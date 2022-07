Pourquoi ils voulaient un bébé après avoir triché – Hollywood Life

Voir la galerie





Khloe kardashian38 ans, avait de grands espoirs pour l’avenir de sa relation avec Tristan Thompson31 ans, lorsque leur deuxième bébé a été conçu via une mère porteuse en novembre dernier, une source raconte EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie. Bien que le joueur de la NBA l’ait déjà trompée à plusieurs reprises, elle pensait que la bénédiction d’un nouveau bébé les aiderait à se remettre de sa trahison. “Lorsque Khloé et Tristan ont décidé d’avoir un deuxième enfant ensemble, Khloé l’a fait dans l’espoir de réparer tous les dégâts causés par le passé », révèle la source.

À l’époque, le fondateur de Good American donnait une autre chance au joueur des Chicago Bulls et ils se concentraient sur l’éducation de leur fille de 4 ans. Vrai Thompson ensemble. “Elle a vu à quel point il était et est un père incroyable pour True et elle a vraiment pensé qu’il avait appris sa leçon et qu’il ne lui ferait plus jamais de mal”, explique notre source. «Ils étaient bien placés. Ils en ont beaucoup discuté et ils voulaient tous les deux que True ait un frère avec qui elle partage le même père et la même mère. Quand novembre arriva et KhloéLe rêve d’avoir un deuxième enfant est devenu réalité, elle était aux anges. Elle pensait vraiment que ce bébé ne ferait que les rapprocher davantage.

Comme les fans de la série le savent, les rêves de Khloe d’un bonheur pour toujours avec Tristan ont été brisés quelques semaines seulement après avoir découvert qu’ils attendaient leur deuxième enfant, lorsqu’il a été révélé qu’il avait secrètement engendré un bébé avec un entraîneur personnel. Maralee Nichols. Mais selon notre source, bien que la trahison ait “écrasé” Khloe, elle ne regrette pas sa décision d’avoir un autre enfant avec le basketteur né au Canada.

“Quand elle a découvert Maralee, elle était juste écrasée”, révèle notre source. “Elle s’est sentie mentie, trahie et blessée et il n’y avait rien qu’elle puisse faire pour changer le résultat. Avec le recul, Khloé ne regrette pas d’avoir un autre bébé et elle ne regrette pas d’avoir l’enfant avec Tristan. Elle regrette cependant d’avoir investi tant d’années de sa vie à aimer quelqu’un qui finirait par la blesser encore et encore et encore.

Un représentant de Khloe a confirmé que True serait une grande sœur dans une déclaration reçue par HollywoodLa Vie le mercredi 14 juillet. « Khloe est incroyablement reconnaissante envers l’extraordinaire mère porteuse pour une si belle bénédiction. Nous aimerions demander de la gentillesse et de l’intimité afin que Khloe puisse se concentrer sur sa famille.