de force et d’agilité pour soutenir sa précision. Au lieu d’un retour vibratoire générique pour chaque action, l’haptique du OnePlus 11 est adaptée au geste, comme la saisie, la modification de la luminosité ou du volume, le défilement, etc. Pour les jeux populaires, tels que PUBG Mobilele retour haptique est également lié à des actions telles que tirer avec une arme à feu, conduire un véhicule, etc., pour améliorer la façon dont vous interagissez avec elles.

Les mouvements rapides et précis sont contrôlés par une fonctionnalité logicielle appelée O-Haptics, partagée par OnePlus et sa société mère Oppo. En dessous, vous trouverez de nombreux paramètres pour modifier l’intensité des vibrations et choisir entre des vibrations nettes et douces pour la personnaliser à votre guise. Même s’il est difficile de ressentir la vibration rien qu’en lisant, cette vidéo utilise des images pour différents scénarios d’utilisation afin de visualiser les vibrations.

Même si d’autres téléphones, tels que le OnePlus 11R existant et le prévu OnePlus 12R, sont dotés d’un matériel comparable à celui du OnePlus 11, des améliorations mineures comme celles-ci lui donnent l’impression d’être un téléphone plus haut de gamme.

Même en 2024, le OnePlus 11 l’a toujours

Bien que j’aie chanté l’éloge du OnePlus 11, il est indéniable que le OnePlus 12 est le meilleur téléphone dans presque tous les sens. Il possède un meilleur chipset, adopte à nouveau une charge sans fil ultra-rapide et possède un écran étonnamment lumineux. Outre les incréments immédiatement visibles, le OnePlus 12 s’améliore également un peu en termes de résistance à l’eau. Mais en même temps, le OnePlus 12 gagne également quelques millimètres d’épaisseur car il accueille une batterie plus grosse tout en pesant légèrement plus lourd.

Malgré les améliorations apportées par le OnePlus 12, je recommande le OnePlus 11 pour une raison principale : la valeur qu’il offre à un prix inférieur. Actuellement, la base du OnePlus 11…