Avant qu’il y ait des wearables, avant qu’il y ait des vestes connectées, avant qu’il y ait des baskets imprimées en 3D et de la dentelle découpée au laser, il y avait M. Miyake, repoussant les limites de l’innovation matérielle pour relier le passé et l’avenir. Il était le champion original de la technologie de la mode.

L’homme derrière l’uniforme personnel de cols roulés noirs de M. Jobs, décédé le 5 août à l’âge de 84 ans, était un pionnier à bien des égards – le premier créateur étranger à défiler à la Fashion Week de Paris (en avril 1974), parmi les premiers créateurs à collaborer avec des artistes et partisans du « dressing confort » bien avant que le terme n’existe. Mais c’était sa compréhension et son appréciation de la technologie et de la façon dont elle pouvait être exploitée d’un point de vue esthétique pour créer de nouveaux utilitaires séduisants qui distinguaient M. Miyake.

Tout a commencé en 1988 avec les recherches de M. Miyake sur la presse à chaud, et comment elle pourrait être utilisée pour créer des vêtements qui ont commencé comme un tissu deux ou trois fois plus grand que la normale, qui a ensuite été pressé entre deux feuilles de papier et introduit dans une machine industrielle. qui l’ont façonné en plis tranchants, qui à leur tour sont devenus des vêtements qui ne se froissaient jamais, ne tombaient pas à plat ou nécessitaient des attaches compliquées. En 1994, ces vêtements constituaient une ligne à part entière connue sous le nom de Plis s’il vous plaît (plus tard transformé en une version masculine, Homme Plissé): une réingénierie des drapés grecs classiques de Mario Fortuny en quelque chose à la fois pratique et étrangement amusant.