Pourquoi Imran Khan a-t-il été arrêté et que se passe-t-il ensuite ?

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté mardi alors qu’il comparaissait devant un tribunal de la capitale du pays, Islamabad, pour faire face à des accusations dans plusieurs affaires de corruption.

Il est entendu que son arrestation était liée à l’accusation selon laquelle lui, sa femme et d’autres associés auraient conclu un règlement financier entre son gouvernement au pouvoir et un magnat de l’immobilier qui aurait causé une perte de 190 milliards de livres sterling au Trésor.

Des agents de sécurité ont traîné Khan à l’extérieur et l’ont poussé dans une voiture blindée avant de l’emmener, a montré une vidéo dramatique, provoquant l’indignation de ses partisans à travers le pays.

Son arrestation fait suite à des mois de crise politique et survient quelques heures après que la puissante armée a réprimandé l’ancien joueur de cricket international pour avoir allégué qu’un officier supérieur avait été impliqué dans un complot visant à le tuer, qui a vu une tentative d’assassinat l’année dernière.

Plus de 100 cas – y compris de corruption et de terrorisme – ont été enregistrés contre Khan depuis qu’il a été évincé du pouvoir en avril de l’année dernière. Dans la plupart des cas, Khan risque d’être interdit d’exercer une fonction publique s’il est reconnu coupable.

Imran Khan (vu en bleu et blanc au milieu d’une mêlée de policiers blindés à Islamabad aujourd’hui) a été arrêté et emmené lors d’une audience au tribunal, des images dramatiques montrent, ses partisans affirmant qu’il est torturé

Le ministre de l’Intérieur, Rana Sanaullah, a déclaré aux journalistes que Khan avait été arrêté par le National Accountability Bureau (NAB) dans le cadre de l’affaire Al-Qadir Trust, après qu’il ne s’est pas présenté « malgré les avis ».

Il a déclaré que les accusations portées contre Khan étaient que lui et sa femme avaient reçu un terrain d’une valeur allant jusqu’à 7 milliards de roupies (19,5 milliards de livres sterling) d’un promoteur immobilier qui avait été accusé de blanchiment d’argent par les autorités britanniques.

Il a ajouté que les autorités britanniques avaient restitué 190 millions de livres au Pakistan dans le cadre d’un blanchiment d’argent, que Khan a ensuite rendu au promoteur immobilier au lieu de le conserver dans le Trésor public.

Sanaullah a déclaré que Khan et sa femme Bushra Bibi avaient alors reçu le terrain, ainsi que 5 milliards de roupies de Bahria Town (une société immobilière basée à Islamabad) pour avoir « fourni une protection » à la société immobilière.

Le couple, ainsi que leurs proches collaborateurs Zulfiqar Bukhari et Babar Awan, étaient impliqués dans le Al-Qadir University Project Trust, qui construit actuellement l’Université Al-Qadir à Sohawa, au Pakistan, près d’Islamabad.

Selon des rapports dans le pays, la fiducie a été formée par Khan, Bushra Bibi, Bukhari et Awan avec l’intention d’importer une éducation de qualité dans la région.

Il est entendu que les fonds et les terres ont été donnés au couple par l’intermédiaire du Al-Qadir Trust, qui n’avait que deux administrateurs : Khan et sa femme.

Khan avait nié tout acte répréhensible.

Le NAB a émis le mandat d’arrêt de Khan le 1er mai, selon un ordre vu par l’agence de presse Reuters, qui disait: « Khan est accusé d’avoir commis l’infraction de corruption et de pratiques de corruption ».

Khan sera traduit devant un tribunal anti-corruption mercredi, a déclaré GEO TV.

Cependant, l’arrestation de Khan a déclenché des manifestations de colère à travers le pays.

Le personnel de sécurité privé avec des boucliers pare-balles escorte l’ancien Premier ministre Imran Khan alors qu’il arrive pour comparaître devant un tribunal, à Islamabad, au Pakistan, le mardi 9 mai

Le personnel de sécurité utilise des boucliers pare-balles pour protéger l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan lors de son arrivée à la haute cour d’Islamabad le 9 mai

Le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan a appelé ses partisans à « fermer le Pakistan ». « C’est votre heure, peuple du Pakistan. Khan vous a toujours défendu, il est maintenant temps de le défendre », a écrit le PTI sur Twitter.

Alors que la nouvelle de l’arrestation se répandait, environ 4 000 partisans de Khan ont pris d’assaut la résidence officielle du haut commandant régional à Lahore, brisant les fenêtres et les portes, endommageant les meubles et organisant un sit-in alors que les troupes se retiraient pour éviter la violence. Les manifestants ont également incendié des véhicules de police et bloqué des routes clés.

Les manifestants ont également brisé la porte principale du quartier général de l’armée dans la ville de garnison de Rawalpindi, où les troupes ont fait preuve de retenue. Des centaines de manifestants ont crié des slogans pro-Khan alors qu’ils se dirigeaient vers le bâtiment tentaculaire.

Dans la ville portuaire de Karachi, la police a brandi des matraques et tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de partisans de Khan qui s’étaient rassemblés sur une route clé.

Khan, 70 ans, un héros du cricket devenu homme politique, n’a montré aucun signe de ralentissement depuis qu’il a été évincé, même après avoir été blessé lors d’une attaque contre son convoi en novembre alors qu’il dirigeait une marche de protestation vers Islamabad appelant à des élections générales anticipées.

Son arrestation intervient à un moment où les Pakistanais ordinaires sont sous le choc de la pire crise économique depuis des décennies, avec une inflation record et une croissance anémique.

Un plan de sauvetage du Fonds monétaire international a été retardé pendant des mois, même si les réserves de change sont à peine suffisantes pour couvrir les importations d’un mois.

Les précédentes tentatives d’arrestation de Khan depuis son domicile de Lahore ont entraîné de violents affrontements entre ses partisans et les forces de l’ordre.

Le PTI a déclaré qu’il avait convoqué une réunion d’urgence des hauts dirigeants pour discuter de leur réponse à l’arrestation.

Alors que des élections nationales sont prévues en novembre, Khan a affirmé que la série d’accusations portées contre lui, notamment des accusations de terrorisme, était un complot du gouvernement Sharif visant à discréditer l’ancienne star du cricket devenue politicienne islamiste.

Khan a servi quatre de son mandat de cinq ans avant d’être évincé.

Khan est le septième ancien Premier ministre à être arrêté au Pakistan. Zulfikar Ali Bhutto a été arrêté et pendu en 1979.

Des militants du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf (PTI) et des partisans de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan bloquent une route alors qu’ils protestent contre l’arrestation de leur chef à Islamabad le 9 mai 2023. Imran Khan a été arrêté le 9 mai

Le frère de l’actuel Premier ministre, Nawaz Sharif, qui a également été Premier ministre, a été arrêté à plusieurs reprises pour des allégations de corruption.

En mars, la police a pris d’assaut la résidence de Khan à Lahore, cherchant à l’arrêter sur la base d’une ordonnance du tribunal dans une autre affaire. Des dizaines de personnes, dont des policiers, ont été blessées lors des affrontements qui ont suivi. Khan n’a pas été arrêté à l’époque et a ensuite obtenu une caution dans l’affaire.

Khan est arrivé au pouvoir en 2018 après avoir remporté les élections législatives. Ses relations initialement bonnes avec l’armée du pays se sont progressivement détériorées.

L’armée a dirigé directement le Pakistan pendant plus de la moitié des 75 années écoulées depuis que le pays a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique et exerce un pouvoir considérable sur les gouvernements civils.