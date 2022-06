Pourquoi j’ai changé d’avis sur la nécessité du vote obligatoire

Pendant des années, j’ai été contre le vote obligatoire.

En fait, lorsque j’étais rédacteur en chef de la page éditoriale du Toronto Star, le journal a publié un éditorial disant qu’un tel système « n’est pas une voie que le Canada devrait emprunter. La principale raison du rejet de l’idée est qu’il est antidémocratique de forcer les gens à voter.

L’éditorial a été publié le matin de l’élection fédérale de 2004, alors que l’on s’attendait à ce que le taux de participation électorale soit encore une fois déprimant – et il l’a été! Le taux de participation n’était que de 60,9 %, en baisse de 3,2 points de pourcentage par rapport aux élections de 2000.

Mais je soutiens maintenant le système de vote auquel je me suis opposé autrefois.

J’ai changé d’avis parce que des taux de participation extrêmement faibles, comme ceux que nous avons connus plus tôt ce mois-ci lors des élections en Ontario, représentent un défi croissant pour la santé de notre démocratie, mettant à l’épreuve la légitimité de nos élections, ce qui se traduit par une population désengagée et moins informée citoyens, ainsi que d’avoir un électorat qui ne reflète pas fidèlement notre population diversifiée.

Le remède à ces défis est simple : Rendre le vote obligatoire.

Alors que les critiques dénonceront la perte de leur « liberté » de ne pas voter, la réalité est que le vote obligatoire a bien fonctionné pendant des décennies dans plusieurs dizaines de pays, dont l’Australie, la Belgique, le Brésil et Singapour, sans pratiquement aucun tollé public.

Même l’ancien président américain Barack Obama aime l’idée. « Ce serait transformateur si tout le monde votait », a-t-il déclaré dans un discours de 2015. «Cela neutraliserait l’argent plus que tout. Si tout le monde votait, cela changerait complètement la carte politique de ce pays. »

Au Canada, les tendances de la participation électorale sont en baisse constante depuis une cinquantaine d’années, les élections occasionnelles connaissant une légère hausse. La participation électorale aux élections fédérales est passée de plus de 80 % au milieu des années 60 aujourd’hui. Le taux de participation aux élections provinciales à travers le pays a connu des baisses similaires, le taux de participation aux élections du 2 juin en Ontario ayant atteint un niveau record pathétique de seulement 43,5 %. La participation aux élections municipales est encore pire.

Certains « experts du vote » insistent sur le fait que nous pouvons améliorer la participation électorale en adoptant d’autres systèmes de vote, tels que la représentation proportionnelle ou le scrutin préférentiel, en abaissant l’âge de voter ou en autorisant le vote par Internet, en prolongeant la période de vote à plusieurs jours ou en offrant des crédits d’impôt aux personnes qui votent. .

Mais la vérité est que si ces initiatives entraînent une augmentation initiale de la participation électorale dans les pays où certaines d’entre elles ont été introduites, la spirale descendante de la participation reprend généralement après un ou plusieurs cycles électoraux.

En Australie, où le vote est obligatoire depuis 1924, les taux de participation dépassent régulièrement les 90 %. Pour répondre aux préoccupations des critiques concernant les restrictions à leurs libertés civiles, l’Australie permet aux électeurs de voter en blanc. Les personnes qui omettent de voter sont passibles d’une amende équivalant à environ 20 $ canadiens. Leur point de vue est qu’il est antidémocratique pour une personne de ne pas voter et que les citoyens ont l’obligation légale de voter, soit en personne, soit par courrier.

Il existe de nombreuses raisons d’appuyer le vote obligatoire partout au Canada :

Premièrement, cela atténuerait le biais démocratique, qui voit des taux de vote disproportionnellement bas pour les jeunes, les travailleurs à faible revenu, les immigrants récents et les minorités.

Deuxièmement, cela signifierait que les partis politiques devraient orienter leurs campagnes pour attirer tous les électeurs, pas seulement leur propre base ou les extrêmes.

Troisièmement, parce qu’ils auraient à voter, les citoyens seraient mieux informés, plus engagés et prendraient notre politique plus au sérieux qu’ils ne le font actuellement.

Quatrièmement, le vote obligatoire se traduira par une représentation plus équitable et réactive pour les électeurs canadiens de diverses origines ethniques.

En 2000, après une participation anémique aux élections fédérales de cette année-là, le directeur général des élections de l’époque, Jean-Pierre Kingsley, a déclaré que l’idée du vote obligatoire « me répugne ». Mais il a rapidement ajouté que « si nous commençons à descendre en dessous de 60%, je devrai peut-être changer d’avis ».

Eh bien, il descend maintenant en dessous de 50 % lors de nombreuses élections – et j’ai changé d’avis.

