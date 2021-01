Considérez comment le déploiement s’est déroulé: avec l’approbation en août, les responsables de la santé russes ont rapidement affirmé qu’ils avaient remporté la course aux vaccins, tout comme le pays avait remporté la course spatiale il y a des décennies avec le satellite Spoutnik. En fait, à l’époque, plusieurs autres vaccins candidats étaient plus avancés dans les tests.

Comme pour surpasser la concurrence perçue, lorsque Pfizer et la société pharmaceutique allemande BioNTech ont rapporté des résultats d’essais montrant une efficacité de plus de 91% pour leur vaccin candidat, la société financière liée au Kremlin, soutenant Sputnik V, a affirmé que ses essais avaient montré une efficacité de 92%.

Une série d’annonces trompeuses a suivi. Les partisans du vaccin ont affirmé qu’une campagne nationale de vaccination commencerait en septembre, puis en novembre; il n’a augmenté que le mois dernier, pas plus tôt que le coup d’envoi des vaccinations en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Non. Les vaccins de Moderna et Pfizer utilisent une molécule génétique pour stimuler le système immunitaire. Cette molécule, connue sous le nom d’ARNm, est finalement détruite par le corps. L’ARNm est conditionné dans une bulle huileuse qui peut fusionner avec une cellule, permettant à la molécule de s’y glisser. La cellule utilise l’ARNm pour fabriquer des protéines à partir du coronavirus, ce qui peut stimuler le système immunitaire. À tout moment, chacune de nos cellules peut contenir des centaines de milliers de molécules d’ARNm, qu’elles produisent pour fabriquer leurs propres protéines. Une fois ces protéines fabriquées, nos cellules déchiquetent ensuite l’ARNm avec des enzymes spéciales. Les molécules d’ARNm fabriquées par nos cellules ne peuvent survivre que quelques minutes. L’ARNm dans les vaccins est conçu pour résister un peu plus longtemps aux enzymes de la cellule, afin que les cellules puissent produire des protéines virales supplémentaires et provoquer une réponse immunitaire plus forte. Mais l’ARNm ne peut durer que quelques jours au maximum avant d’être détruit.

Le vaccin Pfizer et BioNTech est administré par injection dans le bras, comme les autres vaccins typiques. L’injection ne sera pas différente de celles que vous avez reçues auparavant. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà reçu les vaccins et aucune d’entre elles n’a signalé de problèmes de santé graves. Mais certains d’entre eux ont ressenti un inconfort de courte durée, y compris des douleurs et des symptômes pseudo-grippaux qui durent généralement une journée. Il est possible que les gens aient besoin de prévoir de s’absenter du travail ou de l’école après le deuxième coup. Bien que ces expériences ne soient pas agréables, elles sont un bon signe: elles sont le résultat du fait que votre propre système immunitaire rencontre le vaccin et élabore une réponse puissante qui fournira une immunité durable.

La vie ne reviendra à la normale que lorsque la société dans son ensemble sera suffisamment protégée contre le coronavirus. Une fois que les pays autoriseront un vaccin, ils ne pourront vacciner que quelques pour cent de leurs citoyens au plus au cours des deux premiers mois. La majorité non vaccinée restera toujours vulnérable à l’infection. Un nombre croissant de vaccins contre les coronavirus présentent une protection solide contre la maladie. Mais il est également possible pour les gens de propager le virus sans même savoir qu’ils sont infectés, car ils ne présentent que des symptômes bénins, voire aucun. Les scientifiques ne savent pas encore si les vaccins bloquent également la transmission du coronavirus. Donc, pour le moment, même les personnes vaccinées devront porter des masques, éviter les foules à l’intérieur, etc. Une fois que suffisamment de personnes seront vaccinées, il deviendra très difficile pour le coronavirus de trouver des personnes vulnérables à infecter. Selon la rapidité avec laquelle nous en tant que société atteindrons cet objectif, la vie pourrait commencer à se rapprocher de quelque chose de normal d’ici l’automne 2021.

Bien que l’appréhension du public ne se soit pas complètement calmée et que les développeurs n’aient pas encore publié de données détaillées sur les événements indésirables observés lors des essais, le gouvernement russe a maintenant vacciné environ un million de ses propres citoyens et exporté Spoutnik V vers la Biélorussie, l’Argentine et d’autres pays. , suggérant que tous les effets secondaires nocifs négligés au cours des essais auraient été mis au jour.

Les promoteurs russes ont comparé le vaccin au fusil Kalachnikov, simple et efficace dans son fonctionnement. J’ai même eu la chance d’éviter certains des effets secondaires courants du Spoutnik V, comme un mal de tête qui fait rage ou une fièvre.

Beaucoup de mes craintes étant apaisées, une autre raison pour laquelle j’ai choisi de me faire vacciner avec un produit du génie génétique russe était plus fondamentale: c’était disponible. Les cliniques russes n’ont pas été gênées par les lignes ou les pièges logistiques signalés dans les sites de vaccination aux États-Unis et dans d’autres pays.

Image Andrew Kramer reçoit le vaccin Spoutnik V lundi à Moscou. Crédit… Andrew Kramer / Le New York Times

À Moscou, les meilleurs jours d’hiver arrivent début janvier, alors que le pays s’endort pendant une semaine de vacances, le trafic s’amincit et le chaos animé de la ville cède la place à une beauté calme et enneigée. Les sites de vaccination ont également été peu fréquentés.

La campagne de vaccination de la Russie a commencé avec le personnel médical et les enseignants, puis s’est étendue. Il est désormais ouvert aux personnes âgées de plus de 60 ans ou présentant des conditions sous-jacentes qui les rendent vulnérables à des maladies plus graves, et aux personnes travaillant dans une liste de plus en plus large de professions jugées à haut risque: caissiers de banque, employés de l’administration municipale, athlètes professionnels, bus chauffeurs, policiers et, pour moi, journalistes. On ne sait pas si la capacité de production de la Russie est suffisante pour répondre à la demande à long terme.

Pour l’instant, avec tant de Russes profondément sceptiques quant à leur système médical et au vaccin, il n’y a pas de grande clameur pour le coup. Le premier site que j’ai visité, lors de mon rapport en décembre, a fermé prématurément car très peu de personnes s’étaient présentées.

Dans la capitale, le vaccin a, paradoxalement, séduit des personnes éduquées, un groupe qui est traditionnellement un foyer d’opposition politique à M. Poutine, le principal promoteur du vaccin. Lorsqu’il s’agissait d’une décision sur la santé, beaucoup ont retroussé leurs manches.