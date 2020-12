En guise de bénédiction déguisée, les pluies torrentielles d’octobre ont déclenché le curieux phénomène du poisson pomfret qui revenait de la mer vers un lac du district de Godavari, dans l’Andhra Pradesh, ce qui a permis aux pêcheurs locaux de les attraper facilement.

« En raison des fortes pluies, Upputeru a été inondée d’un afflux massif et de nombreux poissons ‘chanduva’ (Telugu pour pomfrets) sont revenus de la mer, permettant aux pêcheurs de les attraper et de les vendre, » Ganga, une poissonnerie locale qui visite les villages avec elle étaient dans un panier, dit IANS.

Sortie naturelle de Kolleru, un immense lac d’eau douce bordant les districts de West Godavari et Krishna, Upputeru se situe entre les deltas des rivières Krishna et Godavari et se jette dans la baie du Bengale.

Vendre des pomfrettes dans un panier n’est pas un problème, mais les fournir dans des villages tels que Seesali, Chinnapulleru, Kalla, Kallakuru et les environs devient important car ces zones voient rarement du poisson de mer à vendre.

Tous ces villages s’approvisionnent régulièrement en poissons d’eau douce, tôt le matin, fournis par les femmes du panier.

«Ils peuvent acheter du poisson de mer, mais ils doivent voyager près du rivage. Les poissons de mer ne se promènent généralement pas en marge de ces villages», a déclaré Talluri Raj Kumar, un dirigeant local du YSRCP et agriculteur.

Pomfrets, petits requins et autres poissons d’eau salée sont facilement disponibles sur la plage dans des endroits tels que Perupalem et d’autres villages côtiers de ce district avec un littoral de 19 km.

Les pomfrets que Ganga a apportés étaient inhabituellement plus grands que ce qui était couramment disponible dans les supermarchés des grandes villes telles que Hyderabad ou Bengaluru.

«J’ai adoré les pomfrets. Ma grand-mère cuisinait du« chepala pulusu »(curry de poisson) et les faisait également cuire à l’Andhra pour convenir à la cuisine locale de Godavari», a déclaré Amulya Jacinth, une étudiante de 5e vivant à Bengaluru, passe du temps chez sa grand-mère lorsqu’elle est venue ici pour la fermeture de Covid.

Cependant, la fête du pomfret n’a pas duré longtemps. Ganga ne les a publiés que deux fois et maintenant ils ne sont plus disponibles.

Pendant ce temps, le Département des pêches d’Andhra Pradesh n’avait aucune idée de la faible disponibilité de pomfrettes dans ces villages.

«Nous n’avons aucune idée que les pomfrets retournent dans l’Upputeru et sont capturés et vendus par les pêcheurs», a déclaré K. Kannababu, commissaire aux pêches.

Bien que de courte durée, le pomfret, une délicatesse internationale dont les filets sont populaires dans la plupart des hôtels de luxe cinq étoiles du monde entier, est venu comme une bénédiction déguisée pour la région touchée par des pluies dévastatrices et des inondations.