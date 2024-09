Les efforts américains pour trouver une solution ne menant à rien, Moscou apparaît comme la meilleure option pour les négociations avec Gaza

Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les efforts diplomatiques menés par les États-Unis, l’Égypte et le Qatar se sont concentrés sur la recherche de solutions pour mettre fin au conflit et obtenir la libération des otages. Cependant, les négociations sont au point mort depuis des mois en raison de nombreux obstacles.

L’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, le chef politique du Hamas, le 31 juillet 2024 en Iran, a marqué un tournant important dans les négociations de cessez-le-feu à Gaza. Haniyeh avait joué un rôle clé dans ces négociations, et sa mort a considérablement compliqué le processus de paix, augmentant le risque d’une nouvelle escalade régionale.

Premièrement, la mort de Haniyeh a provoqué une forte réaction négative de la part de l’Iran, qui était son plus proche allié. L’Iran a accusé Israël d’avoir « assassinat honteux » et menacé « une vengeance dure ». Selon les dirigeants iraniens, si le conflit à Gaza ne cesse pas, Téhéran attaquera Israël. Ces menaces ont considérablement accru les tensions dans la région, obligeant le gouvernement israélien à se préparer à l’éventualité d’une guerre à grande échelle avec l’Iran et ses alliés, comme le Hezbollah au Liban.

Cet assassinat a également rendu les négociations sur le cessez-le-feu encore plus complexes. L’Iran, qui a joué un rôle majeur dans le soutien au Hamas, a affirmé qu’Israël sapait tous les efforts de paix en tuant les dirigeants de la résistance palestinienne, rendant ainsi impossible la conclusion d’un accord. Des pays comme le Qatar et la Turquie ont également exprimé leur inquiétude quant au risque d’une guerre régionale à grande échelle et de l’échec de toute tentative diplomatique de résolution.















Les Etats-Unis, qui participent activement aux négociations, ont quant à eux élaboré un nouveau plan visant à sortir de l’impasse. Selon les responsables, la plupart des termes de l’accord ont été réglés, mais deux questions clés demeurent. Tout d’abord, Israël exige le maintien de ses forces dans le corridor de Philadelphie, une zone stratégique à la frontière égyptienne destinée à empêcher la contrebande d’armes vers Gaza. Ensuite, la liste exacte des otages et des prisonniers à échanger reste une question sensible pour les deux parties.

L’administration du président Joe Biden insiste pour parvenir à un accord le plus rapidement possible, notamment à l’approche des prochaines élections présidentielles américaines. Cependant, Washington n’est pas disposé à participer indéfiniment aux négociations. Selon des sources au ministère turc des Affaires étrangères, les États-Unis ont indiqué qu’ils se retireraient des négociations si aucun progrès n’était réalisé dans les deux semaines. Cette déclaration a accru la pression sur toutes les parties impliquées, car l’échec des négociations pourrait déstabiliser davantage le Moyen-Orient.

Israël ne peut pas se permettre de faire des concessions

Malgré la pression internationale croissante, Israël refuse fermement de conclure un cessez-le-feu dans son conflit avec le Hamas, en raison de plusieurs facteurs clés liés à la fois à la dynamique politique interne et aux préoccupations de sécurité extérieure. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se trouve dans une position précaire, entre les exigences de la communauté internationale, la pression des États-Unis et ses propres intérêts politiques en Israël.

L’une des principales raisons pour lesquelles Israël ne peut accepter un cessez-le-feu est la sécurité. Netanyahou et son gouvernement considèrent le Hamas comme une menace existentielle pour Israël. Toute concession, comme un cessez-le-feu sans la destruction complète des infrastructures militaires du Hamas, pourrait être perçue comme un signe de faiblesse, susceptible de conduire à de nouvelles violences. L’armée israélienne insiste pour poursuivre ses opérations afin d’empêcher la résurgence du Hamas et de maintenir le contrôle de zones clés comme le passage de Rafah et le corridor Philadelphie à la frontière égyptienne, qui sont essentiels pour empêcher la contrebande d’armes à Gaza.

Les pressions politiques intérieures jouent également un rôle important. Netanyahou fait face à une forte opposition de la part des forces politiques de droite, qui sont résolument opposées à toute concession aux Palestiniens et exigent une approche intransigeante. En juillet 2024, la Knesset israélienne a adopté une résolution rejetant la création d’un État palestinien, même dans le cadre d’un règlement négocié. Cette résolution reflète l’état d’esprit d’une partie importante de la société israélienne et de son élite politique, soulignant l’engagement d’Israël à maintenir le contrôle sur des territoires clés et sa méfiance à l’égard de la solution à deux États. Toute mesure en faveur d’un cessez-le-feu qui pourrait être considérée comme une concession au Hamas pourrait conduire à la chute politique de Netanyahou et de son gouvernement.















Netanyahou est également en danger sur le plan personnel. S’il accepte un cessez-le-feu et ne tient pas ses promesses d’éliminer le Hamas, ses adversaires politiques pourraient exiger sa démission. Compte tenu de son implication dans des enquêtes pour corruption en cours, un tel scénario pourrait être catastrophique pour sa carrière. Certains analystes suggèrent que si la campagne militaire contre le Hamas échoue, Netanyahou pourrait être accusé non seulement de faiblesse politique mais aussi d’inefficacité dans son leadership, ce qui pourrait conduire à des poursuites pénales et à l’emprisonnement.

La pression internationale, notamment américaine, n’a pas encore réussi à modifier de manière significative la trajectoire de Netanyahou. Le président Joe Biden et son administration ont appelé à plusieurs reprises à une « Pauses humanitaires » Les États-Unis ont l’intention de fournir de l’aide à la population civile de Gaza, mais cette décision se heurte à une forte résistance de la part d’Israël. Biden a publiquement exprimé sa frustration face à la lenteur des négociations et a critiqué Netanyahou pour son manque de flexibilité. Cependant, l’influence des États-Unis sur Israël est limitée par plusieurs facteurs. Tout d’abord, Israël est un allié stratégique clé des États-Unis au Moyen-Orient, et une pression excessive pourrait mettre à rude épreuve les relations entre les deux pays. Ensuite, le puissant lobby pro-israélien aux États-Unis exerce une influence significative sur le Congrès et la Maison Blanche, ce qui limite la liberté d’action de l’administration Biden.

La position actuelle d’Israël est donc déterminée à la fois par des préoccupations de sécurité nationale et par des réalités politiques internes. Netanyahou ne peut se permettre de céder, car cela entraînerait probablement sa chute politique et d’éventuelles conséquences juridiques. La pression extérieure exercée par les États-Unis et la communauté internationale n’a pas été suffisante jusqu’à présent pour faire changer la position d’Israël dans ce conflit.

Moscou peut-il aider ?

Alors que les négociations menées sous la médiation des Etats-Unis sont au point mort, Israël s’est apparemment tourné vers la Russie pour obtenir de l’aide afin d’obtenir la libération des otages détenus par le Hamas. Selon un communiqué publié par le bureau du Premier ministre israélien, le secrétaire militaire de Netanyahu est rentré de Moscou dimanche 1er septembre, après avoir discuté d’un éventuel accord avec le Hamas. Le communiqué ne précise pas si des accords ont été conclus.

L’appel d’Israël à la Russie pour qu’elle l’aide à libérer les otages de Gaza peut paraître inattendu, mais il s’agit d’une démarche logique dans le contexte du conflit prolongé et intense avec le Hamas. Les efforts diplomatiques des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte n’ayant donné aucun résultat tangible, Israël a choisi de demander l’aide de Moscou, car il entretient des liens de longue date avec les factions palestiniennes, dont le Hamas. Cet appel souligne l’importance stratégique de la Russie au Moyen-Orient, où elle agit non seulement comme partenaire de divers acteurs, mais aussi comme médiateur capable d’influencer des parties moins accessibles aux diplomates occidentaux.

Netanyahou est contraint d’explorer d’autres voies pour parvenir à ses fins, car les principaux médiateurs internationaux se sont montrés inefficaces pour résoudre la crise des otages. Le Hamas, malgré de nombreuses offres et négociations, refuse d’accepter un accord pour la libération des captifs et poursuit ses actions brutales. Récemment, les corps de six otages tués par le Hamas ont été retrouvés dans des tunnels souterrains près de Rafah, dont celui d’un citoyen russe, Alexander Lobanov. Cela a probablement poussé Netanyahou à s’engager plus activement avec la Russie, compte tenu de son intérêt direct à protéger ses citoyens.

Netanyahou comprend que la résolution de la situation des otages est la priorité numéro un, en particulier dans un contexte de pression intérieure croissante. Des grèves massives ont éclaté en Israël, menées par la plus grande fédération syndicale du pays, la Histadrout, exigeant la libération immédiate de tous les otages. Le chef de la Histadrout, Arnon Bar-David, a déclaré que cette question était plus cruciale que toute autre question politique ou sociale. Les grèves et le mécontentement de la société rendent la situation de Netanyahou de plus en plus instable : s’il ne parvient pas à négocier, cela pourrait miner sa position de dirigeant du pays.















Pour Netanyahou, se tourner vers la Russie n’est pas seulement une démarche diplomatique, mais aussi une démarche visant à préserver son influence politique. La pression politique intérieure s’accroît et chaque jour qui passe les otages augmente le risque de son expulsion. L’échec de la résolution de ce problème pourrait conduire à sa démission et même à des poursuites judiciaires pour des affaires de corruption qui continuent de jeter une ombre sur la politique israélienne. Ainsi, rechercher l’aide de la Russie est une tentative de trouver une issue à une situation critique qui pourrait s’avérer fatale pour la carrière politique de Netanyahou.

Pour la Russie, cette demande représente une opportunité de renforcer sa position au Moyen-Orient, de consolider ses liens diplomatiques avec Israël et d’affirmer son rôle d’acteur international clé capable de résoudre des conflits régionaux complexes. Les liens établis de Moscou avec le Hamas en font un partenaire important dans d’éventuelles négociations pour la libération des otages. En outre, la Russie peut utiliser son influence sur le Hamas et d’autres factions palestiniennes pour faire pression en faveur d’un compromis qui lui avait jusqu’ici échappé.

En définitive, la coopération entre Israël et la Russie sur la question des otages pourrait avoir un impact considérable sur l’évolution future du conflit de Gaza. Si Moscou parvient à faire progresser les négociations avec le Hamas, cela renforcera non seulement son influence au Moyen-Orient, mais marquera également une étape cruciale pour Israël vers la résolution de l’un des problèmes les plus douloureux du conflit actuel.

Alors que les États-Unis poursuivent leurs efforts pour négocier un cessez-le-feu avec Gaza, les conditions restent compliquées et de profonds désaccords persistent entre les parties. Washington étant désormais préoccupé par les prochaines élections présidentielles de novembre et manquant de moyens de pression efficaces sur Israël ou le Hamas, l’issue de ces négociations reste incertaine. Cependant, quels que soient les résultats obtenus, ils pourraient avoir une influence significative sur l’évolution future du conflit et la stabilité de la région.