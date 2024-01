Pourquoi Israël envoie-t-il les impôts palestiniens en Norvège ? | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Dimanche, Israël a approuvé un projet visant à envoyer les impôts destinés à Gaza à la Norvège au lieu de l’Autorité palestinienne (AP), qui exerce une autonomie limitée en Cisjordanie occupée par Israël.

Depuis novembre, les taxes qui seraient normalement envoyées à Gaza ont été gelées par le gouvernement israélien.

Aux termes d’un accord conclu dans les années 1990, Israël collecte des impôts au nom des Palestiniens et effectue des transferts mensuels à l’Autorité palestinienne en attendant l’approbation du ministère des Finances.

Alors que l’AP a été chassée de la bande de Gaza en 2007, bon nombre de ses employés du secteur public dans l’enclave ont conservé leur emploi et ont continué à être payés grâce aux recettes fiscales transférées.

Quelques semaines après l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, Israël a pris la décision de suspendre les paiements destinés aux employés de la bande de Gaza, au motif qu’ils pourraient tomber entre les mains du Hamas.

Désormais, Israël déclare qu’il enverra les fonds gelés vers la Norvège. “Les fonds gelés ne seront pas transférés à l’Autorité palestinienne, mais resteront entre les mains d’un pays tiers”, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué publié dimanche.

Pourquoi Israël contrôle-t-il les recettes fiscales palestiniennes ?

Le système par lequel les taxes et droits de douane sont collectés par Israël au nom de l’Autorité palestinienne et transférés à l’autorité sur une base mensuelle a été convenu dans un accord de 1994.

Connu sous le nom de Protocole de Paris, l’accord visait à gérer les relations économiques entre Israël et les territoires palestiniens occupés jusqu’à ce qu’un accord de paix final soit conclu entre les deux États.

Approuvé dans le sillage de l’optimisme suscité par les accords d’Oslo, ratifiés publiquement par le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant palestinien Yasser Arafat à la Maison Blanche en septembre 1993, ce protocole devait prendre fin dans un délai de cinq ans.

Cependant, 30 ans plus tard, le règlement financier continue de donner à l’État israélien ce que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a appelé « une influence disproportionnée sur la collecte des recettes fiscales palestiniennes, conduisant à des déficiences dans la structure et la collecte des recettes fiscales palestiniennes ». droits de douane résultant d’importations directes et indirectes en Palestine ».

Combien d’argent Israël retient-il ?

Les recettes fiscales collectées par Israël au nom de l’Autorité palestinienne s’élèvent à environ 188 millions de dollars chaque mois et représentent 64 % des recettes totales de l’autorité.

Une grande partie de cette somme est utilisée pour payer les salaires des quelque 150 000 employés de l’Autorité palestinienne travaillant en Cisjordanie et à Gaza, bien qu’elle n’ait aucune juridiction sur la bande de Gaza.

Le 3 novembre, le cabinet de sécurité israélien a voté la retenue d’un total de 275 millions de dollars de recettes fiscales palestiniennes, y compris l’argent collecté les mois précédents et qui se trouvait encore à Tel Aviv.

« L’Autorité palestinienne ne sait pas exactement quelle part des recettes fiscales va à Gaza – c’est une boîte noire », a déclaré à Al Jazeera Rabeh Morrar, directeur de recherche à l’Institut palestinien de recherche sur les politiques économiques (MAS). “Parfois, ils disent 30 pour cent, parfois 40, parfois 50.”

Selon les conditions fixées dimanche par le cabinet israélien, les recettes fiscales mensuelles précédemment allouées au personnel de l’Autorité palestinienne à Gaza seront transférées sur un compte fiduciaire basé en Norvège. Cependant, cet argent ne peut pas être débloqué par le fonds pour payer les travailleurs de Gaza sans l’autorisation d’Israël.

Le seul membre du gouvernement israélien à s’opposer au projet d’envoi de fonds en Norvège était le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a insisté sur le fait que l’initiative « ne garantit pas que l’argent ne parviendra pas aux nazis depuis Gaza ».

Comment Israël exerce-t-il une « influence disproportionnée » sur l’Autorité palestinienne ?

L’État israélien a souvent utilisé son contrôle sur les recettes fiscales de l’Autorité palestinienne comme un moyen de faire chanter et de punir l’autorité.

En janvier 2023, par exemple, le nouveau gouvernement israélien – considéré comme le gouvernement de coalition le plus d’extrême droite de l’histoire du pays – a décidé de retenir 39 millions de dollars de recettes fiscales à l’Autorité palestinienne suite à la décision de l’autorité de demander à la Cour internationale de Justice (CIJ) pour statuer sur la légalité de l’occupation israélienne qui dure depuis des décennies.

« Le chantage israélien sur nos recettes fiscales ne nous empêchera pas de poursuivre notre lutte politique et diplomatique », avait déclaré à l’époque le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh après que le cabinet de sécurité israélien ait décrit la décision de l’AP de la CIJ comme une « décision de mener une guerre politique et juridique ». contre l’État d’Israël ».

Quel effet le retrait de l’argent public par Israël a-t-il eu sur la Palestine ?

« L’AP doit des milliards de dettes internes aux banques locales, aux hôpitaux, aux sociétés médicales et au secteur privé », a déclaré Morrar. « Il y a aussi des dettes [owed], par exemple, pour les immeubles privés loués par le gouvernement. Ils n’ont pas été en mesure de les rembourser.

En 2021, la crise financière de l’Autorité palestinienne, exacerbée par le refus périodique d’Israël de lui verser sa part totale des recettes fiscales avant le 7 octobre, l’a incité à réduire tous les salaires de 25 %.

Depuis novembre, lorsqu’Israël a décidé de geler les fonds destinés à Gaza, l’AP a refusé d’accepter le moindre argent en signe de protestation.

Dans le contexte des bombardements continus d’Israël sur la bande de Gaza, qui ont tué plus de 25 000 Palestiniens depuis le 7 octobre, et du fait de sa décision de refuser les conditions imposées par Israël, l’Autorité palestinienne n’a pas été en mesure de payer les salaires de ses employés depuis un mois et un mois. moitié.

Alors que certains rapports indiquent que l’AP pourrait être sur le point de céder et d’accepter de recevoir des paiements partiels d’Israël, ce qui permettrait de débloquer des fonds indispensables à nombre de ses employés à court d’argent, la Cisjordanie occupée reste à la merci des diktats israéliens. .

En effet, Israël a suspendu les permis de travail de quelque 130 000 travailleurs journaliers de Cisjordanie occupée après le début de la guerre. Et au total, 355 Palestiniens ont été tués sur le territoire, y compris à Jérusalem-Est occupée, par les forces israéliennes et les colons israéliens depuis le 7 octobre.