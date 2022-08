Pourquoi il y a plus à Majorque que le centre de la fête Magaluf – et vous devriez vous diriger vers le village tranquille que seuls les habitants visitent

NOUS avions passé la journée à naviguer – les jambes pendantes sur le côté du bateau, en profitant de la vue sur les eaux bleu azur les plus propres et les plus claires.

Alors que le soleil se couchait, nous nous sommes installés sur des transats près de la piscine sur le toit, un cocktail à la main, et avons admiré les bateaux dansant dans le port.

C’était une journée aussi zen et tranquille que dans mes souvenirs.

Majorque est peut-être connue pour le shopping chic et la culture de Palma et l’ambiance festive de Magaluf.

Mais dans la petite ville de Colonia de Sant Jordi, nous avons trouvé un côté très différent et décontracté de notre île de vacances préférée.

Sur la côte sud-est, à seulement 40 minutes de l’aéroport, Colonia de Sant Jordi est un ancien petit village de pêcheurs, prisé des Espagnols, dont beaucoup y ont des résidences secondaires.

Je logeais à l’hôtel Honucai, un petit bijou de charme en bord de mer, avec seulement 76 chambres.

Il y a une salle de sport et un spa, mais la star du spectacle doit être la piscine et le bar sur le toit.

Vous pourrez y faire du yoga au lever du soleil, vous détendre au bord de la piscine pendant le déjeuner, puis vous détendre avec un coucher de soleil au bar le soir.

Le décor méditerranéen de l’hôtel est léger, aéré et moderne et beaucoup d’ornements proviennent de l’île.

Ce thème se poursuit dans les chambres, qui sont joliment décorées et équipées de tout ce dont vous avez besoin.

Ils offrent des vues spectaculaires sur la mer, avec des canapés extérieurs confortables qui sont parfaits pour lire votre livre (comme je l’ai fait).

Mais l’hôtel propose également des chambres communicantes, idéales pour ceux qui ont des enfants.

Le samedi soir, « The Top », le bar sur le toit de l’hôtel, propose de la musique live, ainsi que de délicieux cocktails servis chaque soir.

Les sièges du bar sur le toit se transforment en transats pendant la journée, de sorte que vous pouvez profiter des rayons du soleil tout en admirant la vue et en vous baignant dans le ravissant bassin profond.

Le restaurant de l’hôtel, Salicornia, est spécialisé dans les fruits de mer et sert les produits locaux les plus frais.

J’ai mangé certains des meilleurs plats de poisson que j’ai goûtés, notamment le ceviche de pétoncles, le tartare de thon et les croquettes à l’encre de seiche.

J’ai même eu du thon frais sur du pain plat, une spécialité traditionnelle majorquine.

Un régal supplémentaire a été la chance de voir une démonstration de l’art de Ronqueo, la tradition de fileter le thon rouge gargantuesque – ou le thon rouge comme on l’appelle en Espagne.

Le nom vient du bruit que fait le poissonnier expert lorsque son couteau coupe le poisson.

C’était fascinant de voir la technique utilisée par le maître Ronqueo alors qu’il coupait soigneusement pour s’assurer que chaque partie du poisson était parfaitement préparée.

Et tandis que l’hôtel a tant à offrir, il y a aussi beaucoup à faire à proximité.

Pour une journée légèrement différente, nous avons visité Ses Salines d’Es Trenc pour voir comment le sel est récolté sur l’île.

Gemme cachée

Non seulement le paysage est d’une beauté à couper le souffle, mais j’ai même pu participer à la collecte du sel, avant de le sécher et de ramener mon propre pot à la maison.

Nous avons pris les vagues avec la société d’excursions en bateau Nautica Colonia pour explorer le littoral spectaculaire de Majorque, en nous arrêtant dans les eaux bleu clair pour nager et faire de la plongée avec tuba, tout en admirant certains des superyachts.

Le village de pêcheurs de Cala Figuera, à seulement 20 minutes en voiture de l’hôtel, vaut également le détour.

Chaque coin que j’ai tourné s’ouvrait sur des vues à couper le souffle de ce port idyllique.

C’est la journée idéale pour une promenade suivie d’un déjeuner ou d’un verre avec vue sur l’eau.

Si vous recherchez la sensation de sable entre vos orteils, il y a une petite plage à quelques mètres de l’hôtel.

Et si vous avez envie d’explorer plus loin, découvrez les sables propres d’Es Carbo, facilement accessibles en suivant le sentier côtier.

Ceux qui veulent une activité ne seront pas déçus, avec du kayak et du paddle board également proposés.

Abby dégustant la cuisine locale Crédit : Hôtel Honucai

L’atmosphère détendue et décontractée fait vraiment Colonia de Sant Jordi.

Donc, si vous recherchez des vacances authentiques à Majorque avec de la culture, de la bonne nourriture et des vues incroyables, ce joyau caché n’attend qu’à être exploré.