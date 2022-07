Pourquoi Jadon Sancho améliorera sa première saison à Manchester United en 2022/23

Il est juste de dire que Jadon Sancho n’a pas répondu aux attentes lors de sa première saison à Manchester United.

Sancho rejoindrait Manchester United l’été dernier. L’ailier aurait fait reculer les Red Devils de 73 millions de livres sterling.

À l’époque, la signature de Sancho semblait être un coup majeur. Man United réclamait un ailier droit naturel et, en raison du passage impressionnant de Sancho en Allemagne avec le Borussia Dortmund, il semblait qu’il était l’homme dont ils avaient besoin pour résoudre le problème.

Sancho a marqué 16 buts et aidé 20 en seulement 38 sorties pour Dortmund au cours de la saison 2020/21, après avoir marqué 20 buts et aidé 20 en 44 matchs la campagne précédente.

Ainsi, compte tenu de son prix et de sa forme auparavant impressionnante, les attentes étaient naturellement élevées lorsque le joueur de 21 ans a signé pour Man United.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Cependant, Sancho n’a inscrit que cinq buts et trois passes décisives en 37 sorties au cours de sa première saison avec United.

Maintenant cependant, s’exprimant dans une récente interview, Sancho a semblé suggérer que les difficultés de la dernière campagne étaient dues au fait qu’il avait manqué la pré-saison, ce qui a conduit à un manque de forme physique et à un manque de compréhension de ses coéquipiers :

“Je pense que ce sera bon pour moi. L’entraînement, surtout en pré-saison, a été un vrai point positif et tous les gars ont compris ce qu’il dit.

“Vous pouvez le voir dans les matchs, nous créons beaucoup plus d’occasions, gardons plus le ballon et faisons simplement de bonnes choses avec le style que nous jouons. C’est ma première pré-saison avec United car, l’année dernière, j’avais une infection à l’oreille, donc je n’ai pas pu faire toute la pré-saison avec l’équipe, ce qui était un peu agaçant à l’époque.

«Cela signifiait un manque de forme physique et de compréhension de la façon dont les joueurs jouent. Mais maintenant, cette saison, je me sens beaucoup plus à l’aise et, surtout en marquant en pré-saison, c’est un regain de confiance pour moi et, j’espère, je pourrai prendre cela en compte dans la saison et continuer.

“Cette pré-saison, nous avons les mêmes joueurs, mais cela ressemble à une toute autre équipe et je pense que c’est quelque chose sur lequel nous travaillons et j’ai l’impression que nous nous améliorons. Le manager aime créer des liens d’équipe et s’amuser ensemble et faire des choses comme des dîners d’équipe et des choses comme ça. Donc, oui, ça aide.

Avec Sancho en pleine forme et ayant une pré-saison solide cet été, les fans de United s’attendront à de grandes choses de la part de l’international anglais en août.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23