Pourquoi j’ai quitté Amazon, Walmart, eBay

Al Sandimirova savait que leurs créations de bijoux avaient un impact lorsque deux femmes se sont proposées en mariage avec des bagues de fiançailles de leur entreprise, Automic Gold. La société basée à New York, qui conçoit et commercialise des bijoux pour la communauté LGBTQ, n’a que 6 ans – mais elle a rapporté 4,8 millions de dollars de revenus l’année dernière, selon des documents examinés par CNBC Make It. De nombreux vendeurs indépendants de petits biens s’appuient sur des plateformes comme Amazon, Walmart et eBay pour se faire remarquer et vendre leurs créations. La popularité croissante d’Automic Gold est soutenue par une stratégie non conventionnelle : abandonner ces principales plates-formes et vendre uniquement sur son propre site Web. Sandimirova, qui utilise les pronoms eux/eux, a abandonné ces grands détaillants en 2020 après avoir décidé que les frais de commission des plateformes – qui représentaient jusqu’à 30 % des ventes d’Automic Gold, estiment-ils – seraient mieux payés par les employés. “Je préférerais faire moins de revenus totaux mais avoir plus de bénéfices et avoir plus d’argent pour payer mes employés qui sont ici même dans la communauté”, déclare Sandimirova, 33 ans.

Mais la décision n’a pas étouffé les revenus d’Automic Gold. En 2019, sa dernière année complète avec ces détaillants en ligne, la société a rapporté 3,4 millions de dollars. En 2021, sa première année complète de vente exclusive de bijoux à partir de sa vitrine en ligne, elle a rapporté 4,8 millions de dollars. “Les entreprises ordinaires supposent qu’il est plus difficile de cibler la communauté LGBT”, déclare Sandimirova. “Ils ne comprennent pas, et ils font des erreurs tellement stupides [because] ils n’embauchent pas de membres de la communauté [or] parle-nous.” Au contraire, Sandimirova dit que le succès d’Automic Gold vient de la connexion personnelle avec ce noyau démographique. “C’était vraiment de la conception pour moi-même : quelque chose de fluide ou de non-conforme au genre”, disent-ils. Voici comment ils ont réussi.

Recherche de points de vente

Sandimirova a nommé Automic Gold – orthographié pour inclure “AU”, l’abréviation chimique de l’or, et prononcé comme “atomique” – avec “autonomie”, indépendance et liberté à l’esprit. Ayant grandi dans la république russe du Tatarstan, Sandimirova a souffert de la famine et de l’effondrement économique à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Ils se sont cassé plusieurs os, y compris dans le dos, à cause de la malnutrition – et ont passé deux ans paralysés. Le Tatarstan n’acceptait pas non plus particulièrement la communauté LGBTQ à l’époque, dit Sandimirova : Après que leurs parents aient trouvé une fanfiction lesbienne sur leur ordinateur, ils ont envoyé Sandimiorva dans un établissement psychiatrique. “Ils m’ont enfermée… pour essayer de guérir”, dit Sandimirova. “Je me souviens d’avoir donné beaucoup de pilules et d’avoir été retenue contre ma volonté.” Sandimirova est arrivée aux États-Unis avec un visa étudiant en 2009. Mais au lieu d’aller dans le Maryland, comme le visa le dictait, ils ont décidé de rester illégalement à New York, en partie à cause de l’importante population russe de la ville. Ils ont trouvé un emploi grâce à un journal russe dans une raffinerie d’or, qui payait 4 dollars de l’heure, dit Sandimirova. Au bout d’un an, ils ont réalisé qu’il n’y avait pas d’opportunités d’évolution au sein de l’entreprise. Ainsi, Sandimirova a commencé une agitation parallèle en achetant des bijoux en or aux clients de la raffinerie, en réparant ou en nettoyant les pièces et en les revendant sur eBay.

Développer une entreprise

L’agitation secondaire n’était pas particulièrement lucrative, ne rapportant que quelques milliers de dollars par an. Et au fil du temps, Sandimirova est devenue mal à l’aise de vendre les bijoux. “Même si j’avais un inventaire de 30 000 pièces, elles étaient toutes trop féminines ou trop masculines”, explique Sandimirova. “Je suis dans le secteur de la joaillerie et rien de ce que je vois, je ne veux le porter.”

En 2011, Sandimirova a obtenu l’asile et est devenue résidente légale. Ils ont décidé d’apprendre à fabriquer eux-mêmes des bijoux en suivant des cours sur le campus de New York du Gemological Institute of America. En 2013, ils ont commencé à vendre leurs propres créations sur eBay, générant 165 000 $ de revenus cette année-là. En 2014, ils se sont diversifiés sur Amazon et Etsy, et leurs ventes annuelles ont grimpé à 1,2 million de dollars.

En 2016, Sandimirova a officiellement lancé Automic Gold et a embauché son premier employé. La marque a rapporté 2,2 millions de dollars de ventes annuelles en ligne. Sandimirova est devenue citoyenne américaine naturalisée l’année suivante.

Mission d’abord, profit ensuite