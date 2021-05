Pourquoi j’ai quitté l’Amérique pour rentrer chez moi dans ma famille

Bangalore, INDE – Depuis que la pandémie a frappé l’année dernière, j’ai obtenu deux diplômes de l’Arizona State University. Je viens de l’Inde, où ma famille vit toujours. Quand j’ai obtenu mon baccalauréat en mai dernier, l’Inde était totalement fermée et avait fermé ses frontières, donc je ne savais pas quand je verrais ma famille ensuite. J’étais à Phoenix à ce moment-là et c’était effrayant de voir l’Inde se précipiter pour fermer un pays qui n’était pas préparé à un verrouillage.

Je m’inquiétais pour ma famille et j’espérais qu’ils avaient assez de nourriture et de produits essentiels pour subvenir à leurs besoins car tous les magasins étaient fermés, les routes fermées et aucun mouvement n’était autorisé. J’ai ressenti la panique et l’incertitude face aux appels vidéo et aux mises à jour de l’actualité. Mais comme l’Inde a connu un faible taux de mortalité, cette crainte n’a heureusement pas duré trop longtemps.

Cette année, j’ai terminé ma maîtrise et j’espérais que les choses seraient différentes. Et ils sont. Mes amis diplômés de Phoenix ont pu traverser la scène – ce que nous ne pouvions pas faire l’année dernière – lors d’une célébration à échelle réduite. Ils étaient vêtus de leur casquette et de leur blouse et pas de masque, car ils étaient tous complètement vaccinés et se réjouissaient ensemble. J’ai aussi obtenu mon diplôme, mais tout ce que je pouvais faire était de faire défiler leurs photos et d’appuyer deux fois pour les aimer et montrer mon amour.

Je suis à la maison en Inde maintenant et je suis très reconnaissant d’être avec ma famille. Mais alors que nous célébrons ma remise de diplôme ici cette fois-ci, nous sommes à nouveau enfermés.

La pandémie oubliée

En Inde, le virus fait trop de morts, les crématoriums regorgent de corps et les proches sont incapables de dire au revoir; les personnes malades ne peuvent pas recevoir les soins dont elles ont besoin; la santé mentale est compromise; et nos héros de première ligne sont les plus touchés par l’effondrement du système de santé.

C’est effrayant d’être ici maintenant. Et le plus triste, c’est qu’il n’était pas nécessaire que ce soit ainsi.

Je suis rentré en Inde en décembre 2020 et j’ai terminé mon dernier semestre ici. Les restaurants s’ouvraient, les masques étaient principalement une suggestion, les grands mariages avec un millier de participants ou plus battaient leur plein, les gens affluaient en vacances sur les plages, les cinémas étaient de retour et les vaccinations commenceraient bientôt à se dérouler lentement.

Cependant, nous n’étions pas complètement sortis du bois. J’avais toujours peur de sortir parce que je ne voulais pas que mes proches soient malades. Je voyais des vidéos de gens entassés dans des clubs et je ne pensais pas que nous étions encore prêts pour cela, mais il semblait que la normalité était au coin de la rue.

Voix:J’ai fait la guerre au Moyen-Orient. Je connais le regard obsédant des infirmières aux prises avec le COVID.

J’étais tellement excitée pour l’été parce que je pensais qu’il serait enfin sûr de faire le tour de la ville, de rencontrer des amis et de la famille et de vivre ma meilleure vie avant que mon chapitre «adulte» ne commence et que je retourne aux États-Unis.

Mais COVID avait d’autres projets pour mon pays. De grands événements religieux et politiques ont rassemblé des centaines de milliers de personnes. Les gens avaient oublié que nous étions toujours en pandémie. Nous avons creusé notre propre tombe et il était temps de s’y allonger.

Notre deuxième vague est là

En l’espace de quelques jours le mois dernier, mon flux Instagram est passé de publications sur des personnes se réunissant et sortant, à des demandes désespérées de lits d’hôpital, de ventilateurs, de bouteilles d’oxygène, de dons de plasma, de médicaments, de lait maternel pour les nouveau-nés qui ont perdu leurs mamans au COVID et des repas faits maison pour les patients.

Les gens se sont rassemblés pour collecter des ressources et regrouper l’aide sur les médias sociaux et il est réconfortant de voir comment les communautés se sont regroupées pour surmonter cette crise. Deux de mes amis ont organisé des collectes de fonds pour leurs anniversaires, demandant aux gens de faire un don à des organisations pour aider à sauver des vies.

Après COVID:Nous avons survécu à la pire année de notre vie. Ne perdons pas la tête avec un hot-dog.

Notre deuxième vague est là. Le verrouillage à Bangalore, la ville dans laquelle je vis, est un peu différent de celui de l’année dernière car les magasins essentiels sont ouverts de 6 à 10 heures du matin, nous n’avons donc pas à accumuler de fournitures. Mais après cela, les routes sont fermées et seuls les chauffeurs-livreurs et le personnel essentiel sont dans les rues.

Mes douleurs cardiaques. Tout le monde connaît quelqu’un ou connaît quelqu’un qui est malade, qui est en difficulté ou qui est décédé. Chaque conversation aboutit invariablement sur quelqu’un qui partage une histoire tragique et c’est déchirant.

Je suis constamment à l’affût du prochain appel ou SMS concernant une personne que j’aime tomber malade ou la perdre.

En un seul jour, j’ai entendu parler de la mort d’un vieux voisin, le collègue de mon père et le meilleur ami du père de mon ami qui était médecin. Digérer les nouvelles, faire défiler les médias sociaux et même en parler est épuisant.

Et nous ne savons pas combien de temps cela va durer.

Je suis censé retourner aux États-Unis en juin pour commencer mon travail, mais il y a peu de vols au départ de l’Inde maintenant, et je ne sais pas comment les choses se passeront d’ici là.

Mais même avec cette incertitude et à quel point la situation est effrayante ici, il n’y a nulle part ailleurs où je préférerais être en ce moment. J’ai peur, mais au moins je suis en sécurité avec ma famille et j’ai la chance d’avoir tout ce dont nous avons besoin ici.

Et maintenant, tout ce que je peux faire, c’est espérer et souhaiter à chaque étoile du ciel que ce pays guérisse et nous en sortirons plus forts, plus sains, plus unis, plus reconnaissants et moins complaisants à l’avenir.

Mythili Gubbi est journaliste et auteur d’un roman de fiction pour jeunes adultes intitulé «Kiara’s Tiara». Elle est diplômée de la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication à Phoenix, Arizona.