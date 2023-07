Pourquoi Israël a attaqué Jénine : l’opération en Cisjordanie expliquée

Une nouvelle phase du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies se déroule en Cisjordanie, où des Palestiniens mécontents, principalement de jeunes Palestiniens des camps de réfugiés, se soulèvent contre l’occupation israélienne et les dirigeants palestiniens soutenus par l’Occident.

Depuis plus d’un an, l’épicentre est le camp de réfugiés agité de la ville de Jénine, dans le nord du pays, la cible d’une incursion militaire israélienne meurtrière de deux jours cette semaine. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – sous la pression de son gouvernement d’extrême droite – a indiqué que le raid serait le début d’une réponse militaire plus agressive aux attaques des militants palestiniens.