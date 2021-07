ISIS Romero est un présentateur de nouvelles qui travaillait avec KSAT 12 San Antonio depuis plus d’une décennie.

Elle a annoncé son licenciement de la station le 27 juillet 2021.

Isis Romero Crédit : Instagram/romero_isis

Pourquoi Isis Romero a-t-elle été renvoyée du KSAT 12 ?

Isis Romero était l’un des visages les plus reconnaissables du KSAT 12 San Antonio pendant plus d’une décennie.

Dans une publication sur Facebook, Romero a révélé qu’elle avait été licenciée du réseau.

Le présentateur de 22 heures a déclaré que la filiale d’ABC avait choisi de ne pas renouveler son contrat, ajoutant que son dernier jour de diffusion était le 12 juillet.

« Comme vous pouvez l’imaginer, les deux dernières semaines ont été remplies d’une immense tristesse et les mots ne peuvent pas exprimer pleinement mes émotions », a écrit Romero.

Crédit : Twitter/RomeroIsis

« J’ai le cœur brisé au-delà de toute mesure. J’ai apprécié de présenter le journal télévisé n ° 1 de San Antonio au cours de la dernière décennie, et j’étais particulièrement fier de représenter ma culture et ma communauté en tant que présentateur de nouvelles latino-américain le plus titulaire actuellement à la télévision en anglais. »

Elle a ensuite remercié son public pour avoir soutenu son travail avec KSAT.

« Je me soucie tellement de nos téléspectateurs et de notre communauté – et bien que mon rôle avec KSAT soit terminé, mon amour pour vous, les habitants de San Antonio, ne s’est pas arrêté », a-t-elle déclaré sur Facebook.

« Je tiens à remercier ceux d’entre vous qui m’ont soutenu avec leurs téléspectateurs ces 11 dernières années, et pour l’amour et la gentillesse incroyables que vous m’avez témoignés. Je vous en serai éternellement reconnaissant. »

Qu’est-ce que KSAT a dit à propos de Romero?

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Current, le vice-président et directeur général de KSAT, Phil Lane, a remercié Romero pour son service à la station.

« KSAT 12 s’est toujours efforcé de créer un lieu de travail reflétant notre communauté dynamique et diversifiée, à la fois devant et derrière la caméra », a-t-il déclaré. « C’est une pierre angulaire de notre culture et cela continuera de l’être. »

Selon un membre du personnel, la direction n’avait pas encore discuté du départ de Romero avec ses collègues.

« Je ne pense pas que quiconque soit satisfait de la façon dont cela s’est déroulé », a déclaré la source au San Antonio Current.

Ils ont ajouté qu’ils ne savaient pas pourquoi le contrat de Romero n’avait pas été renouvelé.

Qu’ont dit les gens à propos du départ de Romero du KSAT ?

Le public de KSAT s’est rendu sur Twitter pour exprimer ses réflexions sur le départ de Romero du réseau.

« Qu’est-ce que KSAT sans Isis Romero ?!? » s’est exclamé un utilisateur.

« Il est injuste qu’Isis Romero ait été licenciée de KSAT, surtout à la lumière de @saahjrapport sur le manque de présentateurs Latinx sur les chaînes d’information de San Antonio TV », a déclaré un autre.

Un certain nombre de téléspectateurs en colère se sont déchaînés contre le réseau.

« Ksat 12 n’a pas renouvelé le contrat d’Isis Romero ? Elle était la meilleure présentatrice. Tellement stupide », a déclaré un téléspectateur.

« D’accord, alors qu’est-ce qu’Isis Romero a fait. Ils l’ont juste virée sans raison ? » s’exclama un autre.

« @ksatnews Qu’est-il arrivé à Isis Romero ?? Pourquoi a-t-elle été licenciée/licenciée ? Elle a toujours été une professionnelle et son amour pour notre ville était toujours affiché. Très mauvais coup KSAT. »