«Il est naturel dans une épidémie que les gens deviennent égoïstes et concentrés sur eux-mêmes», a déclaré le Dr Pardis Sabeti, biologiste informatique à l’Université Harvard et au Broad Institute qui dirige l’analyse. Mais, a-t-elle ajouté, «Si vous avez connu suffisamment d’épidémies, vous comprenez simplement que les tests dans une boîte n’ont pas de sens. Ces choses sont communicables et elles viennent de la communauté. »

De nombreuses autres organisations ont cherché la sécurité dans les tests de masse. L’Université de l’Illinois teste ses étudiants, professeurs et personnel deux fois par semaine et a mené plus de 1,6 million de tests depuis juillet. Grandes entreprises, d’Amazon à Tyson Foods , ont déployé des programmes de test étendus pour leurs propres employés.

L’année dernière, lorsque la Ligue nationale de football a décidé de mettre en scène sa saison au milieu de la pandémie de coronavirus, elle s’est lancée dans les tests. La Ligue testé tous les joueurs et le personnel avant de se présenter au camp d’entraînement d’été, et ont continué les tests presque quotidiens dans les mois qui ont suivi. Entre le 1er août et le Super Bowl début février, la NFL a administré près d’un million de tests aux joueurs et au personnel.

«La métaphore que j’ai souvent utilisée lors des appels était de dire:« Vous êtes dans une sécheresse dans un endroit avec beaucoup d’incendies de forêt et vous manquez d’alarmes incendie »», se souvient-elle. «’Et si vous êtes à court et que vous achetez chaque alarme incendie et que vous l’installez dans votre propre maison, vous serez en mesure d’allumer un feu au moment où il frappe votre maison, mais à ce moment-là, il brûle jusqu’au sol.’ ‘

À une époque où les ressources de test étaient rares, nombre de ces institutions proposaient des schémas de tests intensifs et coûteux, entièrement axés sur leurs propres membres. À maintes reprises, le Dr Sabeti a suggéré que les universités pensent plus largement et attribuent certains de leurs tests à des personnes qui pourraient être des amis, des membres de la famille ou des voisins de leurs étudiants et employés.

Le Dr Sabeti est un vétéran de l’épidémie, qui fait partie des équipes qui ont répondu à une épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 et à une épidémie d’oreillons dans la région de Boston quelques années plus tard. Lorsque le coronavirus a fermé le pays au printemps dernier, de nombreux collèges et universités ont demandé son avis sur la façon de rouvrir en toute sécurité.

L’étude a «des implications vraiment profondes, surtout si d’autres peuvent le reproduire,« a déclaré David O’Connor, virologue à l’Université du Wisconsin, à Madison, qui n’a pas été impliqué dans l’analyse mais a examiné une ébauche du document. Alors que la pandémie entre dans sa deuxième année, il a déclaré: «Nous voulons commencer à utiliser une modélisation plus sophistiquée et probablement une théorie économique pour informer à quoi ressemblerait un programme de test optimal.»

Ils ont développé un modèle épidémiologique pour simuler la façon dont un virus pourrait se propager dans une université de taille moyenne, comme l’Université Colorado Mesa, l’une des écoles que l’équipe du Dr Sabeti a conseillées. (Plusieurs fonctionnaires et chercheurs de la CMU sont co-auteurs de l’article.)

En utilisant des données du monde réel de la CMU, les chercheurs ont créé un scénario de base dans lequel 1% des personnes de l’école et 6% de celles du comté environnant ont été infectées par le coronavirus, et l’université testait 12% de ses membres. tous les jours. L’équipe a supposé qu’elle disposait d’une liste complète des contacts étroits hors campus de chaque membre de l’université et que si une personne était testée positive pour le virus, elle et ses contacts seraient mis en quarantaine jusqu’à ce qu’ils ne soient plus contagieux.

Dans ces conditions, les chercheurs ont découvert que si l’université utilisait tous ses tests sur ses propres membres, elle aurait environ 200 cas de Covid-19 après 40 jours. Mais si au lieu de cela, il a fragmenté certains de ces tests, en les utilisant sur des membres de la communauté qui étaient des contacts étroits des étudiants et du personnel, le nombre de cas a chuté d’un quart.

«La proportion optimale de tests à utiliser en dehors de l’établissement sur ces contacts ciblés au premier degré s’est avérée être d’environ 45%», a déclaré Ivan Specht, chercheur de premier cycle dans le laboratoire du Dr Sabeti et co-auteur de l’article. En bref, les institutions pourraient réduire leur charge de travail d’un quart si elles utilisaient près de la moitié de leurs tests sur des personnes juste en dehors de leurs membres directs. Ce pourcentage «est remarquablement élevé étant donné que la plupart des établissements utilisent zéro pour cent de leurs tests en dehors d’eux-mêmes», a noté M. Specht.

Les chercheurs ont ensuite modifié les paramètres du modèle de différentes manières: et si le virus était plus répandu? Et si les étudiants et le personnel ne signalaient pas tous leurs contacts? Et s’ils étaient meilleurs sur le port de masque et la distanciation sociale? Et si l’université déployait plus de tests, ou moins?

Sans surprise, plus l’université effectuait de tests et plus elle disposait d’informations sur les contacts étroits de ses membres, moins il y avait de cas de Covid-19. Mais dans pratiquement tous les scénarios, partager au moins certains tests avec la communauté élargie a conduit à moins de cas que de les thésauriser.