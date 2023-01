Pourquoi j’achète un téléphone remis à neuf cette année

Alors qu’une nouvelle année commence, les pensées se tournent vers ce qui pourrait arriver au cours des 12 prochains mois. Verrons-nous la fin de la guerre, la pauvreté éradiquée ou Twitter se ressaisir ? Peut-être pas, mais quelque chose dans ma tête est quel téléphone je devrais acheter quand le soleil brillera à nouveau.

Je ne sais pas exactement quel modèle choisir, mais il y a quelque chose de certain : ce sera un téléphone remis à neuf. Il y a plusieurs raisons à cela, à la fois financières et morales. Et je vous recommande fortement d’envisager de faire la même chose, cher lecteur.

Permettez-moi d’expliquer pourquoi.

Les nouveaux téléphones deviennent chers

Il est indéniable que le prix des produits technologiques n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. De nombreux facteurs sont en cause, notamment l’invasion russe de l’Ukraine qui a fait monter en flèche le coût de l’énergie, et la perturbation continue de la fabrication et de la distribution causée par le covid. Ajoutez à cela une pénurie de processeurs et d’autres pièces, ainsi qu’une inflation galopante et une récession qui s’installe dans le monde entier, et tout cela devient un environnement assez difficile pour fabriquer des smartphones.

Cela dit, la hausse des coûts a commencé bien avant que ces événements mondiaux ne se conjuguent pour rendre la vie plus difficile à tous. Lorsque Apple a lancé l’iPhone X en 2017, il est devenu le premier téléphone à 1 000 $/1 000 £. Il s’agissait d’un modèle « régulier » plutôt que du haut de gamme absolu comme avec certains téléphones auparavant. Beaucoup se demandaient à l’époque si ce serait quelque chose que les gens supporteraient, mais il s’est avéré que ce serait le cas.

Il ne fallut alors pas longtemps pour que la tendance se concrétise et que tous les produits phares passent par la suite dans ou près de sommes à quatre chiffres.

Certains pourraient dire que ce n’est que le coût de fabrication de ce type d’appareils, mais nous savons par le passé que des entreprises comme Apple maintiennent une marge bénéficiaire saine, c’est donc un modèle commercial réussi si les consommateurs peuvent être amenés à payer plus.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé d’acheter le téléphone le plus cher, car il y a des bonnes affaires à faire dans le milieu de gamme – même au niveau d’entrée – mais si vous voulez les meilleurs appareils photo et les fonctionnalités les plus récentes, sans parler du support logiciel aussi longtemps que possible, alors c’est devenu une entreprise coûteuse.

Les nouveaux téléphones sont mauvais pour l’environnement

Je me rends compte que c’est un peu riche d’un site technologique pour fustiger l’industrie qu’il couvre, mais la vérité est que le stimulus artificiel pour constamment mettre à niveau et remplacer les appareils n’aide pas la crise climatique ou l’environnement.

Si vous remettez votre ancien téléphone à des amis ou à votre famille, ce n’est pas si grave, mais jeter des appareils qui ont encore quelques années de vie signifie qu’ils se retrouvent dans des sites d’enfouissement bien avant qu’ils ne le devraient. À son tour, cela conduit à l’extraction de plus de minéraux précieux impliqués dans la production de la Terre pour répondre à la demande.

L’énergie nécessaire pour cela est également un problème. Fondamentalement, ce n’est pas un cycle sain. Accrocher son smartphone plus longtemps est non seulement financièrement plus judicieux, mais cela pourrait également contribuer à ralentir la progression terrifiante du changement climatique mondial. Pas un mauvais combo.

Pourquoi les téléphones remis à neuf sont une bonne idée

Acheter un téléphone d’occasion à une personne au hasard sur eBay ou Craigslist n’est pas toujours une bonne idée. Vous ne savez pas si le téléphone a des défauts ou (dans le pire des cas) est réellement volé. Donc, si c’est ce que vous imaginez dans votre esprit lorsque vous entendez “remis à neuf”, alors laissez-moi vous rassurer.

De nos jours, il existe un large choix de détaillants spécialisés dans les appareils remis à neuf, tels que musiqueMagpie/DeCluttrSmartFoneStore, Retour Marché4Gadgets, ainsi que Amazone, eBay et Pomme.

Les opérateurs téléphoniques sont eux aussi de la partie. Vous pouvez acheter des téléphones remis à neuf à partir de Vodafone, giffgaffEE, O2 et d’autres.

Habituellement, ces téléphones ont été échangés par quelqu’un qui passe à un modèle plus récent. Ceux-ci auront été vérifiés, nettoyés et restaurés aux paramètres d’usine. Il est rare que des pièces de rechange aient été installées car la plupart de ces appareils ont moins de deux ans.

La chose la plus importante est qu’ils sont également assortis de garanties (d’un an plutôt que de quelques semaines) et de garanties de remboursement si vous changez d’avis. Cela en fait un achat beaucoup plus sûr que d’acheter en privé.

Deux autres facteurs tentants sont que les téléphones remis à neuf sont moins chers que l’achat du même appareil neuf et qu’ils contribuent à alléger le fardeau sur l’environnement.

Économiser de l’argent et la planète? Wow, les téléphones remis à neuf sont comme des super-héros.

La plupart des téléphones que j’ai achetés ces dernières années sont des modèles reconditionnés. La sécurité d’avoir ces garanties, ainsi que la possibilité d’acheter des produits phares récents sans avoir à vendre un rein, les rendent difficiles à résister.

Les téléphones remis à neuf peuvent être meilleurs que les nouveaux

Outre les avantages décrits ci-dessus, il y a aussi le simple fait qu’un produit phare d’il y a quelques années est généralement toujours supérieur à un téléphone de milieu de gamme actuel. Ils ont tendance à avoir des processeurs rapides, de superbes caméras et généralement des composants haut de gamme et une qualité de construction. Alors que les téléphones modernes de milieu de gamme offrent une grande valeur, ils ont tendance à avoir des spécifications pires qu’un combiné phare de deux ans.

Et, bien sûr, un vaisseau amiral remis à neuf d’une génération ou deux peut facilement être trouvé à peu près au même prix qu’un tout nouveau mid-ranger. Alors, pourquoi ne pas dépenser cet argent pour quelque chose de mieux qui vient avec presque la même garantie que l’offre actuelle ?

Je comprends : c’est bien d’être la première personne à posséder quelque chose. Mais vous seriez surpris de la qualité de certains téléphones remis à neuf. Bien sûr, ils ne viendront pas dans la boîte d’origine avec son sceau d’usine, mais les appareils eux-mêmes peuvent être presque impossibles à distinguer d’un nouvel appareil grâce au grand nombre de personnes qui giflent un étui et un protecteur d’écran sur leur tout nouveau téléphone la seconde ils l’ont déballé.

Si je vous ai convaincu, voici quelques-unes des meilleures offres de téléphones remis à neuf, afin que vous puissiez voir quel type d’offres sont disponibles en ce moment.