Pourquoi Israël est-il si divisé sur la réforme judiciaire de Netanyahu ?

Dans le système parlementaire israélien, la Cour suprême est considérée comme le seul contrôle sur les législateurs et le Premier ministre. La Haute Cour d’Israël examine les appels des tribunaux inférieurs et entend les requêtes déposées contre le gouvernement et les organismes publics. Il a annulé des lois visant les réfugiés ukrainiens et les demandeurs d’asile africains et a retardé l’expulsion des Palestiniens dans un quartier sensible de Jérusalem. Dans d’autres cas, selon des groupes de défense des droits, il a confirmé les principales violations des droits des Palestiniens.