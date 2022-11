Pourquoi Ireland Baldwin, Lily-Rose Depp et Gwyneth Paltrow affirment que des parents célèbres n’ont pas aidé leur carrière

Ireland Baldwin, Lily-Rose Depp, Gwyneth Paltrow et d’autres ont récemment rejoint la conversation sur le fait d’être des “bébés népotistes” à Hollywood.

Alors que de nombreuses stars reconnaissent le privilège d’avoir des parents célèbres, certaines n’hésitent pas à souligner que leurs réalisations ont nécessité un travail acharné.

L’expert de la marque Dave Quast de Red Banyan a expliqué l’avantage “intégré” d’avoir des parents dont les amis comprennent des producteurs et des réalisateurs à succès.

“De toute évidence, si quelqu’un peut auditionner pour des producteurs ou des réalisateurs lors de dîners avec des amis de la famille – plutôt que de parcourir Hollywood avec une photo et un CV essayant de trouver des agents et des auditions – ils auront un avantage intégré sur les gens qui n’ont pas ce luxe”, a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Il a également souligné que malgré l’introduction facile, ces enfants de célébrités sont censés effectuer un travail “de qualité”.

“Les relations ne remplacent pas le talent. En fin de compte, le contenu est roi, et les producteurs de contenu ont tout intérêt à embaucher des personnes en fonction de la qualité de leur travail plutôt que du népotisme.”

Voici sept enfants de célébrités qui ont récemment parlé de trouver du travail à Hollywood.

Lily-Rose Depp

La fille de Johnny Depp avec Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, a soulevé le sujet lors d’une récente interview avec le magazine Elle.

“Internet semble se soucier beaucoup de ce genre de choses”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Les gens vont avoir des idées préconçues sur vous ou sur la façon dont vous en êtes arrivé là, et je peux certainement dire que rien ne vous permettra d’obtenir le rôle, sauf d’avoir raison pour le rôle.”

“Internet se soucie beaucoup plus de qui est votre famille que des personnes qui vous jettent dans les choses. Peut-être que vous mettez le pied dans la porte, mais vous avez toujours le pied dans la porte. Il y a beaucoup de travail qui vient après ce.”

Lily-Rose a ensuite comparé la situation à une famille de médecins, bien que le mannequin ait noté qu’elle ne comparait pas directement les deux professions.

“C’est bizarre pour moi de réduire quelqu’un à l’idée qu’il n’est là que parce que c’est une chose générationnelle. Cela n’a tout simplement aucun sens. Si la mère ou le père de quelqu’un est médecin, et que l’enfant devient médecin, vous ‘ne va pas être comme, ‘Eh bien, tu n’es médecin que parce que ton parent est médecin.’ C’est comme, ‘Non, je suis allé à l’école de médecine et j’ai suivi une formation.'”

Elle a précisé : “J’en entends beaucoup plus parler des femmes, et je ne pense pas que ce soit une coïncidence.”

Irlande Baldwin

Ireland Baldwin a réfléchi aux commentaires de Lily-Rose Depp dans une vidéo TikTok. Elle a également noté son propre privilège en tant que fille d’Alec Baldwin et Kim Basinger.

“Dans tout ce que je poursuis et tout ce que je fais dans ma vie, les gens vont toujours dire [that] J’ai ce que j’ai grâce à mes parents, ce qui est vrai”, a déclaré Ireland dans le clip. “Je ne serais pas là où je suis, je ne serais pas arrivé là où je suis et je n’aurais pas pu faire ce que je peux faire si ce n’était pas pour mes parents, et je pense vraiment que là où vous vous trompez, c’est de le nier.”

“Vous pouvez continuer à travailler dur et être vous-même”, a-t-elle ajouté. “Et soit tu as du talent, soit tu es capable, soit tu ne l’es pas.”

L’Irlande a également évoqué le fait de vouloir être définie par son propre travail plutôt que par qui sont ses parents.

“Je pense que tu comprends [to] un endroit où vous en avez vraiment assez de répondre à des questions sur vos parents parce que vous voulez désespérément être quelqu’un de séparé de tout cela », a-t-elle déclaré. « Surtout lorsque vous choisissez une carrière aux yeux du public.

Ireland a commencé sa carrière dans le mannequinat et s’est essayée au théâtre. Plus récemment, elle a révélé qu’elle démarrait une entreprise avec son petit ami.

Lily Collins

Lily Collins est la fille du célèbre musicien Phil Collins. Cependant, elle voulait se faire un nom.

“Il était hors de question que les gens pensent que j’utilise un laissez-passer gratuit grâce à mon nom”, a déclaré Collins à Vogue France (via Entertainment Tonight Canada). “Je suis fière de mon père, mais je voulais être moi, pas seulement sa fille. Pour cela, j’étais prête à attendre pour percer.”

Collins a noté que ses “castings ratés” lui avaient appris à voir agir comme son “travail”.

“A force de castings ratés, j’ai appris à me concentrer davantage sur mon travail, et j’ai réussi à faire de la comédie mon métier”, a-t-elle déclaré. “Mais je ne me repose pas sur mes lauriers, ce milieu est très concurrentiel et les places sont chères.”

Bien qu’elle chante, un peu comme son père, la “Emilie à Paris” l’actrice a expliqué qu’elle ne voulait pas suivre les traces de Phil.

“J’adore chanter. Mais comme je voulais tracer ma propre voie, loin du génie paternel, j’ai préféré être actrice”, a déclaré Collins.

Elle a poursuivi : “J’ai joué dans quelques comédies musicales parce que c’est le seul cadre dans lequel je me permets de chanter. Franchement, j’aurais trop peur des comparaisons.”

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow est la fille de Blythe Danner et Bruce Paltrow. Danner est une actrice primée aux Emmy Awards qui est apparue dans des films et à Broadway. Elle a épousé Bruce, un producteur et réalisateur connu pour “Duets” et “Fargo”. Bruce est décédé en 2002.

Malgré sa carrière réussie, Paltrow n’a pas tardé à reconnaître ses liens familiaux avec l’industrie.

“En tant qu’enfant de quelqu’un, vous avez accès à d’autres personnes, donc les règles du jeu ne sont pas équitables de cette façon”, avait précédemment déclaré Paltrow lors d’une apparition sur l’émission YouTube de Hailey Bieber. “Cependant, j’ai vraiment l’impression qu’une fois que vous avez le pied dans la porte, dans laquelle vous êtes injustement entré, vous devez presque travailler deux fois plus dur et être deux fois plus bon.”

“Parce que les gens sont prêts à vous tirer vers le bas et à dire que vous n’appartenez pas là ou [that] tu n’es là qu’à cause de ton père ou de ta mère ou quoi que ce soit.”

Paltrow s’est avéré avoir une carrière d’acteur réussie. Elle a décroché l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans “Shakespeare in Love” aux Oscars de 1999. Après sa carrière d’actrice, Paltrow a choisi de créer sa propre entreprise de bien-être, Goop.

Léni Klum

Leni Klum, fille de Heidi Klum et Flavio Briatore, a également abordé l’idée de népotisme.

“C’est juste un fait. Mes parents sont célèbres”, a déclaré Leni au magazine People. “J’ai reçu de l’aide pour commencer, et je sais que les gens rêveraient de commencer avec ce que j’avais. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu prendre ce que ma mère m’a offert.”

“Mais je fais le travail et je mets du temps”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, je travaille seul, je voyage seul, je vais à l’école. Ma mère et moi avons le même amour pour la même chose.”

Depuis le début de sa carrière de mannequin, Leni a fait la première partie de la Fashion Week de Berlin et a fait la couverture de Vogue Germany.

Marin Brinkley-Cook

Sailor Brinkley-Cook est la fille du mannequin Christie Brinkley. Elle a suivi les traces de sa mère et a lancé sa propre carrière de mannequin, mais elle ne veut pas être considérée comme un “bébé du népotisme”.

Christie s’est assurée d’avertir Sailor que bien que “des portes lui soient ouvertes” par sa célèbre mère, elle devrait se mettre au travail.

“Je l’ai vraiment fait”, a-t-elle déclaré en s’adressant au magazine People. “Chaque pièce dans laquelle je suis entré, j’ai essayé d’être le plus aimable. J’ai essayé d’être le plus gentil. J’ai vraiment appris à connaître tout le monde sur le plateau.”

Sailor a révélé que sa mère lui avait dit qu’elle n’était qu’une partie de la “machine massive” qui entre dans une séance photo de mannequin.

“J’ai vraiment essayé d’apprendre le plus possible des producteurs, des maquilleurs, des coiffeurs, des photographes, des directeurs de casting”, a poursuivi Sailor. “Tous ceux qui travaillent dans cette industrie sont si intelligents et si talentueux. Ma mère m’a rappelé qu’un mannequin n’est qu’une partie de tout cela.”

Zoé Kravitz

Zoë Kravitz est la fille de Lisa Bonet et Lenny Kravitz. Bonet est connue pour ses rôles dans “The Cosby Show” et “High Fidelity” tandis que son père est un grand nom de l’industrie musicale.

L’actrice de “Batman” a récemment révélé qu’elle souffrait d’une “profonde insécurité” à l’idée de faire partie de l’industrie du divertissement depuis son adolescence. Cependant, elle a défendu de suivre les traces de ses parents.

“C’est tout à fait normal que des gens fassent partie de l’entreprise familiale”, a-t-elle expliqué à GQ. “C’est littéralement de là que viennent les noms de famille. Vous étiez un forgeron si votre famille était, comme, la famille Black.”

Lourdes Léon

Lourdes Leon, la fille de Madonna avec l’acteur Carlos Leon, a reconnu le “privilège indéniable” qui accompagne son nom de famille dans une récente interview avec The Cut.

“Je veux sentir que je mérite des choses et pas seulement comme si on m’avait donné des choses”, a déclaré Lourdes au point de vente. “Et, oui, il y a un privilège indéniable que je serais stupide de ne pas réaliser. Les bébés du népotisme sont généralement assez affreux, et ma mère et mon père m’ont élevé pour être tellement plus intelligent que ça.”

Lourdes a commencé sa carrière professionnelle dans l’industrie du mannequinat, mais elle a récemment ajouté un musicien à son CV. Son premier single, “Lock&Key”, est sorti en août.

