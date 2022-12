Pourquoi il y a tant de bonheur dans ce foyer de soins de longue durée qui sert également de classe de 6e année

C’est l’heure du cercle d’apprentissage. Rachel Molnar, onze ans, se dispute plus d’invités pour sa classe de 6e année.

Mais ces participants ne sont pas d’autres élèves de 6e année.

C’est parce que Molnar est élève dans une salle de classe à Central Haven, un foyer de soins de longue durée du Centre communautaire de Sherbrooke à Saskatoon.

Elle et d’autres étudiants comme elle passent l’année à iGen, une salle de classe intergénérationnelle où étudiants et résidents échangent sagesse et connaissances du lundi au vendredi.

“J’aime l’énergie, j’aime voir tout le monde si heureux”, a déclaré Rachel. “Tout le monde est si accueillant.”

Ce programme et d’autres à Sherbrooke visent à “atténuer les fléaux de l’esprit humain” un aîné – ou aîné, comme on les appelle ici – à la fois, a déclaré le PDG Kim Schmidt.

“Notre objectif est de créer une communauté où les gens s’épanouissent”, a déclaré Schmidt Manteau Blanc, Art Noir hôte Dr Brain Goldman. “C’est différent d’un institut où les gens sont censés mourir.”

Rachel Molnar, 11 ans, centre, dit que l’énergie à Sherbrooke est l’une de ses parties préférées du programme iGen. Elle est vue ici avec un autre étudiant et des résidents de Sherbrooke. (Centre communautaire de Sherbrooke)

Depuis plus de 20 ans, Sherbrooke suit l’Eden Alternative, une philosophie qui s’attaque à trois éléments majeurs qui peuvent tourmenter l’esprit humain : la solitude, l’impuissance et l’ennui.

Développé par le Dr Bill Thomas, ancien élève de la Harvard Medical School, le Éden Alternatif cherche des moyens de contrer ces fléaux qui se développent souvent dans les foyers de soins de longue durée.

La philosophie propose des méthodes créatives pour intégrer les enfants, les animaux et les jardins afin de maintenir une communauté dynamique.

Central Haven suit un «modèle de village», où neuf à dix résidents vivent dans des maisons reliées au reste de l’établissement par une rue intérieure.

De par sa conception, Sherbrooke accueille des personnes aussi jeunes que 20 ans qui vivent et interagissent dans des maisons avec des personnes âgées de 70 ou 80 ans.

iGen n’a pas de salle de classe fixe, mais utilise divers espaces autour du bâtiment pour dispenser les cours.

L’enseignante principale d’iGen, Keri Albert, a déclaré que son rêve avait toujours été de “créer un environnement d’apprentissage d’espace partagé”. (Centre communautaire de Sherbrooke)

Des échanges naturels entre les résidents et les étudiants se produisent de façon routinière, que ce soit à l’aller ou au retour de l’école ou par le biais de groupes d’activités planifiées.

Certains d’entre eux comprennent un club de café et un club d’art. Les élèves s’engageront avec les résidents dans des activités physiques comme le bowling. Ils se relaient même pour aider à la réception.

Keri Albert, enseignante principale d’iGen, a déclaré que tous les élèves ne se rendent pas à chaque groupe tous les jours, mais qu’ils auront la chance d’essayer toutes les activités.

“Un environnement d’apprentissage d’espace partagé”

Albert a déclaré qu’iGen est le premier programme du genre au Canada – un programme qu’elle a dû proposer elle-même à Sherbrooke.

Après avoir terminé sa maîtrise en études curriculaires, elle a su qu’elle voulait créer un espace où les gens pourraient partager différentes expériences d’apprentissage.

“J’ai rêvé que je voulais construire un autre type de salle de classe située dans un espace communautaire”, a-t-elle déclaré. “Mon rêve était que ce serait un espace d’apprentissage partagé.”

Albert a dit que les élèves de Sherbrooke expérimentent beaucoup de choses pour la première fois, y compris aider quelqu’un qui utilise un fauteuil roulant. Ici, un étudiant aide à pousser le Sherbrookois Barney Salamanchuk dans son fauteuil roulant. (Centre communautaire de Sherbrooke)

Lorsqu’elle a approché Sherbrooke il y a 11 ans, le centre était tellement enthousiasmé par l’idée qu’il a proposé une salle de classe à temps plein.

En association avec le conseil des écoles publiques de Saskatoon, il s’est déroulé pour la première fois au cours de l’année scolaire 2014-2015.

“Je pense que nous étions tous très enthousiastes à l’idée d’envisager les types de relations et d’expériences que les aînés et les enfants pourraient avoir ensemble au cours de cette période”, a-t-elle déclaré.

Albert était ravi d’envisager les relations qui pourraient être favorisées dans certaines des interactions naturelles entre les résidents et les étudiants.

“J’espérais que ce serait quelque chose qui impliquerait des personnes de tous âges et venant de tous les endroits et de tous les horizons.”

Ross McKay, résident de Sherbrooke, vit avec la sclérose en plaques depuis près de deux décennies. La présence des étudiants de l’iGen est « fantastique », a-t-il déclaré. (Centre communautaire de Sherbrooke)

Albert a déclaré que les enfants ont la chance de vivre de nombreuses expériences pour la toute première fois : interagir avec quelqu’un qui utilise un fauteuil roulant, aider quelqu’un qui ne peut pas verbaliser et voir ou entendre des choses auxquelles ils ne sont pas habitués autrement.

Elle le décrit comme un “effet d’entraînement”.

“Les enfants voient que les gens qui vivent ici sont des êtres humains précieux, significatifs et merveilleux. Et les aînés le voient aussi chez les enfants”, a-t-elle déclaré. “Ils voient que ces enfants sont là pour être nos compagnons de l’année, pour se lier d’amitié avec nous.

“Et ces enfants sont la lumière brillante qui va changer ce monde.”

‘Chaque jour est différent’

Molnar a déclaré que s’engager avec les aînés lui a permis d’être plus sûre d’elle.

“Je sais que cela m’a vraiment aidé avec mes compétences en conversation.”

Une autre étudiante, Mia Wright, a déclaré que les résidents et les étudiants sont “un grand groupe d’amis”.

Sa partie préférée d’être une étudiante iGen est la diversité de chaque journée d’école.

“Chez iGen, chaque jour est différent”, a-t-elle déclaré. “Nous ne faisons jamais la même chose et j’aime le fait que nous ne soyons pas seulement dans une salle de classe.”

Les élèves ont la possibilité de créer des amitiés dans le cadre d’activités de groupe, comme un événement de vérité et réconciliation où les élèves rendraient visite à un aîné chez eux et lui demanderaient s’ils pouvaient les accompagner à l’événement.

Albert a déclaré que lors d’événements comme celui-ci, les étudiants et les résidents disposaient de beaucoup de temps et d’espace pour discuter, ce qui aide à nouer rapidement des relations.

Le PDG Kim Schmidt déclare : « Nous nous amusons beaucoup ici. (Centre communautaire de Sherbrooke)

Elle dit que ses élèves commencent l’année par de petits gestes, comme apprendre le nom des résidents ou se familiariser avec la configuration des quartiers sherbrookois.

Grâce à ces routines quotidiennes et à ces événements spéciaux, les élèves ont la possibilité de réfléchir aux accommodements des aînés qui les entourent.

Cela pourrait inclure demander à quelqu’un s’il a besoin d’aide avec son fauteuil roulant, lui demander s’il peut desserrer ses freins, s’assurer qu’il est confortable ou confirmer qu’il a bouclé sa ceinture de sécurité.

“Les enfants sont tout simplement fantastiques”

Tous ces cas permettent aux enfants et aux aînés de gagner en confiance et “de partir et de vivre de petites aventures ensemble”, a déclaré Albert, ajoutant que les étudiants peuvent acquérir un sentiment de bravoure et de courage en passant du temps avec des personnes qu’ils ne connaissent pas.

Ross McKay est résident à Sherbrooke depuis sept ans. Atteint de sclérose en plaques en 1991, Sherbrooke est le troisième établissement de soins de longue durée dans lequel il a vécu.

Pour lui, la meilleure partie de cet arrangement de vie, ce sont les étudiants.

“Les enfants sont tout simplement fantastiques. Ce ne sont pas seulement d’excellents étudiants, mais ils sont formidables à avoir autour du bâtiment”, a-t-il déclaré.

Linda Conway est une consultante en travail social qui affirme que les foyers de soins de longue durée du Canada pourraient bénéficier d’une salle de classe iGen. (Linda Conway)

“Ils rient et plaisantent… ils bousculent les résidents, ils interagissent avec les résidents, il y a pas mal de résidents qui sont amis. Ils s’arrêtent et leur rendent visite, leur donnent un coup de main – tout ce qui est nécessaire.”

La possibilité de s’occuper

Selon l’Eden Alternative, Sherbrooke offre “beaucoup de choix”, a déclaré Schmidt.

“Il n’y a pas vraiment cet horaire réglementé que vous trouverez dans un modèle traditionnel. Nous avons de la musique et des animaux de compagnie et beaucoup de bénévoles, et des plantes et du jardinage et toutes ces choses que nous avons tous dans nos propres vies qui le rendent plein et abondant, ” elle a dit.

Bien que la plupart des personnes aient besoin de niveaux de soins élevés, Schmidt a déclaré que les conditions de vie fonctionnent comme les établissements de soins de longue durée réguliers.

Les conditions de vie sont “vraiment diverses”, a-t-elle déclaré, “et nous essayons même dans le quartier où les gens vivent d’avoir une diversité d’âge, de capacités – un mélange sain de personnes”.

À Sherbrooke, il est crucial de trouver un antidote à chaque fléau d’Eden Alternative. Avoir des relations proches aide à atténuer le premier : l’impuissance.

“Beaucoup de personnes en soins de longue durée reçoivent des soins tout le temps. Elles n’ont pas la possibilité de prodiguer des soins”, a déclaré Schmidt. “Alors, comment peuvent-ils faire cela? Ils peuvent avoir un travail, ils peuvent aider à s’occuper des plantes, des animaux, ils peuvent aider à s’occuper des enfants.”

La variété et la spontanéité peuvent également aider à atténuer l’ennui – mais elles sont “éliminées” dans les institutions traditionnelles, a déclaré Schmidt.

L’aspiration de Sherbrooke est essentiellement de créer un endroit où, en un rien de temps, “des choses inattendues peuvent se produire”, a déclaré Schmidt. “Nous nous amusons beaucoup ici.”

Aider les résidents à se sentir utiles

Linda Conway, une consultante en travail social qui travaille dans trois établissements de soins de longue durée en Ontario, a déclaré que les salles de classe iGen sont quelque chose que les foyers de soins de longue durée du pays devraient envisager de mettre en œuvre.

“Le pire problème que nous ayons dans les soins de longue durée, c’est que les gens se sentent seuls. Même s’ils sont entourés d’autres personnes, ils ne font pas nécessairement le lien”, a-t-elle déclaré.

L’aspect intergénérationnel de Sherbrooke aide considérablement les résidents à se sentir “utiles”, a-t-elle ajouté, leur permettant d’avoir “une conversation utile avec des gens qui ne sont pas pressés”.

Conway, qui a passé une décennie à travailler dans le domaine du travail social, a déclaré que la salle de classe iGen fonctionne comme une « rue à double sens ».

“Les mêmes enfants reviennent jour après jour, interagissent avec eux, apprennent à les connaître, leur disent des choses, apprennent des choses d’eux”, a-t-elle souligné.

“Ces jeunes … n’ont peut-être pas pu avoir accès à leurs propres grands-parents et arrière-grands-parents et ils n’ont pas eu ces histoires orales de ce que c’était quand ils étaient enfants.”

Parmi les révélations sur lesquelles les étudiants de l’iGen sont tombés, il y a le fait que peu importe l’âge ou les capacités physiques de quelqu’un, personne n’est plus important que l’autre.

“Disons que je traite Rachel d’une certaine manière”, a déclaré Wright, “je devrais traiter une autre personne, même si elle est en fauteuil roulant, exactement de la même manière.”

Molnar a ajouté: “Tout le monde est une personne. Et tout le monde est pareil et tout le monde devrait être traité de la même manière.”

