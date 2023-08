Pourquoi j’ai lancé une banque en ligne pour les entreprises appartenant à des Noirs

Mais les choses changent. Ifill – qui est noire – a observé les entreprises de sa communauté de Brooklyn, à New York, lutter pour rester à flot, leurs frustrations face aux banques traditionnelles étant au premier plan. Les propriétaires d’entreprise noirs sont beaucoup moins probable d’être approuvés pour les comptes chèques commerciaux et les prêts bancaires, payant souvent des taux plus élevés lorsqu’ils obtiennent un prêt.

« Je n’avais aucun intérêt à être entrepreneur », a déclaré Ifill, 37 ans, à CNBC Make It avec un petit rire. « J’étais comme, ‘Je ne veux pas ça. Ça a l’air dur!' » Au lieu de cela, elle était enseignante, puis candidate au MBA et membre du personnel de sociétés de capital-risque en phase d’amorçage.

Son père a une entreprise de sous-traitance de longue date. Sa grand-mère dirigeait un service de nettoyage. Sa tante, son oncle et même certains cousins ​​ont connu les hauts et les bas de la gestion d’une petite entreprise.

Ces entrepreneurs sont également moins susceptibles de recevoir le type de soutien et de mentorat qui accompagnent généralement le soutien au capital-risque et les ressources bancaires, note Ifill : « Ils se retrouvent avec Google, et peut-être leur oncle, pour les guider, espérons-le, dans la bonne direction. . »

Même avec un financement, de nombreuses entreprises appartenant à des Noirs et à des minorités pourraient avoir du mal à stocker l’argent, dit Ifill. Les données montrent que les communautés noires sont historiquement sous-bancarisé . Ces emprunteurs sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés pour accéder à des comptes bancaires commerciaux, qui peuvent déjà être difficiles à sécuriser.

« Votre réseau [is] la ressource la plus précieuse dont vous disposez en tant qu’entrepreneur, [and] un manque de cela pour les entrepreneurs noirs est vraiment majeur, et quelque chose que nous devons rectifier », déclare Ifill.

Son entreprise a également lancé un centre de réseautage appelé Huddle plus tôt ce mois-ci, où les membres peuvent partager leurs connaissances entre eux et apprendre des experts de l’industrie et de la finance.

Au sens juridique et réglementaire, Guava n’est pas une banque traditionnelle. Il s’agit d’une plate-forme bancaire en ligne, c’est-à-dire d’une start-up fintech qui propose des services bancaires fournis par la Piermont Bank de New York, membre pleinement accrédité de la Federal Deposit Insurance Corporation.

La goyave a levé 2,4 millions de dollars dans un cycle de financement de pré-amorçage dirigé par la société de capital-risque Heron Rock – une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux milliards de dollars des plus grandes sociétés de capital-risque et des banques institutionnelles. Ifill se dit encouragée par les premiers résultats, mais réaliste quant à l’impact que sa jeune startup peut avoir à ce stade.

« Je ne pense en aucun cas que Guava comblera l’écart de richesse raciale », dit-elle. « C’est quelque chose qui nécessite le soutien des entreprises, grandes et petites, et des décideurs. »

Cela est particulièrement dû à la taille même de l’écart : 14 000 milliards de dollars, décrivant la disparité de richesse entre les ménages américains noirs et blancs, a déclaré William A. Darity, Jr. de l’Université Duke à CNBC l’année dernière.

Mais chaque petit geste compte, affirme Ifill. Plus les gens choisissent activement de soutenir les petites entreprises appartenant à des Noirs, plus les banques et les financiers qui investissent dans ces entreprises produiront de solides rendements, dit-elle.

Les entreprises détenues par des minorités produisent des rendements 30% plus élevés pour les investisseurs, selon un rapport récent du cabinet de conseil en gestion McKinsey & Co. Une plus grande parité dans le financement de ces entreprises pourrait ajouter plus de 2 billions de dollars à l’économie au sens large, ajoute le rapport.

« C’est un moteur de profit », déclare Ifill. « C’est clair pour moi, évidemment. »

Cette histoire a été mise à jour pour clarifier la différence entre les banques et les plateformes bancaires en ligne.

