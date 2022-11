Pourquoi j’ai ramené mon Internet domestique au spectre après avoir utilisé la 5G

Au cours des cinq dernières années, il y a eu, et dans une certaine mesure, il y a encore beaucoup de battage médiatique sur ce que 5G ça ira. Voitures sans conducteur, chirurgie à distance, métaverse – tous les mots à la mode qui doivent encore se matérialiser de manière réelle.

Un domaine où il a sensiblement contribué à changer nos vies ? Il fournit enfin une concurrence attendue depuis longtemps aux câblodistributeurs pour haut débit à domicile. J’ai cherché à savoir si la 5G et des technologies similaires (connues sous le nom de “sans fil fixe”) pourraient remplacer le haut débit domestique traditionnel au cours de l’année écoulée, en testant des solutions à bande moyenne de Verizon et T-Mobile, ainsi que des options à ondes millimétriques comme Honest Networks .

J’ai abandonné mon abonnement Spectrum et j’ai même changé mon appartement pour Honest, qui fournit des vitesses de téléchargement et de téléchargement gigabit vers notre immeuble pour 50 $ par mois. C’était génial pendant des mois, et j’aurais été heureux de continuer à l’utiliser.

Au moins, jusqu’à ce que Spectrum vienne frapper à la porte.

Offres de races de compétition

Capture d’écran par Eli Blumenthal/CNET



Depuis que j’ai abandonné Spectrum, j’ai reçu un dépliant par la poste offrant trois mois de télévision et d’Internet gratuits si je revenais. Il n’y avait pas non plus de contrats ou de conditions d’engagement. L’entreprise semble espérer qu’une fois que les gens se seront inscrits, ils ne repartiront pas si vite.

En tant que passionné de sport, l’attrait du câble traditionnel était certainement attrayant pour le reste des saisons régulières de la NFL et du football universitaire, les séries éliminatoires de la MLB et le début des campagnes de la NBA et de la LNH. Obtenir et gérer des réseaux sportifs régionaux à New York est un problème, et le seul service de streaming qui les offre tous (DirecTV Stream) coûte 90 $ par mois pour le forfait Choice.

Bien que mes vitesses Internet ne soient pas aussi rapides que le gigabit promis par Honest, Internet Ultra de Spectrum offre des vitesses de téléchargement “jusqu’à 500 Mbps”, ce qui est plus que suffisant pour tout mon travail et celui de mes colocataires, les chats vidéo, le streaming et les jeux.

De plus, même après la fin des trois mois, les frais Internet seraient de 40 $ par mois, une économie mensuelle de 10 $ par rapport à T-Mobile et Honest.

Je ne peux pas dire que cet accord est le résultat direct des options Internet 5G rejoignant la mêlée et ajoutant de la concurrence. Je ne sais pas non plus si Spectrum propose cela partout ou seulement sur certains marchés comme New York, mais cela semble être une option plus récente.

“Nous avons des prix réguliers cohérents à l’échelle nationale et des politiques conviviales comme l’absence de frais de modem, de plafonds de données ou de contrats”, a déclaré un porte-parole de Spectrum dans un communiqué. “Nous offrons souvent des promotions aux nouveaux clients ou à ceux qui se mettent à niveau pour leur donner la chance de goûter à un service ou à un forfait à prix réduit, pendant une période de temps spécifique, avant que le prix régulier n’entre en vigueur.”

Ces offres ne sont pas toujours réservées aux nouveaux abonnés. La vieille astuce consistant à appeler votre fournisseur et à menacer de passer à T-Mobile ou Verizon, que j’ai remarquée en aidant un ami avec sa facture Optimum dans le New Jersey, a aidé à réduire sa facture de 40 $ par mois avant qu’il n’ajuste quoi que ce soit sur son service.

Les câblodistributeurs semblent inquiets, et peut-être à juste titre. Les revenus de Verizon ont vu les consommateurs fuient son activité traditionnelle de téléphonie sans fil au milieu de prix plus élevés, mais le transporteur a ajouté 234 000 utilisateurs « sans fil fixes » grand public.

T Mobile a ajouté 578 000 utilisateurs d’Internet à domicile au cours de son dernier trimestre et compte désormais plus de 2,1 millions d’abonnés.

Comcast, le plus grand câblo-opérateur aux États-Unis, semble particulièrement inquiet et a commencé ce mois-ci déploiement de publicités télévisées contre l’Internet domestique de T-Mobileencourageant les utilisateurs se diriger vers son site internet où il « compare » les deux options haut débit. Un certain nombre de câblodistributeurs, dont Comcast, Optimum et Spectrum, proposent également des forfaits Internet à domicile avec leurs propres services mobiles.

“Je pense que vous verrez (les câblodistributeurs) devenir plus agressifs avec des promotions et travailler à augmenter les vitesses pour essayer de contrer l’élan que prennent les opérateurs de télécommunications”, Bob O’Donnell, analyste de recherche Technalysis dit.

“Compte tenu de la rapidité avec laquelle les abonnés (à Internet à domicile) pour T-Mobile et Verizon ont augmenté, les consommateurs l’ont clairement compris et semblent désireux de s’éloigner des câblodistributeurs”, a-t-il déclaré.

Des vitesses plus rapides arrivent aussi

Getty Images



Au-delà du prix et des offres, la montée en puissance du haut débit domestique 5G a également coïncidé avec une nouvelle poussée des câblodistributeurs sur la vitesse. Le point principal de Comcast contre T-Mobile est qu’il a plus d’offres gigabit disponibles et que son haut débit pourrait être jusqu’à 36 fois plus rapide que l’Internet domestique 5G de T-Mobile.

“Le sans fil fixe sur 5G rend crucial que les câblodistributeurs mettent à niveau leur infrastructure pour pouvoir prétendre à des vitesses constamment élevées, en particulier sur les téléchargements où le sans fil peut avoir du mal aujourd’hui”, a déclaré Avi Greengart, analyste pour la société de recherche Techsponential.

Une grande variété d’autres fournisseurs, dont Optimum, Spectrum, Verizon et AT&T, ont ajouté de nouveaux niveaux de vitesse multigigabit et étendu leurs déploiements pour le service fibre, tandis que les trois principaux fournisseurs sans fil continuent de développer et d’améliorer le service 5G. Cette poussée vers des options plus rapides devrait permettre non seulement la perspective de meilleures vitesses pour ceux qui recherchent un coup de pouce, mais également de meilleures sélections pour leurs besoins.

“Les personnes qui continuent de travailler à domicile ou qui veulent simplement l’option la plus rapide se tourneront vers la fibre”, déclare O’Donnell. “Les utilisateurs grand public ont désormais plusieurs choix et les personnes qui avaient des options limitées (rurales, etc.) peuvent enfin obtenir quelque chose de raisonnable.”