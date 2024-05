Pourquoi Israël est-il en colère contre la reconnaissance de la Palestine par certains pays de l’UE ? | Nouvelles

L’Irlande, la Norvège et l’Espagne reconnaîtront officiellement la Palestine comme un État au nom de la « paix au Moyen-Orient ».

Leur annonce mardi a déclenché des avertissements de la part d’Israël et des menaces de conséquences non seulement pour les pays européens mais aussi pour les Palestiniens vivant sous occupation israélienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Mais pourquoi Israël est-il si en colère que ces pays aient décidé de se joindre à une grande partie du monde pour reconnaître la Palestine ?

Que signifie la reconnaissance pour la Palestine ?

La reconnaissance répond à un objectif palestinien de longue date et exerce une pression supplémentaire sur les puissances occidentales qui se sont toutes engagées en faveur de la solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, mais n’ont guère fait pour la faire avancer ces dernières années.

Cela aura peu d’effets pratiques sur la vie des Palestiniens en Cisjordanie, à Jérusalem-Est occupée et à Gaza, mais il est crucial d’obtenir davantage de moyens pour demander des comptes aux autorités israéliennes, affirment les organisations palestiniennes et internationales de défense des droits humains.

Le symbolisme derrière une telle démarche contribue à renforcer la position internationale des Palestiniens, permettant d’exercer davantage de pression sur Israël pour qu’il mette fin à la guerre actuelle à Gaza, par exemple.

Qui reconnaît la Palestine jusqu’à présent ?

À l’échelle mondiale, 143 des 193 États membres des Nations Unies reconnaissent un État palestinien.

Sept membres de l’Union européenne ont reconnu la Palestine : la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Suède et Chypre, qui ont annoncé leur reconnaissance en 1988, avant de rejoindre l’UE.

La situation au sein de l’ex-Tchécoslovaquie est devenue confuse depuis qu’elle a reconnu la Palestine en 1988. Après leur divorce en 1992, la Slovaquie a continué à reconnaître la Palestine tandis que la République tchèque ne l’a plus reconnue en 1992.

Qui est sur le point de reconnaître la Palestine ?

La Belgique, Malte et la Slovénie envisagent également de reconnaître la Palestine, même si cela ne se produira peut-être pas à court terme.

Pourquoi Israël est-il menacé par cela ?

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a déclaré que ces reconnaissances constituaient une attaque contre la souveraineté d’Israël et mettaient en danger sa sécurité. Il n’a fourni aucune explication sur la manière dont cela s’est produit.

Certains analystes y voient une indication de l’isolement croissant d’Israël sur la scène mondiale.

« Ce qui se passe… signifie un niveau croissant d’isolement d’Israël et de ses soutiens aux États-Unis et une escalade du soutien diplomatique aux droits des Palestiniens. … Israël est de plus en plus isolé dans le monde », a déclaré à Al Jazeera Phyllis Bennis, auteur et chercheur à l’Institute for Policy Studies de Washington, DC.

Katz a également déclaré que les mesures prises par les pays européens récompensent le « terrorisme ».

« Nous commençons à entendre [that] de nombreuses personnes différentes, que la reconnaissance d’un État palestinien récompense le Hamas pour ses actions du 7 octobre, cette attaque en Israël », a déclaré Imran Khan d’Al Jazeera, depuis Amman, en Jordanie, parce que le gouvernement israélien a interdit à Al Jazeera de faire des reportages sur Israël. Israël.

Qu’a fait Israël en réponse ?

Israël a réagi avec colère à l’annonce des trois pays et a menacé le peuple palestinien vivant sous son contrôle.

Il a rappelé ses ambassadeurs en Irlande, en Norvège et en Espagne.

« J’envoie un message clair à l’Irlande et à la Norvège : Israël ne restera pas silencieux sur cette question », a déclaré Katz.

Dans un geste provocateur, le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est entré dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est, le troisième lieu saint de l’Islam, déclarant qu’elle appartenait « uniquement à l’État d’Israël ».

« Nous n’autoriserons même pas une déclaration sur un État palestinien », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré qu’il cesserait de reverser à l’Autorité palestinienne (AP) les fonds fiscaux qu’Israël collecte.

Israël, dont l’occupation de la Cisjordanie est illégale au regard du droit international, est tenu de transférer ses impôts à l’Autorité palestinienne qui la gouverne.

Smotrich a également exigé des « mesures punitives », notamment l’établissement d’une nouvelle colonie illégale en Cisjordanie « pour tout pays qui reconnaît unilatéralement un État palestinien ».

Il a également poussé à la construction de dizaines de milliers de logements dans des colonies préexistantes.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé l’annulation d’une loi de désengagement de 2005 qui avait retiré les colons israéliens de certaines colonies de Cisjordanie.

Cependant, l’ordre Gallant a été rapidement annulé par Yehuda Fox, le commandant du commandement central de l’armée israélienne, qui comprend la Cisjordanie et Jérusalem.

Les alliés d’Israël ont-ils dit quelque chose ?

Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude face à ce qu’ils considèrent comme un isolement croissant d’Israël.

Le Royaume-Uni, qui a parlé de reconnaître la Palestine dans le passé, a déclaré que ce n’était pas le bon moment pour le faire. La France et l’Allemagne ont également remis en question le timing de cette annonce.

Tous les États opposés à l’annonce de l’Irlande, de l’Espagne et de la Norvège mercredi ont déclaré qu’ils étaient attachés à la solution à deux États, envisagée pour la première fois dans le plan de partition de l’ONU de 1947 et affirmée par Israël et la Palestine dans les accords d’Oslo des années 1990.

Mais les négociations entre les deux parties sont depuis devenues inégales. Les dernières négociations sérieuses de 2013 et 2014 n’ont pas abouti à un accord.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement de droite ont rejeté les suggestions d’une Palestine indépendante.

Pendant ce temps, les colonies israéliennes continuent de croître sur le territoire palestinien, faussant tout accord futur, s’il est conclu.

Selon les critiques, l’échec des puissances occidentales à affronter Israël sur la question de la solution à deux États encourage essentiellement les colonies.