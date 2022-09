Pourquoi j”ai arrêté de sortir avec des applications comme Tinder, Bumble et Hinge

Ce qui semblait au début être une façon amusante et à faible enjeu de s’engager dans le monde sauvage des rencontres, s’est transformé en une corvée frustrante et aspirante.

En plus de Hinge, j’ai essayé Tinder, Bumble, The League et JDate et j’ai probablement passé des centaines d’heures à les parcourir dans l’espoir de trouver cette relation à long terme tant convoitée.

Cela ne veut pas dire que je pense qu’il est impossible de rencontrer quelqu’un de bien sur une application de rencontres. De nos jours, les rencontres en ligne sont le moyen le plus populaire pour les couples hétérosexuels aux États-Unis de se rencontrer, selon une étude de 2019 par des chercheurs de l’Université de Stanford et de l’Université du Nouveau-Mexique.

“Pensez-y comme si vous alliez jouer à une machine à sous”, dit Devyn Simone , entraîneur de rencontres et entremetteur principal chez Three Day Rule, des chances de rencontrer quelqu”un sur les applications. « Est-ce que les gens gagnent aux machines à sous ? Absolument… Mais combien de fois les gens jouent-ils sans gagner ?

De plus, surtout, ces applications ne peuvent pas prédire la chimie. Seule une rencontre peut donner une idée à la fois de ce qu’est une personne et si vous cliquez.

À 36 ans, j’essaie d’être plus intentionnel sur la façon dont je passe mon temps. Il y a des preuves de ce genre d’attitude améliore le bien-être. Et plus je deviens intentionnel, moins j’ai de patience pour les activités facultatives qui me rendent assez misérable, y compris les rencontres en ligne. Ils n’en valent tout simplement pas la peine.

Cela fait cinq mois que j’ai supprimé la dernière des applications de rencontres sur mon téléphone.

Maintenant, au lieu de glisser et de discuter avec des gars dont je ne peux pas mesurer les vibrations et de se rencontrer uniquement pour forcer la conversation, je rattrape ma grand-mère ou je lis des pièces de théâtre ou je vois des amis se lever (“Juste pour nous” a été si bon).

La vie n’est pas sans frustrations régulières (j’ai eu le Covid il y a quelques semaines, par exemple). Mais il est dépourvu de la corvée de faire défiler des profils aléatoires et d’envoyer des textes sans signification et rempli, à la place, d’activités et de personnes que j’aime.

Ne vous méprenez pas : j’ai peur de ne jamais rencontrer quelqu’un à la suite de ce déménagement.

L’incertitude est un générateur d’anxiété, Russell Ramsay, professeur de psychologie clinique à l’Université de Pennsylvanie, m’a dit une fois. Et une vie sans un flux constant d'”options” n’est rien sinon incertaine.

Mais je me mets aussi dans plus de situations où j’ai l’assurance de rencontrer des gens. J’ai rejoint un groupe d’écriture et pris des cours d’écriture de scénario et de théâtre cette année.

J’ai créé l’espace pour plus dans ma vie.

Que ces expériences me placent ou non devant l’homme de mes rêves, je suis inspirée et je trouve de la joie et de l’épanouissement d’une manière que je n’avais pas réalisée.

