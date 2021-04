Les Australiens qui n’ont pas les moyens d’acheter une maison à Sydney ou à Melbourne sont invités à acheter une maison avec une arrière-cour dans une autre ville et à louer là où ils veulent vivre.

La valeur des propriétés nationales en mars a bondi au rythme le plus rapide en 32 ans, des records de valeur ayant été établis dans plus des deux tiers des sous-marchés immobiliers australiens.

Au cours des cinq dernières années, les grands centres régionaux plus abordables ont connu une croissance des prix des logements de 40%, dépassant largement les augmentations à Sydney, Melbourne et Canberra.

Le prix médian de l’immobilier à Sydney le mois dernier a grimpé de 4,3% – le plus grand gain mensuel depuis 1988 – pour atteindre un montant encore plus inabordable de 1,112 million de dollars, selon les données de CoreLogic.

Zones en plein essor où 500 000 $ à 600 000 $ achètent une maison typique Adélaïde: 518 692 $ Perth: 527 833 $ Darwin: 519575 $ Hobart: 584 974 $ Ballarat: 471522 $ Launceston, nord-est de la Tasmanie: 387182 $ Ipswich: 381 001 $ Source: Indice CoreLogic de la valeur des logements sur les prix médians des logements en mars 2021 , Résumé CommSec

Une propriété à sept chiffres est hors de la portée d’un salarié moyen qui gère lui-même une hypothèque et la plupart des banques considéreraient même une propriété légèrement moins chère comme une perspective de prêt risquée.

Quelqu’un gagnant un salaire à temps plein typique de 89 000 $ par an pourrait se permettre un logement d’une chambre de 500 000 $ à Sydney pour y vivre en tant que propriétaire-occupant et payer 2 000 $ par mois en remboursements hypothécaires.

Mais malgré des prix immobiliers records, les petits appartements dans les grandes villes ne profitent guère du boom immobilier.

À Sydney, la valeur globale des appartements a augmenté de 2,1% en mars, soit la moitié du niveau des maisons.

Les nouveaux développements résidentiels de grande hauteur peuvent également nuire à la valeur des appartements, car une offre accrue empêche la croissance des prix.

Un demi-million de dollars n’achète plus maintenant une maison dans la banlieue ouest de Sydney dans des endroits comme Mount Druitt ou Blacktown où les revenus sont plus bas.

Mais le même argent peut à la place facilement acheter une maison dans une banlieue moyenne de Brisbane ou quelque chose de plus proche de la ville à Adélaïde, Perth ou Hobart.

Une maison située dans une petite capitale ou dans un centre satellite provincial comme Newcastle, Geelong, Launceston, Ballina ou Orange est plus susceptible d’avoir une croissance du capital importante et un rendement locatif annuel d’au moins 5% plus élevé, ce qui serait suffisant pour rembourser un prêt hypothécaire.

Au cours des cinq dernières années, les grands centres régionaux plus abordables ont connu une croissance des prix des logements de 40%, dépassant largement les augmentations à Sydney, Melbourne et Canberra.

Marchés régionaux où les prix des logements ont augmenté de 35 à 50% en cinq ans Hobart, Launceston: Tasmanie Colac, Ballarat: ouest de Victoria Shoalhaven, Batemans Bay, Bega, Kiama: Côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud Geelong, Victoria Orange, Griffith, Goulburn: sud de la Nouvelle-Galles du Sud Kingscliff, Grafton, Ballina: nord de la Nouvelle-Galles du Sud Benalla, nord-est de Victoria Source: CoreLogic, Propertyology couvrant les années 2015 à 2020

Un salarié à revenu moyen peut à la place acheter une maison en dehors de Sydney ou de Melbourne coûteuse et louer là où il veut vivre, un phénomène connu sous le nom de «rentvesting».

Le directeur général de Propertyology, Simon Pressley, a déclaré que les plus jeunes se rendaient de plus en plus compte qu’ils n’avaient pas besoin d’être un emprunteur propriétaire-occupant lors de la souscription d’un prêt immobilier et qu’ils pouvaient plutôt être un investisseur avisé.

« Alors qu’ils sortent de l’adolescence et entrent dans la vingtaine, il y avait cette pression sociétale » les gens me mépriseront si je suis encore en location « , a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«Dès la première flotte, la société a toujours été élevée sur le mythe« l’argent de la location est de l’argent mort »et si quelqu’un le dit, personne ne le remettra en question.

« Cela a été vraiment rafraîchissant au cours des dix dernières années de voir la jeune génération dire » Je suis prêt à faire quelque chose d’un peu différent « . »

M. Pressley, qui dirige une agence d’acheteurs, a déclaré que les maisons seraient toujours un meilleur investissement qu’un petit appartement.

«N’investissez jamais dans un appartement d’une chambre – les valeurs de revente seront toujours nominales», a-t-il déclaré.

« Ce ne sera jamais qu’un investisseur qui envisagera de vous acheter cette propriété, car il n’y a pas beaucoup de ménages isolés qui sont propriétaires-occupants et 70% des acheteurs sur n’importe quel marché seront des propriétaires-occupants.

« La croissance du capital est à son maximum lorsque vous possédez un actif qui plaira au public le plus large possible, à savoir les propriétaires-occupants, les acheteurs d’une première maison, les personnes qui modernisent – les maisons individuelles toujours, pas seulement maintenant, toujours. »

Les propriétés à éviter Appartements d’une chambre, en particulier dans un immeuble de plus de 10 étages Une maison à la périphérie d’une grande ville à côté d’un terrain vague qui pourrait facilement être développé Villes de moins de 50000 habitants Source: Sélectionnez une propriété résidentielle

M. Pressley a également brisé le mythe selon lequel seules Sydney et Melbourne avaient une croissance du capital significative, citant des données CoreLogic et Propertyology montrant qu’entre 2015 et 2020, de nombreux centres régionaux, notamment Launceston, Geelong, Orange, Ballarat et les villes de la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud de Batemans Bay et Bega avait vu les prix des logements augmenter de 35 à 50 pour cent.

«J’ai utilisé délibérément le langage« mini-capitale »parce que pour certaines personnes, surtout si elles ont vécu leur vie à Sydney ou à Melbourne, par exemple, le mot région effraie parfois les gens», a-t-il déclaré.

«Quand je dis région, je ne parle pas de ville minière à une industrie ou de tout petit village agricole, nous les appelons des« mini-capitales »parce qu’elles ont tout ce qu’une capitale a, leurs économies sont beaucoup plus diversifiées.

En comparaison, le prix médian de l’immobilier à Sydney au cours de ces cinq années a augmenté de 14% beaucoup plus modeste, la période incluant le ralentissement de 2017 à 2019 et la chute de courte durée de Covid en 2020.

Melbourne entre 2015 et 2020 a ajouté 31% contre 30% à Canberra et 15% à Adélaïde et Brisbane.

Jeremy Sheppard, responsable de la recherche sur les propriétés résidentielles, a déclaré que Brisbane et Adélaïde (la maison Glenelg près de la ville sur la photo) étaient de bons achats à condition que la maison ne se trouve pas dans une banlieue périphérique

Jeremy Sheppard, responsable de la recherche chez Select Residential Property, a déclaré que les acheteurs devaient éviter les villes de moins de 50000 habitants et les banlieues à la périphérie des capitales avec de nombreux terrains vacants qui pourraient être développés.

« S’ils sont adjacents à des terrains vacants qui pourraient être développés, cela représente un risque d’offre excédentaire à l’avenir », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

M. Sheppard a recommandé des maisons à Brisbane et Adélaïde et a averti les acheteurs d’une première maison de se méfier des unités d’une chambre dans un complexe de plus de dix étages.

«Ils ne sont pas entièrement populaires et leur valeur de revente peut en souffrir», a-t-il déclaré.

« Le problème avec les unités est qu’il est trop facile pour les développeurs de faire tomber un pâté de maisons à côté, de l’autre côté de la route, au coin de la rue et l’offre excédentaire sera votre ennemi. »

M. Sheppard a averti les acheteurs d’une première maison de se méfier des unités d’une chambre dans un complexe de plus de dix étages. Sur la photo, le complexe de la tour d’opale au parc olympique de Sydney

Le directeur de Metropole Property Strategists, Brett Warren, a déclaré que les maisons situées près du centre d’une capitale de l’État étaient un meilleur investissement, car les personnes qui y vivaient étaient plus riches et plus susceptibles d’obtenir des augmentations de salaire.

«Ces emplacements sont généralement les banlieues les plus établies de nos capitales à proximité des principaux pôles d’emploi tels que les CBD, les aéroports et les hôpitaux», a-t-il déclaré.

« Ce seront les endroits où les prix de l’immobilier augmenteront parce qu’il y aura probablement une pénurie d’offre par rapport à la demande plus importante d’un groupe démographique aisé et ambitieux.

« Ce groupe démographique continuera à devenir émotif, à payer trop cher pour une propriété et à surcapitaliser les rénovations et les reconstructions, ce qui fera grimper les prix de l’immobilier.

«Ils feront cela parce qu’ils ont des revenus multiples et croissants.

Le directeur de Metropole Property Strategists, Brett Warren, a déclaré que les maisons proches du centre d’une capitale de l’État constituaient un meilleur investissement, car les personnes qui y vivaient étaient plus riches et plus susceptibles d’obtenir des augmentations de salaire. Sur la photo, le pont Story de Brisbane, tiré de New Farm, près du centre-ville

Une enquête Finder auprès de 1028 acheteurs d’une première maison réalisée en mars 2021 a montré qu’un seul propriétaire potentiel sur cinq avait recherché une propriété en dehors de l’État dans lequel il vivait.

Les grandes banques offrant des taux d’intérêt fixes inférieurs à 2%, Sarah Megginson, experte en prêts immobiliers au Finder, a déclaré que les propriétés moins chères en dehors de Sydney ou de Melbourne attiraient les acheteurs potentiels.

« Certains premiers acheteurs de maisons recherchent des biens immobiliers dans d’autres régions du pays où les prix sont plus abordables, et beaucoup ressentent la pression d’acheter alors que les taux d’intérêt sont bas », a-t-elle déclaré.

« L’impact du COVID-19 a également provoqué une augmentation de la demande de propriétés régionales, car les résidents de Sydney et de Melbourne envisagent d’échanger la vie en ville pour un style de vie plus décontracté. »