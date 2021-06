Pourquoi Internet ne s’est pas effondré

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Nous sommes plus d’un an dans les appels de travail Zoom, les marathons Netflix et la plupart d’entre nous étant plus en ligne pour tout. Et Internet ne s’est pas fondu dans la boue, comme le craignaient certains experts au début de la pandémie. Les ménages, les organisations et les sites Web individuels ont eu des problèmes de connexion, mais la plomberie de base d’Internet s’est généralement maintenue. Cela montre que les technologues ont appris des erreurs du passé lorsqu’Internet a fait pause et construit un système plus adaptable au fil des décennies. Alors que les États-Unis commencent à s’ouvrir, je voulais prendre un moment pour évaluer ce qui s’est bien passé et apprécier les personnes et les technologies qui ont rendu notre vie numérique durable. Nerds, je vous salue. J’ai appelé Justine Sherry, professeur adjoint d’informatique à l’Université Carnegie Mellon, pour lui demander pourquoi il n’y a pas eu de pannes Internet catastrophiques malgré pics sauvages dans le trafic en ligne pendant la pandémie. L’année dernière, même Mark Zuckerberg craignait que son entreprise ne soit pas en mesure de suivre toutes les personnes qui sautent sur les applications de Facebook.

Le Dr Sherry m’a donné deux explications. Premièrement, a-t-elle déclaré, la plus grande vulnérabilité d’Internet – son interconnexion – est également sa plus grande force. Et deuxièmement, les services numériques ont été intelligemment conçus pour des conditions étranges et imparfaites. « L’infrastructure sous-jacente qui fait que tout fonctionne s’adapte constamment aux échecs, et elle fait du très bon travail », m’a dit le Dr Sherry. Son premier point concerne en grande partie la prévalence du cloud computing. La technologie, popularisée en partie par Amazon, permet essentiellement à n’importe quel site Web ou application de payer pour que quelqu’un d’autre gère tout ou partie de ses opérations numériques au lieu de le faire seul. Il y a des inconvénients à cette approche. Lorsqu’une entreprise de cloud computing largement utilisée a un problème – et cela arrive assez régulièrement — il peut faire planter les sites Web des banques, paralyser les caisses des supermarchés, désactiver la messagerie et empêcher les gens d’accéder aux médias en ligne, y compris le New York Times. La cause première de cette fragilité de notre plomberie internet est aussi une force. Parce qu’une grande partie des services numériques dans le monde sont gérés par d’énormes systèmes informatiques comme ceux d’Amazon et de Google, de nombreux services numériques peuvent être plus flexibles pour répondre aux pics de demande et peuvent plus facilement contourner les problèmes.

Le Dr Sherry m’a également parlé de quelques autres technologies de conception Internet qui ont été essentielles pour gérer les augmentations importantes du trafic Web. Elle m’a parlé d’un pionnier de la technologie, Van Jacobson, qui a inventé un logiciel pour ralentir automatiquement les données Internet lorsque les réseaux en ligne sont obstrués. Elle l’a comparé aux systèmes de comptage des autoroutes qui limitent le nombre de voitures entrant dans les bretelles aux heures de pointe afin que les routes ne deviennent pas complètement encombrées. Le Dr Sherry a déclaré que son invention était une réponse à l’Internet inutilisable au milieu des années 1980, lorsque les réseaux principalement utilisés par les universités ne cessaient de se briser lorsque trop de personnes étaient en ligne en même temps. Les algorithmes de contrôle de congestion sont maintenant largement utilisés. Et les sociétés de vidéo sur le Web ont conçu des logiciels sur un principe similaire pour réduire automatiquement la qualité de la vidéo Internet si les réseaux Internet sont obstrués. Ces techniques, a déclaré le Dr Sherry, sont des adaptations basées sur le principe qu’Internet ne sera jamais parfait et que tout ce à quoi nous accédons en ligne doit pouvoir fonctionner dans des conditions moins qu’idéales. « Le thème général de tout cela est l’agilité et l’adaptabilité », a-t-elle déclaré. Oui, les services en ligne dans de nombreux pays se sont enlisés lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, et les fournisseurs de services Internet et les opérateurs de sites Web se sont empressés d’ajouter plus d’ordinateurs et de capacités pour désengorger les réseaux. Nos réseaux domestiques et les connexions Internet individuelles entrant dans nos maisons ont tendance à être les points de défaillance les plus courants. Mais encore une fois, l’architecture du vaste système Internet est assez saine. J’ai demandé au Dr Sherry si nous devrions faire plus attention à ce qui fonctionne sur Internet. Devrions-nous remercier Van Jacobson lorsque Netflix diffuse assez bien pendant que nous roulons dans une voiture en mouvement ? Elle a dit que ne pas s’en apercevoir est le signe qu’un système fonctionne comme prévu. « Je ne sais pas grand-chose sur le fonctionnement de ma voiture », a déclaré le Dr Sherry. « J’y crois. »

Les ordinateurs ont les mêmes défauts que les humains : Les gens entraînent les machines et donc nos préjugés peuvent s'infiltrer dans les systèmes d'intelligence artificielle. Mon collègue Cade Metz écrit sur les personnes et les organisations qui tentent d'identifier et de supprimer les biais des logiciels d'intelligence artificielle avant qu'ils ne soient largement utilisés pour des décisions à enjeux élevés, comme qui devrait recevoir un logement, des soins de santé et un crédit.

Plus de preuves du problème de vérification de l'âge sur Internet : La loi américaine exige effectivement que les sites Web et les applications obtiennent une autorisation parentale avant que les enfants de moins de 13 ans n'utilisent les services en ligne, mais il est difficile de faire respecter les règles. Un exemple : TikTok l'a dit supprimé plus de sept millions de comptes dans les premiers mois de 2021 parce que l'entreprise pensait qu'ils appartenaient à des enfants de moins de 13 ans, rapporte Axios.

Une compagnie de téléphone faisant quelque chose d'intelligent ?!?! T-Mobile permet aux gens tester son service de téléphonie mobile sans vous inscrire, a rapporté The Verge. Les personnes possédant des iPhones plus récents peuvent télécharger une application et essayer le réseau T-Mobile aux côtés de leur opérateur téléphonique existant pendant 30 jours.