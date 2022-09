Pourquoi j’ai fait vacciner mon enfant d’un an contre la poliomyélite

Cela ne se produit pas avec le vaccin injecté, qui contient une forme du virus essentiellement morte et incapable de se répliquer du tout. C’est pourquoi de nombreux pays sont passés aux vaccins antipoliomyélitiques injectés – le Royaume-Uni s’est éloigné de la vaccination antipoliomyélitique orale en 2004, par exemple. Le vaccin injecté est délivré en quatre ou cinq doses, la première à l’âge de deux mois.

Comment est-il arrivé ici?

Alors pourquoi le virus se trouve-t-il dans les eaux usées de Londres ? La chaîne de transmission a probablement commencé avec un enfant – quelqu’un qui avait récemment été vacciné avec le vaccin oral dans un autre pays, dit Stonehouse. “Cet enfant va peut-être très bien et a peut-être cessé de produire la poliomyélite dérivée d’un vaccin maintenant”, dit-elle. “Mais ils peuvent l’avoir transmis à quelqu’un d’autre, qui l’a transmis à quelqu’un d’autre.” Le virus semble s’être propagé à travers un petit nombre, mais inconnu, de personnes à Londres.

Je dis Londres parce que c’est là que le virus a été repéré. Les eaux usées sont régulièrement examinées pour une gamme de virus sur quelques sites là-bas et un en Écosse, explique Stonehouse. Mais de nombreux virologues pensent que le virus pourrait se propager plus largement au Royaume-Uni et au-delà, c’est juste que nous n’avons pas regardé.

Pourquoi maintenant? Stonehouse l’attribue à la “malchance”. Il est possible que ce genre de propagation se soit déjà produit et que nous ne l’ayons tout simplement pas remarqué. Ce n’est pourtant pas une raison pour être blasé. “Le virus se propage si facilement que toute indication de transmission est vraiment inquiétante”, dit-elle.

À quel point devrions-nous être inquiets ? Les adultes peuvent développer une maladie grave, mais c’est rare, et ils doivent quand même être protégés par tous les vaccins qu’ils ont reçus dans leur enfance. Je me sens reconnaissant pour le morceau de sucre dosé au vaccin que j’ai reçu quand j’étais enfant.

Ce sont les enfants de moins de cinq ans qui sont les plus exposés au risque de contracter la poliomyélite et ses complications. Il est donc important de s’assurer que les enfants sont à jour de leurs vaccinations de routine. Ma fille devrait déjà être protégée — elle a déjà reçu les trois doses recommandées pour un enfant de son âge.

Les enfants sont plus susceptibles d’être infectés par le poliovirus et de le propager que les adultes, et ils peuvent le faire même s’ils ont reçu le vaccin injecté. Une déclaration du Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) du Royaume-Uni mentionne des preuves non publiées selon lesquelles le vaccin contre la coqueluche administré aux femmes enceintes peut réduire la réponse immunitaire de leur bébé à son premier vaccinations, suggérant que ces vaccins pourraient ne pas être aussi protecteurs au début de la vie. C’est en partie pourquoi même les enfants vaccinés comme le mien se voient offrir le vaccin maintenant. Et parce que le vaccin est si sûr, « même si vous êtes entièrement couvert, cela ne fera pas de mal d’en obtenir un autre », dit Stonehouse.

La poliomyélite ne se guérit pas, mais elle peut être prévenue. C’est pourquoi j’ai emballé ma fille, avec des biscuits adaptés aux tout-petits et un YouTube prêt à l’emploi Vidéo Cocomelon sur mon téléphone, chez notre médecin local un jeudi après-midi ensoleillé.

Ma fille aînée n’a pas été invitée à recevoir une dose de rappel – les vaccins ne sont pas offerts aux enfants qui ont reçu leur vaccin préscolaire (à trois ans et quatre mois) au cours de la dernière année. Mais elle sera éligible dans quelques mois. J’espère que nous n’en aurons pas besoin d’ici là.