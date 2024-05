Pourquoi j’ai dit au monde que je vivais avec un cancer

Le 5 avril 2023, j’ai reçu des nouvelles qui ont changé ma vie, dont certaines que je suis encore en train de traiter. On m’a diagnostiqué un cancer de la prostate de stade 1. Elle a été détectée très tôt et mon pronostic est excellent. Je vais bien, comme vous pouvez le voir sur la photo que mon mari a prise la semaine dernière de moi avec notre Yorkie, Chip. Malgré l’effet psychologique de mon diagnostic, il n’y a eu aucune conséquence physique. J’ai une chance incroyable.

Je n’avais pas prévu de partager cela publiquement, mais après près de sept mois, j’ai réalisé qu’en le faisant, je pourrais être utile à quelqu’un qui se sent seul dans son propre parcours contre le cancer ou à quelqu’un qui pense que cela ne peut pas arriver. eux. Je n’ai pas parlé de mon diagnostic à grand monde, mais le soutien que j’ai reçu a été extrêmement utile. Je suis particulièrement reconnaissant pour le soutien des personnes qui ont traversé/traversent des défis similaires.

Dans un esprit de soutien préventif, je voulais profiter de l’occasion pour souligner à quel point il est important d’être vigilant quant à sa santé et d’être à l’écoute de son corps. Si vous êtes un homme de plus de 40 ans, ne relâchez pas vos contrôles annuels et vos analyses de sang et faites attention à votre score PSA !

Le cancer de la prostate est quelque chose que plus de la moitié des hommes hébergeront à un moment donné s’ils vivent assez longtemps, mais lorsque vous êtes relativement jeune (oui, selon mon urologue, je suis encore relativement jeune), être vigilant peut déterminer l’ampleur du cancer. des effets physiques du cancer de la prostate et de la qualité de la seconde moitié de votre vie.

Fin du message d’intérêt public. Portez-vous bien et soyez bon avec vous-même.

Hier, j’ai fait ce qui sera probablement la chose la plus effrayante que je ferai cette année : je me suis révélé sur Facebook en tant que personne vivant avec un cancer via le message ci-dessus. Pour rappel, le 5 avril 2023, on m’a annoncé que j’avais un cancer de la prostate. La nouvelle ne m’a pas terrassé. C’est arrivé après des mois de rendez-vous avec mon urologue, de multiples tests PSA et, enfin, une biopsie très inconfortable et sanglante.

De toute ma vie d’adulte, je ne me suis jamais senti aussi vulnérable que lorsque j’étais allongé en position fœtale, attendant qu’une aiguille à l’aspect vicieux m’injecte 12 fois dans l’anus. Mon urologue et son assistant ont essayé de me détourner de l’inconfort physique et émotionnel de l’intervention avec des bavardages stupides, mais cela reste de loin, jusqu’à présent, l’heure la plus sombre de ce voyage.

Je ne peux pas dire que j’ai été complètement anéantie en recevant la mauvaise nouvelle une semaine plus tard (des mois de préparation ont définitivement atténué le choc, même si mon urologue m’avait assuré que son « niveau de suspicion était faible »), mais mon cœur s’est un peu brisé. . Cela a plongé un peu plus lorsque j’ai commencé à partager la nouvelle : d’abord, je l’ai dit à mon mari, puis au reste de ma famille, et enfin à mon meilleur ami. Je me suis peu à peu ouvert à un petit cercle d’amis et de collègues, dont mon patron, qui m’a apporté un soutien incroyable, tout comme les quatre autres collègues à qui je me suis confié. L’un d’eux m’a parlé de sa propre expérience du cancer, qui a été l’un des plus grands élans que l’on m’ait donné au cours de ces six premiers mois. Grâce à lui, je me sentais moins seule au travail.

J’en ai parlé à quelques-uns de mes bons amis qui, je le savais, avaient vécu leur propre expérience du cancer. L’un d’eux a dit que c’était un « club de merde dont faire partie », et même si j’étais d’accord à l’époque, je ne suis plus sûr d’être d’accord maintenant. Si j’avais eu le choix, j’aurais probablement rejoint un club de lecture (et si vous me connaissez, vous savez que c’est quelque chose que je ne ferais jamais volontairement), mais j’ai eu le temps d’accepter que je suis dans une relation à vie. un voyage qui me changera à jamais, je l’espère pour le mieux.

Les mois qui ont suivi le diagnostic ont été suivis de multiples rendez-vous chez le médecin pour des contrôles et des deuxième et troisième avis. Mon urologue habituel, qui a dit que mon cancer était de bas grade et à évolution lente – à tel point qu’ils l’appellent « pas un cancer » – m’a recommandé une IRM pour déterminer s’il y avait des cellules cancéreuses de grade supérieur dans ma prostate ou si elle avait métastasé. à d’autres parties de mon corps.

L’IRM a révélé que mon cancer ne s’était pas propagé, mais elle a détecté deux points « suspects » sur ma prostate. La biopsie n’avait testé que 12 échantillons de tissus, c’est pourquoi une IRM a été recommandée une fois la prostate guérie de la biopsie invasive. Pour la première fois depuis mon diagnostic six semaines plus tôt, j’ai paniqué.

Mon médecin est resté calme et m’a dit de ne pas trop y réfléchir. Ne réalisait-il pas qu’il avait affaire à un hypocondriaque extrême et désespéré ? Bien sûr, j’allais trop y réfléchir. Je réfléchis trop à tout, de la ponctuation aux diagnostics de cancer.

Un deuxième avis était indispensable. Mon rendez-vous avec le deuxième urologue a probablement été le pire rendez-vous chez le médecin de ma vie. Il m’a donné l’impression d’être une bombe à retardement ambulante. Si je ne subissais pas une prostatectomie qui changerait ma vie le plus tôt possible, a-t-il insisté, je mettrais ma vie en danger. Il a livré cette recommandation effrayante comme si nous étions sur un terrain de football à 10 secondes de la fin. Soudain, j’avais à nouveau 9 ans et mon professeur d’éducation physique me criait de franchir le mur de la source d’obstacle.

Au lieu de m’effondrer en larmes comme je l’ai fait en quatrième année, j’ai grondé le Dr Feelbad. C’était toute une confrontation, au cours de laquelle il a eu le culot de me dire de « m’éduquer ». (Plus tard, lorsque je suis retourné voir mon urologue habituel, il m’a dit qu’il avait reçu un appel du Dr Feelbad, qui m’a dit que je lui avais « fait peur ».) Je me sentais comme Dorothy Zbornak dans Le filles à papa en deux parties intitulé « Malade et fatigué ». En quittant le bureau du Dr Feelbad, bouillonnant, je me suis demandé s’il m’aurait parlé d’une manière aussi condescendante et dédaigneuse, me disant de m’éduquer si j’étais Blanc.

Complètement confus par les deux avis très différents, j’ai pris rendez-vous avec un urologue du Queens pour un troisième avis. Il m’a été recommandé par un groupe de soutien auquel j’ai adhéré. Il était adorable et son point de vue faisait écho à celui de mon urologue principal, bien qu’il s’abstienne d’utiliser des mots et des expressions comme « pas de cancer » et « n’y réfléchissez pas trop ». Je serais passé chez lui de façon permanente si son bureau n’était pas situé dans le Queens. Contrairement au deuxième urologue, son opinion n’était clairement pas influencée par la couleur de l’argent. Il a dit que même s’il serait heureux de me traiter, afin de m’éviter les longs voyages de Manhattan à son bureau, il pourrait me référer à un collègue de confiance plus proche de chez moi.

Finalement, j’ai décidé de retourner chez mon urologue habituel. Malgré son attitude trop désinvolte lorsqu’il m’a proposé mon diagnostic initial, j’avais développé avec lui une bonne relation médecin-patient au cours des deux années précédentes et je croyais en ses compétences. Il m’a dit qu’avec le cancer de la prostate, beaucoup de médecins de la vieille école optent pour un traitement excessif, d’autant plus que cela fait grossir leur portefeuille, mais il préfère adopter une approche plus conservatrice. Ensemble, nous avons décidé d’opter pour ce qu’ils appellent la « surveillance active ». Je le verrai tous les trois mois et continuerai à faire surveiller mes niveaux de PSA et à passer une autre IRM dans environ six mois. Tant que mes taux de PSA restent stables et que mes résultats d’IRM sont clairs (mon cancer de la prostate de faible grade – score de Gleason : 6 – n’est pas détectable par IRM, et ces points suspects sur ma première IRM ont été jugés non liés au cancer après une inspection plus approfondie. ), aucun traitement ne sera nécessaire.

C’est une approche courageuse, mais cela fonctionne pour moi. À un moment donné, j’aurai peut-être besoin d’un traitement, mais il est également possible que je vive encore 40 ans sans jamais avoir besoin d’une prostatectomie, d’une radiothérapie ou de tout autre type de traitement. Au départ, lorsque j’ai reçu mon premier diagnostic, je ne pensais pas pouvoir vivre ma vie en sachant que mon corps était atteint d’un cancer, mais après avoir eu quelques mois pour recueillir des informations, l’alternative : une prostatectomie avec des effets secondaires pouvant inclure l’incontinence. , la dysfonction érectile et m’empêcherait d’éjaculer à nouveau – semblait bien plus intimidant que de lancer les dés aussi longtemps que je le pouvais. (Mon père a 92 ans et il vit avec un cancer de la prostate depuis 25 ans, après avoir été traité par radiothérapie et hormonothérapie.)

Je suis toujours en train de traiter mon diagnostic de cancer, et même si je n’avais pas l’intention de le rendre public, l’autre jour, alors que je promenais notre Yorkie, Chip, j’ai commencé à reconsidérer ma décision. Comme c’est souvent le cas lors des belles journées ensoleillées, mon avenir me paraissait si prometteur et je voulais partager ma positivité avec d’autres personnes. J’ai été témoin de la détérioration d’amis et de leurs proches à cause du cancer sur Facebook, mais ce que je vois moins souvent, ce sont des histoires positives qui pourraient réellement aider d’autres personnes qui vivent la même chose ou encourager les autres à écouter leur corps et soyez vigilant sur leur santé.

Peut-être que le fait de devenir public me rendra moins employable à l’avenir. Peut-être que les gens se sentiront mal à l’aise avec moi ou ne sauront pas quoi me dire à part les platitudes « Vous avez compris ». J’espère que ce n’est pas le cas. Je ressens déjà un sentiment de soulagement. Je me sens plus légère que depuis le 5 avril. En fin de compte, la façon dont le monde me voit maintenant n’a pas vraiment d’importance en ce qui concerne ma santé. J’ai cédé le contrôle là-dessus. Je fais peut-être partie d’un club de merde, mais au moins je n’ai pas besoin de lire Où chantent les Crawdads, à moins que je le veuille.

Certains d’entre nous dans ce club particulièrement merdique continuent à vivre une vie plus longue et plus belle. Certains d’entre nous ne le font pas. Mais n’est-ce pas ainsi que se déroule la vie ?