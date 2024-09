Pourquoi j’ai choisi trois ans de célibat après le divorce de Matthew Lawrence

Cheryl Burke est volontairement célibataire depuis son divorce avec Matthew Lawrence. Image de fil

Cheryl Burke est célibataire depuis sa séparation d’avec Matthew Lawrence.

Le choix de rester célibataire après leur divorce en 2022 a donné à l’ancienne pro de « Dancing With the Stars » « beaucoup plus d’amour-propre, de respect de soi et d’estime de soi », a-t-elle déclaré. a déclaré à Us Weekly Jeudi.

« J’aime le fait d’avoir autant grandi et de le faire consciemment et avec une intention », a ajouté la danseuse de 40 ans, notant que les gens agissent comme si elle « parlait une langue différente » lorsqu’elle discute de sa décision.

L’ancien pro de « Dancing With the Stars » s’abstient « intentionnellement ». Cheryl Burke / Instagram

« J’ai tellement grandi », a-t-elle déclaré à Us Weekly. Getty Images

Chaque fois que Burke remet en question son choix, elle se rappelle qu’elle suit les traces d’un certain chanteur en s’abstenant.

« Je suis dans le train Mya », a-t-elle déclaré en référence à la gagnante d’un Grammy de 44 ans qui a récemment annoncé qu’elle était célibataire depuis sept ans. « Vas-y, Mya. »

Burke a ensuite déclaré au média qu’elle n’avait pas l’intention de rechercher l’amour sur des applications de rencontres à l’avenir.

Burke a gagné « beaucoup plus d’amour-propre, de respect de soi et d’estime de soi ». Getty Images

Le chorégraphe a rendu publique cette décision le mois dernier. Cheryl Burke / Instagram

« Cela arrivera quand cela arrivera », a-t-elle déclaré. « Lorsque mon énergie changera, je saurai que si cela arrive, je serai prête. Je ne suis pas pressée. »

L’ancienne actrice de « Dance Moms » a demandé le divorce de Lawrence, 44 ans, en février 2022, après près de trois ans de mariage.

L’acteur a depuis tourné avec Rozonda « Chilli » Thomas.

Le célibat a aidé Burke à « guérir » mais l’a laissée « seule ». FilmMagic

Elle et Lawrence ont été mariés de 2019 à 2022. Image de fil

Le couple a rendu publique leur romance fin 2022, avec Lawrence raconter « Entertainment Tonight » l’année suivante, avoir des enfants ensemble fait partie de leur « plan de match ».

À l’époque, Burke avait réagi en disant « souhaitant[ing] lui bien » et partageant ses espoirs qu’il « puisse vraiment » devenir père sur le « Le podcast le plus dramatique de tous les temps avec Chris Harrison. »

L’animateur de « Sex, Lies and Spray Tans » a révélé son parcours de célibat dans un TikTok d’aoûtse moquant des réactions confuses des gens à cette nouvelle.

L’acteur est depuis passé à autre chose. FilmMagic

Burke lui a publiquement souhaité, ainsi qu’à Rozonda « Chilli » Thomas, « bonne chance ». Cheryl Burke/Instagram

Elle a expliqué comment elle « choisissait [herself] pour la première fois » en le faisant d’une manière Vidéo Instagram publiée plus tard le même mois.

« Je crois vraiment que cela m’a aidé à guérir », a déclaré Burke à ses abonnés, admettant que le processus peut parfois sembler « solitaire ».

L’ancien élève de « I Can Do That » a noté que « parler de quelque chose d’inconfortable aide vraiment à atténuer un peu la honte ».