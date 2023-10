Note de l’éditeur : cette histoire contient des descriptions graphiques.





Tout commence tôt le samedi 7 octobre, alors que les militants du Hamas s’entassent à l’arrière de camionnettes blanches alors que le soleil se lève encore, des AK-47 en bandoulière sur la poitrine. Dans une scène, ils sourient et se prennent en vidéo alors que leur camion fonce sur la route, en route pour massacrer des gens encore endormis.

Ils installent des points de contrôle et tirent sur toute voiture qui s’approche. Plus tard, ils retirent les cadavres pour pouvoir voler les véhicules.

Les scènes sont atroces à regarder. La cassette dure plus de 40 minutes.

Vendredi, CNN faisait partie d’un petit groupe de journalistes aux États-Unis qui ont diffusé une vidéo graphique de l’attaque brutale du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Les Forces de défense israéliennes ont projeté ces images brutes, compilées à partir de vidéos de caméras embarquées, caméras corporelles, les systèmes de surveillance, la vidéosurveillance et les téléphones des combattants du Hamas morts, et tout cela n’est pas tout à fait vérifiable par CNN – aux dirigeants mondiaux et aux législateurs américains. Vendredi, c’était la première fois que la vidéo était diffusée en dehors d’Israël, même si un journaliste de CNN avait déjà vu une version montrée à des journalistes situés en Israël.

Les responsables israéliens ont expliqué qu’ils ne divulgueraient pas la vidéo publiquement par respect pour les victimes.

Israël a distillé et partagé ces images dans le cadre d’une réponse aux critiques internationales croissantes à l’encontre de son armée. campagne et blocus à Gaza, qui ont déclenché une crise humanitaire. L’intention apparente de Tsahal est de souligner l’ampleur du massacre et de rappeler au monde les atrocités commises par le Hamas alors que le gouvernement israélien tente de rassembler un soutien pour sa campagne terrestre à Gaza, dont les responsables israéliens ont prévenu qu’elle serait longue et difficile.

Alors que les journalistes regardaient les images saisissantes dans une salle silencieuse, l’Assemblée générale des Nations Unies – à seulement un pâté de maisons – a approuvé une résolution non contraignante appelant à une « trêve humanitaire ». Quelques heures plus tard, Israël a envoyé davantage de forces à Gaza et a intensifié ses bombardements aériens.

Dans une autre scène de la vidéo, deux militants du Hamas entrent dans un kibboutz. L’un d’entre eux tire sur les pneus d’une ambulance garée près de l’avant, garantissant ainsi qu’aucun survivant ne pourra être transporté en lieu sûr plus tard. Les militants tendent des embuscades aux maisons, tirant sur les personnes qui sont encore dans leur lit ou assises sur leur porche arrière. Ils tirent même sur les chiens qui errent dans le kibboutz. S’ils ont du mal à pénétrer dans une maison, ils y mettent le feu.

Les scènes montrent un combattant du Hamas debout sur un homme mort et continuant de tirer sur le corps à bout portant. Ils montrent des membres du Hamas se disputant pour savoir qui tentera de décapiter un ouvrier thaïlandais avec une houe de jardin, criant « Allahu akbar » à chaque coup. Ils montrent des militants incendiant des voitures puis se rassemblant pour un selfie, souriant comme s’ils étaient devant un hayon.

À Netiv HaAsara, une petite ville située à la frontière de Gaza, un homme et ses trois fils sont réveillés par l’attaque, tous toujours en sous-vêtements. Sur les images de surveillance à domicile, le père paniqué porte un enfant tandis que les deux autres courent derrière lui dans le salon. Ils sortent alors qu’il sprinte vers l’abri anti-bombes de la maison, lançant ses fils en premier. Quelques secondes plus tard, deux membres du Hamas lancent une grenade dans l’entrée, tuant le père sur le coup. Les deux garçons plus âgés, âgés d’environ 10 ou 12 ans, en ressortent ensanglantés mais vivants. Ils retournent dans leur salon.

« Papa est mort », dit l’un à l’autre. “Ce n’est pas une farce.”

“Je sais, j’ai vu”, dit l’autre, penché sur la table, ajoutant qu’il ne voit plus que d’un œil après l’explosion de la grenade.

“Tu ne plaisantes pas?” demande son frère. “Vous ne voyez pas?”

Ils sont inconsolables – même s’il n’y a personne pour les consoler. Un militant du Hamas fouille distraitement leur réfrigérateur alors qu’ils sanglotent de manière incontrôlable.

« Pourquoi suis-je en vie ? Pourquoi suis-je en vie ? un garçon pleure.

Lorsque la mère des garçons arrive plus tard avec la sécurité du village, elle doit être arrachée du corps de son mari pour être mise en sécurité.

Au Festival de musique Nova, où au moins 260 corps ont été retrouvés, la panique s’installe lorsque les fêtards se rendent compte qu’ils sont attaqués. La musique continue alors qu’une personne enregistre une vidéo avec des parapentes approchant en arrière-plan. Les participants au festival commencent rapidement à se cacher dans les bennes à ordures et derrière les arbres, mais aucun endroit n’est en sécurité. Alors qu’un militant du Hamas, portant une caméra corporelle, passe devant les porta-pots, il tire sur chacun d’eux au cas où quelqu’un se trouverait à l’intérieur.

De nombreuses personnes ont couru vers les abris anti-bombes à proximité. Dans une vidéo, les yeux d’un festivalier s’écarquillent alors qu’il se tourne pour montrer un bunker bondé rempli des sanglots et de l’angoisse de ses pairs. Plus tard, vous voyez les rangées soignées de sacs mortuaires blancs de ceux qui ont été assassinés.

Au cours des trois semaines qui ont suivi l’attaque, Israël a constamment bombardé Gaza depuis le ciel. Les responsables israéliens affirment que le pays cible les militants du Hamas et leurs emplacements stratégiques, qui, selon les responsables, sont intégrés au sein de la population civile. Israël a poussé certaines de ses forces dans cette étroite bande de terre vendredi soir alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu confirmait la deuxième phase de la campagne nationale. Le gouvernement israélien a rejeté les appels à un cessez-le-feu malgré les avertissements d’autres pays concernant un conflit régional et les inquiétudes généralisées concernant les civils qui ne peuvent pas quitter Gaza et qui n’ont pas accès aux ressources de base.

« Il y a des innocents à Gaza », a déclaré le général de division à la retraite de Tsahal Mickey Edelstein après la projection – soulignant la distinction entre les civils et le Hamas. Mais les responsables israéliens ont clairement indiqué que la prochaine phase de la guerre se poursuivrait, comme le représentant permanent d’Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, a ajouté : « Il n’y a pas d’autre moyen de vaincre le Hamas qu’une opération terrestre. »

Samedi, un porte-parole de Tsahal a de nouveau exhorté les habitants à quitter le nord de Gaza.

« Aux habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza, votre fenêtre d’action se ferme. … Déplacez-vous vers le sud. Ce n’est pas une simple précaution, c’est un appel urgent. »