Pourquoi Jack Dorsey a-t-il acheté le service de musique défaillant de Jay-Z?

Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, à gauche; Jay-Z, fondateur du service de streaming Tidal. | Victor Boyko / Getty; George Pimentel / WireImage

Un explicatif spéculatif de l’accord Square / Tidal qui comprend des cryptokitties et des Grimes.

Voici le titre de l’actualité: Square, la société de services financiers dirigée par le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, achète Tidal, le service de musique en streaming fondé par Jay-Z.

Et voici la question que vous, une personne normale, pouvez avoir à propos de cet accord: WTF?

La réponse, selon la façon dont vous êtes enclin à regarder les accords entre milliardaires, peut être intrigante, idiote ou stupide. Peut-être tout ce qui précède.

Square paie 297 millions de dollars en espèces et en actions pour une «majorité significative» de Tidal. Dorsey Fil Twitter l’annonce de l’accord (bien sûr) est vague sur ce que Square a l’intention de faire avec Tidal, mais mentionne des choses comme «des expériences d’écoute entièrement nouvelles» et «de nouvelles sources de revenus complémentaires».

Je suis reconnaissant pour la vision, la sagesse et le leadership de Jay. Je savais que TIDAL était quelque chose de spécial dès que je l’ai vécu, et je suis inspiré de travailler avec lui. Il aidera désormais à diriger l’ensemble de notre entreprise, y compris le vendeur et l’application Cash, dès la conclusion de la transaction. https://t.co/YRfYjcWJQx pic.twitter.com/xBtq2xfwue – jack (@jack) 4 mars 2021

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour proposer des déploiements Square + Tidal à l’avenir: un moyen compatible avec Square pour les artistes de vendre des t-shirts en tournée, ou même lorsqu’ils ne sont pas en tournée, par exemple.

Plus intrigant, étant donné l’amour de Dorsey pour All Things Blockchain et la manie actuelle des NFT, il ne sera pas surprenant de voir Square + Tidal travailler sur leur propre système NFT. Les NFT (jetons non fongibles) sont des éléments numériques activés par la blockchain de … tout ce que les investisseurs, les spéculateurs et les collectionneurs aspirent à un rythme fou. Même si rien de tout cela n’a de sens pour vous, vous avez peut-être entendu parler de gens qui paient de l’argent réel – beaucoup d’argent – pour des éphémères numériques tels que des GIF de chat de dessin animé ou des cartes à collectionner animées de joueurs de la NBA qui trempent ou bloquent. C’est une chose, pour l’instant.

Vous pouvez donc imaginer les Jay-Z du monde entier vendant des chansons, des extraits de chansons, ou la version numérique d’une parole griffonnée sur une serviette, comme des NFT, dans des offres qui permettent à Square et à l’artiste de faire partie de l’accord.

S’ils le sortent assez vite – alors que la manie de NFT explose – il est facile d’imaginer beaucoup plus de titres comme ceux-ci, sauf que vous remplacerez «Grimes» par «Beyonce» ou n’importe qui:

Grimes a vendu pour 6 millions de dollars d’art numérique sous forme de NFT https://t.co/AXQOm4yA9v pic.twitter.com/rJ8gsYEdU1 – Le Verge (@verge) 1 mars 2021

Tant que vous êtes d’accord avec le battage médiatique purement spéculatif autour de ces types de ventes et d’histoires – et de comprendre que certains investisseurs, y compris des personnes qui ne comprennent pas pleinement ce qu’ils font, vont gagner beaucoup d’argent, et certains seront gravement brûlés (voir: GameStop, et aussi Cryptokitties, un premier gambit / gimmick NFT qui était un peu chaud en 2018 puis refroidi mais peut-être à nouveau chaud) – alors tout cela semble … d’accord? Peut-être bon?

Cela permet certainement aux musiciens – célèbres ainsi que ceux dont vous n’avez jamais entendu parler – une chance de gagner de l’argent dans un secteur qui leur offre actuellement peu d’options: la musique en streaming ne paie généralement que pour des actes extrêmement réussis, et les tournées sont un travail acharné. le meilleur des temps. Il est également actuellement indisponible du tout, en raison de la pandémie. La version la plus optimiste de l’histoire de NFT est qu’elle permet aux artistes (ou à n’importe qui) de capter davantage la valeur des choses qu’ils créent que de les vendre par le biais d’intermédiaires, comme des maisons de disques ou des services de streaming.

D’un autre côté: même si vous pensez que l’idée de Jay-Z vendant des vidéos beatbox de cinq secondes pour des millions de dollars et Jack Dorsey haut de gamme est assez géniale, rien de tout cela ne nécessite un accord de 300 millions de dollars pour acheter la société de Jay-Z. Si Square veut créer de nouvelles façons d’aider les musiciens à vendre des biens réels et des biens numériques, il pourrait le faire.

Au lieu de cela, Square paie 300 millions de dollars pour un service de musique en échec qui ne l’aide à atteindre aucun de ces objectifs.

Récapitulatif rapide de l’histoire de Tidal: En 2015, Jay-Z a acheté un service de streaming norvégien obscur pour 56 millions de dollars, l’a renommé et l’a lancé en tant que service de streaming «appartenant à un artiste». L’idée était que Jay-Z avait recruté d’autres artistes – comme sa femme Beyonce ainsi que Madonna, Rihanna, Daft Punk et Kanye West – en tant que propriétaires partiels de Tidal, et Tidal se distinguerait de ses concurrents comme Spotify en offrant de la musique exclusive sur le un service.

Mais dans la plupart des cas, les artistes impliqués dans Tidal ne possédaient pas leur propre musique – les grandes maisons de disques l’étaient – donc ils ne pouvaient pas rendre leur musique exclusive sur Tidal. Et même ceux qui avaient ce pouvoir, comme Jay-Z, ont finalement cédé et mis leurs affaires sur des services concurrentiels parce que c’est là que se trouvaient tous les auditeurs.

Pendant un certain temps, il a semblé qu’une grande entreprise de technologie, probablement Samsung, pourrait payer beaucoup pour posséder Tidal, même si cela ne fonctionnait pas. Apple avait précédemment acheté Beats pour 3 milliards de dollars afin de se lancer dans le secteur de la musique en streaming, alors pourquoi pas? Mais cet accord ne s’est jamais concrétisé et, en 2017, Sprint a acheté un tiers de Tidal et évalué la société à 600 millions de dollars.

Coupe à l’accord de jeudi, qui valorise Tidal à quelque chose au nord de 300 millions de dollars en admettant que Tidal n’a pas travaillé en tant que service de musique. Et le truc sur les idées qui circulent sur Internet en ce moment même, sur la vente de chemises ou de chansons de Rhianna sur Square, c’est bien – mais pas lié à Tidal. Si Rhianna veut faire ces affaires, elle peut simplement faire ces affaires. Tidal ne détient aucun de ses droits sur tout cela.

Il vous reste donc un accord qui ressemble à un moyen pour Jack Dorsey de transférer de l’argent de sa société cotée en bourse à une société appartenant à un gars avec qui il aime sortir.

J’ai trouvé les synergies! pic.twitter.com/aejgVr1zKF – Anil Dash (@anildash) 24 décembre 2020

Ce ne serait pas la première fois que quelqu’un dans une entreprise ennuyeuse dépense beaucoup d’argent pour se détourner d’une entreprise de divertissement. En fait, cette dynamique est une caractéristique essentielle pour Hollywood.

Et bien que 300 millions de dollars représentent beaucoup pour vous, une personne normale, ce n’est pas beaucoup pour Square: la société a 3 milliards de dollars en espèces et a probablement payé la majeure partie de la transaction avec son action, qui, comme de nombreuses actions technologiques, a a été sur une larme folle et évalue actuellement l’entreprise à plus de 100 milliards de dollars.

Le véritable argument de Square sera donc: pourquoi pas? Si nous associer si Jay-Z, que nous avons également intégré à notre conseil d’administration, nous aide à convaincre les gens d’acheter et de vendre des produits sur Square et de parler de la création de nouveaux paradigmes pour l’art et la propriété, alors tant mieux. Et sinon, ça sonne toujours assez cool.