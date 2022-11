Pourquoi il y a de l’enthousiasme et du scepticisme à propos du nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer, le lecanemab

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Malgré des décennies de recherche et des milliards de dollars, aucun traitement n’a jamais prouvé de façon définitive qu’il ralentissait la progression de la maladie d’Alzheimer.

Deux sociétés pharmaceutiques ont développé un médicament qui, selon elles, fait exactement cela.

Mardi, les résultats complets d’un essai humain mondial du médicament, appelé lecanemab, seront publiés lors d’une conférence de recherche sur la maladie d’Alzheimer à San Francisco.

Les sociétés – Biogen des États-Unis et Eisai du Japon – se sont jusqu’à présent contentées de résumer les résultats de l’essai sur l’homme en septembre communiqué de presse . Il a déclaré que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce qui ont reçu du lecanemab au cours de la période de 18 mois de l’étude ont obtenu des résultats 27% meilleurs aux tests cognitifs que ceux qui avaient reçu un placebo.

Plus de 600 000 Canadiens vivent avec la démence, et la maladie d’Alzheimer est la forme la plus courante. La Société Alzheimer du Canada prévoit que ce nombre atteindra un million d’ici 2030.

Alors que certains experts disent qu’il y a beaucoup d’optimisme quant au potentiel du lecanemab, d’autres ont des mises en garde et des questions : que révéleront les données complètes ? Combien coûtera le médicament? Combien de temps peut-il conjurer les effets dévastateurs de la maladie d’Alzheimer, qui peuvent inclure une grave perte de mémoire, des changements d’humeur et l’incapacité d’effectuer des tâches de base.

Grosso modo, les résultats suggèrent que le lecanemab a ralenti la progression de la maladie d’Alzheimer à ses débuts de quatre à cinq mois sur la période de 18 mois de l’étude.

“Nous avons eu de nombreux échecs et déceptions dans le développement de médicaments pour cette maladie”, a déclaré le Dr Sharon Cohen, directeur médical de la Toronto Memory Clinic, l’un des sites d’essais humains pour le lecanemab.

La Dre Sharon Cohen, photographiée ici le 17 novembre, est neurologue et directrice médicale de la Toronto Memory Clinic, où elle a supervisé une partie de l’essai humain du lecanemab. (Turgut Yeter/CBC)

“C’est une période pleine d’espoir dans la maladie d’Alzheimer”, a déclaré Cohen dans une interview avec CBC News. “Nous avons, pour la première fois, une opportunité de ralentir une mauvaise maladie à un stade précoce lorsque les gens fonctionnent encore bien.”

Cohen sera l’un des chercheurs à présenter les données sur le lecanemab mardi lors de la conférence sur les essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer.

“Tout ralentissement de la maladie – si ce que vous faites aujourd’hui, vous le faites encore dans six mois ou un an – c’est une victoire, car nous savons que cette maladie est implacable”, a déclaré Cohen. “Nous n’avons pas été en mesure de l’empêcher de progresser auparavant.”

“Beaucoup d’argent pour 27% d’amélioration”

Le communiqué de presse de Biogen et Eisai a décrit la découverte selon laquelle le médicament a ralenti le déclin cognitif de 27% comme “très significative sur le plan statistique”.

Mais certains se demandent à quel point cela serait important pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer à un stade précoce.

Le Dr John Forsayeth, professeur émérite de neurochirurgie à l’Université de Californie à San Francisco, qui a travaillé avec des sociétés de biotechnologie dans la recherche de thérapies contre la maladie d’Alzheimer, est sceptique quant au lécanemab.

“Je ne pense pas que ce soit dans l’intérêt du système de santé de dépenser … beaucoup d’argent pour une amélioration de 27%”, a déclaré Forsayeth dans une interview. “Si cela avait vraiment un effet gigantesque, alors vous pourriez argumenter.”

Bien que le prix du lecanemab n’ait pas été annoncé, un médicament similaire appelé aducanumab – également développé par Biogen et Eisai – est arrivé sur le marché l’année dernière au coût de 56 000 $ US par an.

Une grande partie de la méfiance parmi les spécialistes sur le nouveau médicament de Biogen et Eisai découle de ce qui s’est passé l’année dernière avec l’aducanumab, vendu sous le nom commercial Aduhelm.

La Food and Drug Administration des États-Unis a donné l’approbation accélérée à Aduhelm en juin 2021 en dépit peu ou pas de preuves qu’il a effectivement ralenti la progression de la maladie d’Alzheimer. (Ni les organismes de réglementation canadiens ni européens n’ont approuvé le médicament.)

Le lancement américain d’Aduhelm a échoué lorsque de nombreuses compagnies d’assurance maladie et hôpitaux ont hésité à payer le médicament, affirmant qu’il ne s’agissait tout simplement pas d’un traitement efficace. Le dernier clou dans son cercueil est venu en janvier lorsque le système américain Medicare refusé pour le couvrir en dehors des essais cliniques.

Biogen et Eisai ont également soumis lecanemab pour une approbation accélérée de la FDA et une décision est prévue pour début janvier.

La cible du médicament est-elle la cause réelle de la maladie d’Alzheimer ?

Lecanemab et l’aducanumab fonctionnent de manière similaire. Les deux sont des anticorps monoclonaux (c’est pourquoi leurs noms se terminent tous les deux par -mab) et ciblent tous deux une protéine appelée amyloïde.

Étant donné que le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer présente des amas anormaux de cette protéine autour et entre les neurones, il existe un large consensus scientifique sur le fait que l’amyloïde joue un certain rôle dans la maladie.

Mais il y’à pas de consensus sur ce qu’est exactement ce rôle .

En termes simples, la question est de savoir si ces amas amyloïdes sont à l’origine de la maladie d’Alzheimer ou simplement un effet. Même parmi ceux qui croient que l’amyloïde cause la maladie, il y a débat sur la façon précise dont.

L’hypothèse que l’amyloïde cause la maladie d’Alzheimer domine le terrain et dirige la grande majorité de la recherche pharmaceutique. Pourtant, jusqu’au lecanemab, tous les médicaments expérimentaux qui ont réussi à bloquer la production d’amyloïde n’ont pas réussi à ralentir le déclin cognitif.

“Il s’agit d’une maladie compliquée. Nous aurons besoin d’un cocktail de traitements. Il ne s’agira pas uniquement de réduire l’amyloïde”, a déclaré Cohen.

Cette image fournie par Biogen le 7 juin 2021 montre un flacon et un emballage pour le médicament Aduhelm. Une grande partie de la méfiance des experts à propos du lecanemab découle de ce qui s’est passé l’année dernière avec Aduhelm. (Biogen/Associated Press)

Des médicaments comme le lecanemab “devront être complétés, augmentés par d’autres agents avant que nous obtenions réellement le cocktail thérapeutique qui fonctionnera réellement pour cette maladie dévastatrice”, a déclaré le Dr Donald Weaver, chercheur principal au Krembil Brain Institute du University Health Network à Toronto. .

“Le cerveau est l’entité la plus complexe de l’univers, et la maladie d’Alzheimer est sans doute la maladie cérébrale la plus complexe”, a déclaré Weaver dans une interview. “Donc, le fait que nous ayons échoué, échoué et échoué n’est pas surprenant.”

Il oppose le traitement de la maladie d’Alzheimer au traitement de l’hypertension artérielle, une condition qu’il décrit comme mécaniquement beaucoup plus simple.

“Il n’y a pas une pilule pour l’hypertension artérielle”, a déclaré Weaver. “Alors pourquoi nous attendons-nous à ce qu’il y ait une formule magique, une pilule qui sera le remède contre la maladie d’Alzheimer ? Je pense que c’est naïf.”

Des médicaments comme le lecanemab “devront être complétés, complétés par d’autres agents avant d’obtenir le cocktail thérapeutique qui fonctionnera réellement pour cette maladie dévastatrice”, a déclaré le Dr Donald Weaver, vu ici en octobre. (Craig Chivers/CBC)

La recherche d’un traitement contre la maladie d’Alzheimer dans le laboratoire de Weaver est motivée par sa théorie que l’amyloïde n’est pas seulement une toxine maléfique, mais qu’elle fait partie du système immunitaire du cerveau.

Dans la théorie de Weaver, l’amyloïde déclenche la maladie d’Alzheimer lorsque son objectif de lutte contre les infections est mal dirigé. “Dans sa mission de recherche et de destruction pour essayer de trouver des bactéries, il ne peut pas distinguer les bactéries des cellules cérébrales, et il commence donc à tuer par inadvertance les cellules cérébrales”, a-t-il déclaré.

Cela a Weaver visant à développer des médicaments qui modulent l’amyloïde, plutôt que de l’éliminer, comme le font les anticorps monoclonaux comme le lecanemab.

“Je le regarde comme un thermostat et nous tournons [amyloid] vers le bas, en le baissant pour qu’il ne soit pas aussi hostile envers les cellules cérébrales”, a-t-il déclaré.

En plus de l’idée de Weaver selon laquelle la maladie d’Alzheimer est une maladie auto-immune, d’autres chercheurs se concentrent sur ses liens avec Diabèteou d’enquêter sur une foule de facteurs de risque environnementaux et sanitaires possibles.

7e cause de décès dans le monde

La Dre Saskia Sivananthan, directrice scientifique de la Société Alzheimer du Canada, a déclaré qu’il ne fait aucun doute que plusieurs traitements seront nécessaires.

“Nous ne sommes pas très avancés et pas aussi loin que nous devrions être compte tenu de l’impact de cette maladie”, a déclaré Sivananthan. Elle attribue ce manque de progrès en partie à la faible part de la recherche effectuée sur la maladie d’Alzheimer par rapport à des maladies telles que le diabète et le cancer.

La maladie d’Alzheimer est la septième cause de décès dans le monde, mais représente moins de 1,5 % de la production mondiale de recherche en santé, selon le Organisation mondiale de la santé .

Pourtant, d’autres sont optimistes quant au nouveau médicament. Parmi eux se trouve Lorraine Klein, l’une des 1 795 participantes mondiales à l’essai sur l’homme du lécanemab.

Lorraine Klein reçoit une perfusion du lecanemab, un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer, à la clinique de la mémoire de Toronto le 17 novembre. Elle était l’une des 1 795 participantes à un essai sur l’homme du médicament, développé par deux sociétés pharmaceutiques, Biogen et Eisai. (Mike Crawley/CBC)

Toutes les deux semaines à partir de 2020, Klein a fait le trajet de 90 minutes de son domicile à Cobourg, en Ontario, à la clinique de la mémoire de Toronto pour recevoir une perfusion intraveineuse, sans savoir s’il s’agissait du médicament ou d’un placebo.

Elle ne sait toujours pas, mais maintenant que la phase de recherche de l’essai est terminée, elle est définitivement sous lécanemab.

“J’en suis très heureux, cela pourrait me débarrasser de la protéine amyloïde dans mon cerveau”, a déclaré Klein alors que le lecanemab IV coulait dans sa circulation sanguine.

Klein, 73 ans, travaille comme caissière dans une épicerie et dit qu’elle s’est retrouvée incapable de se souvenir des codes numériques de certains légumes. Des tests cognitifs et un scanner cérébral ont confirmé les premiers stades de la maladie d’Alzheimer, la rendant éligible pour l’étude sur le lecanemab.

“Au début, j’avais vraiment peur”, a déclaré Klein, ajoutant que sa plus grande peur était d’oublier son mari. “Je suis marié depuis 54 ans. Je ne peux pas imaginer ne pas me souvenir de lui.”